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Μπαρτζώκας για την πρεμιέρα του Ολυμπιακού με τη Μπασκόνια: Αυτή τη στιγμή μετράει να νικάμε
SPORTS
Γιώργος Μπαρτζώκας Ολυμπιακός

Μπαρτζώκας για την πρεμιέρα του Ολυμπιακού με τη Μπασκόνια: Αυτή τη στιγμή μετράει να νικάμε

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την πρεμιέρα με αντίπαλο τη Μπασκόνια

Μπαρτζώκας για την πρεμιέρα του Ολυμπιακού με τη Μπασκόνια: Αυτή τη στιγμή μετράει να νικάμε
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Πρεμιέρα στη Βιτόρια κόντρα στη Μπασκόνια θα κάνει την Πέμπτη (24/9) για την Euroleague ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις που έκανε λίγο πριν αναχωρήσει η αποστολή στάθηκε στη σημασία που έχει για την ομάδα αυτή την περίοδο να παίρνει τις νίκες.

Αναλυτικά όλα όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Έχουμε μία εικόνα της ομάδας που παίζουμε. Ελάχιστα επίσημα παιχνίδια έχουν. Νομίζω όλοι περιμένουν να αντιμετωπίσουμε την ταχύτητα στην εκτέλεση και το τρανζίσιον.

Είναι μία ομάδα που επιτίθεται με πρόσωπο στο καλάθι κατά βάση.

Να είμαστε υγιείς, να είμαστε όλοι σε καλή κατάσταση για να αξιοποιήσουμε το ταλέντο που έχουμε με νίκες. Αυτή στιγμή αυτό που μετράει ιδίως στην αρχή της χρονιάς είναι να κερδίζουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε.

Θα έλεγα ότι έπρεπε να είμαστε καλύτεροι αμυντικά (σ.σ. στα προηγούμενα παιχνίδια), έπρεπε να είμαστε πιο σκληροί στο παιχνίδι με τη Ρεάλ, έπρεπε να είμαστε όλοι σε καλό επίπεδο αμυντικά που δεν ήμασταν και για αυτό χάσαμε».
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