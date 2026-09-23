Μια γυναίκα θα πιλοτάρει το αεροσκάφος του Πάπα Λέοντα κατά την επίσκεψή του στη Γαλλία

Η Κλεμάνς Κουσονό είναι εγγονή πιλότου, με πάθος με τις πτήσεις από νεαρή ηλικία και μέλος αερολέσχης από τα 15 της

Κλεμάνς Κουσονό, για τις μετακινήσεις του



Η Κουσονό θα είναι η κυβερνήτρια του Airbus A321, που θα μεταφέρει τον ποντίφικα από το Παρίσι στη Λούρδη το Σάββατο και στη συνέχεια, από τη Λούρδη στο Μετς-Νανσί-Λορέν, τη Δευτέρα.



αναμένεται την Παρασκευή στη Γαλλία, για τετραήμερη επίσκεψη κατά την οποία θα κάνει περιοδεία στο Παρίσι, τη Λούρδη και τη Μετς.



Η Κουσονό πληροφορήθηκε την αποστολή της στα μέσα Ιουλίου, όπως είπε η ίδια στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η επιλογή της ήταν τυχαία, σχολίασε.



Στο παρελθόν οι κυβερνήτες των αεροσκαφών της Air France ήταν πάντα άνδρες. Μόλις το 1974 μια γυναίκα κατάφερε να πιάσει στα χέρια της τα χειριστήρια ενός αεροσκάφους της γαλλικής εταιρείας.



έχει πάθος με τις πτήσεις από νεαρή ηλικία. Από τα 15 της ήταν μέλος αερολέσχης. «Επομένως, πετάω εδώ και 35 χρόνια», είπε.



Όσο περνούσαν τα χρόνια πάντως αισθανόταν ολοένα και λιγότερο μόνη.



«Είμαστε 5.000 πιλότοι στην Air France και το 10% είναι γυναίκες. Ποσοστό μεγαλύτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο που είναι 5%. Γίνεται πρόοδος, με αργό ρυθμό», είπε η Κοσονό.



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Το κλειδί είναι να προσελκυστούν γυναίκες στον τομέα των αερομεταφορών. Για τον σκοπό αυτό, η Air France έχει συμμετάσχει πέντε φορές στην εκδήλωση «Γυναικεία ενδυνάμωση στα επαγγέλματα της αεροναυτικής και του διαστήματος», όπου εργαζόμενες περιγράφουν τις εμπειρίες τους παρουσιάζοντας επαγγελματικές επιλογές στις νέες κοπέλες.



Ωστόσο, όπως και σε άλλα ανδροκρατούμενα επαγγελματικά περιβάλλοντα, η νοοτροπία δεν αλλάζει γρήγορα. Σε εσωτερική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2024 αποκαλύφθηκαν περιπτώσεις σεξισμού, που έφταναν μέχρι και τη σεξουαλική βία σε βάρος γυναικών.



Με αφορμή μια έρευνα του France Inter το 2025, μια κυβερνήτρια κατήγγειλε σεξιστικές προσβολές από άνδρες συναδέλφους της που έμειναν ατιμώρητες παρότι τις κατήγγειλε στη διοίκηση. «Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, οι πιλότοι είναι παντοδύναμοι» είχε δηλώσει τότε.



Air France επέλεξε μια γυναίκα πιλότο, την, για τις μετακινήσεις του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ εντός της Γαλλίας κατά την επίσκεψή του στη χώρα.Η Κουσονό θα είναι η κυβερνήτρια του Airbus A321, που θα μεταφέρει τον ποντίφικα από το Παρίσι στη Λούρδη το Σάββατο και στη συνέχεια, από τη Λούρδη στο Μετς-Νανσί-Λορέν, τη Δευτέρα.Ο Πάπας Λέοντας, για τετραήμερη επίσκεψη κατά την οποία θα κάνει περιοδεία στο Παρίσι, τη Λούρδη και τη Μετς.Η Κουσονό πληροφορήθηκε την αποστολή της στα μέσα Ιουλίου, όπως είπε η ίδια στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η επιλογή της, σχολίασε.Στο παρελθόν οι κυβερνήτες των αεροσκαφών της Air France ήταν πάντα άνδρες. Μόλις το 1974 μια γυναίκα κατάφερε να πιάσει στα χέρια της τα χειριστήρια ενός αεροσκάφους της γαλλικής εταιρείας.Η Κουσονό είναι εγγονή πιλότου και. Από τα 15 της ήταν μέλος αερολέσχης. «Επομένως, πετάω εδώ και 35 χρόνια», είπε.Όσο περνούσαν τα χρόνια πάντως αισθανόταν ολοένα και λιγότερο μόνη.«Είμαστε. Ποσοστό μεγαλύτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο που είναι 5%. Γίνεται πρόοδος, με αργό ρυθμό», είπε η Κοσονό.Σύμφωνα με στοιχεία της Γαλλικής Ένωσης Κυβερνητριών Αεροσκαφών για το 2022, η Air France βρίσκεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών σε ό,τι αφορά το ποσοστό των γυναικών πιλότων που απασχολεί. «Πρωταθλήτρια» είναι η Air India, στην οποία το 15% των πιλότων είναι γυναίκες, ενώ διαθέτει και κάποια πληρώματα αποτελούμενα αποκλειστικά από γυναίκες.Το κλειδί είναι να προσελκυστούν γυναίκες στον τομέα των αερομεταφορών. Για τον σκοπό αυτό, η Air France έχει συμμετάσχει πέντε φορές στην εκδήλωση «Γυναικεία ενδυνάμωση στα επαγγέλματα της αεροναυτικής και του διαστήματος», όπου εργαζόμενες περιγράφουν τις εμπειρίες τους παρουσιάζοντας επαγγελματικές επιλογές στις νέες κοπέλες.Ωστόσο, όπως και σε άλλα ανδροκρατούμενα επαγγελματικά περιβάλλοντα,. Σε εσωτερική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2024 αποκαλύφθηκαν περιπτώσεις σεξισμού, που έφταναν μέχρι και τη σεξουαλική βία σε βάρος γυναικών.Με αφορμή μια έρευνα του France Inter το 2025, μια κυβερνήτρια κατήγγειλε σεξιστικές προσβολές από άνδρες συναδέλφους της που έμειναν ατιμώρητες παρότι τις κατήγγειλε στη διοίκηση. «Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, οι πιλότοι είναι παντοδύναμοι» είχε δηλώσει τότε.

Η εταιρεία απάντησε ότι θα εφαρμόσει πολιτική «μηδενικής ανοχής».



Στις πτήσεις του Πάπα Λέοντα στη Γαλλία, οι επιβάτες θα είναι στην πλειονότητά τους άνδρες. «Θα έχουμε 77 πρόσωπα από την αντιπροσωπεία του Βατικανού και 80 δημοσιογράφους», είπε η κυβερνήτρια. «Θα υποδεχτώ τον Άγιο Πατέρα στην κορυφή της σκάλας του αεροσκάφους, στην πτήση από το αεροδρόμιο Ορλί για τη Λούρδη», πρόσθεσε. Στην ερώτηση αν θα μπορέσει να του μιλήσει, απάντησε ότι «δεν θέλει να τον ενοχλήσει» και «πάντα προσπαθεί να μην ενοχλεί τους επιβάτες».



Εξαιρούνται τα μικρά κορίτσια, τα οποία πάντα προτρέπει να ακολουθήσουν τα βήματά της. «Να έρθουν στο πιλοτήριο, να καθίσουν στη θέση του κυβερνήτη… Τις ρωτάω, θα πιλοτάρεις εσύ για μένα όταν βγω στη σύνταξη;».



Φωτογραφία: Le Parisien