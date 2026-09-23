Ταχιάος: Επαναλαμβάνονται οι έλεγχοι στα κτήρια στο κέντρο της Αθήνας όπου θα διέλθει ο μετροπόντικας

Ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών αναγνώρισε ότι υπήρξαν αστοχίες από τη διέλευση του μετροπόντικα στην Κυψέλη, σημειώνοντας ωστόσο ότι το ζητούμενο πλέον είναι η διαχείριση των πολυκατοικιών που έχουν επηρεαστεί





Το ζήτημα συζητήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, παρουσία του υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών , εκπροσώπων της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας, καθώς και κατοίκων της περιοχής.



οι έλεγχοι σε όλα τα κτίρια που έχουν παρουσιάσει προβλήματα, επισημαίνοντας ότι ο δήμος δεν έχει ακόμη στη διάθεσή του όλα τα δεδομένα που έχει ζητήσει. Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητες τους στατικούς ελέγχους, τη στατική ενίσχυση όπου απαιτείται, τις δίκαιες αποκαταστάσεις, αλλά και τη δυνατότητα προσωρινής διαμονής σε άλλο χώρο, για όσους κατοίκους δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να παραμείνουν στα σπίτια τους.



«Δεν καταλαβαίνουμε πότε θα προχωρήσει η διαδικασία» τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι οι κάτοικοι χρειάζονται απαντήσεις για το αν μπορούν να κοιμηθούν με ασφάλεια στα σπίτια τους, πότε θα ξεκινήσουν οι αποκαταστάσεις και τι θα γίνει με τα κτίρια στα οποία απαιτείται απομάκρυνση των ενοίκων.



Ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Νίκος Ταχιάος, γνωστοποίησε ότι έχει δοθεί εντολή στην Ελληνικό Μετρό να ζητήσει από την ανάδοχο κοινοπραξία την επανάληψη, με ιδιαίτερη σχολαστικότητα, των απογραφών των κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας, από όπου πρόκειται να διέλθει ο μετροπόντικας. Ο κ. Ταχιάος αναγνώρισε ότι υπήρξαν αστοχίες από τη διέλευση του μετροπόντικα στην Κυψέλη, σημειώνοντας ωστόσο ότι το ζητούμενο πλέον είναι η διαχείριση των πολυκατοικιών που έχουν επηρεαστεί.



πέντε κτίρια πάνω από την ασπίδα του μετροπόντικα, ενώ ως ζώνη επιρροής εξετάζεται και περιοχή σε απόσταση περίπου 20 μέτρων πίσω από αυτήν. Για τα κτίρια αυτά, σύμφωνα με τον υφυπουργό, μπορεί να τεθεί ζήτημα αποκατάστασης, με το εύρος των παρεμβάσεων να καθορίζεται από τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών.



Ιδιαίτερη σημασία έχει, όπως ανέφερε, και η ηλικία και η κατασκευαστική συμπεριφορά κάθε κτιρίου, καθώς διαφορετικά ανταποκρίνεται σε ένα τέτοιο γεγονός ένα κτίριο ηλικίας 100 ετών και διαφορετικά ένα νεότερο κτίριο.



Στόχος των παρεμβάσεων, σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, δεν είναι μόνο η αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και η ενίσχυση της ασφάλειας και η ουσιαστική αναβάθμιση της συμπεριφοράς των κτιρίων.



Κλείσιμο αυτοψίες και πραγματογνωμοσύνες από μηχανικούς του ΤΕΕ και ότι η εταιρεία αναμένει τις ενδιάμεσες εκθέσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για τις περαιτέρω ενέργειες.



Όπως εξήγησε, οι μηχανικοί της αναδόχου κοινοπραξίας και της Ελληνικό Μετρό βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο και παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης. Παράλληλα, η εταιρεία έχει στη διάθεσή της τα δεδομένα από το σύστημα παρακολούθησης, το οποίο λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο.



«Από τις μετρήσεις που έχουμε δεν προκύπτουν περαιτέρω προβλήματα που να προκαλούν ανησυχία» ανέφερε ο κ. Παπαχλιμίντζος, προσθέτοντας ότι η παρακολούθηση δεν περιορίζεται στις αυτοψίες, αλλά γίνεται μέσω μεγάλου αριθμού αυτοματοποιημένων και μη οργάνων.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση, η περιοχή παρακολουθείται σε 24ωρη βάση, με περίπου 700 όργανα και 2.000 αισθητήρες, τα δεδομένα των οποίων μεταδίδονται online στην Ελληνικό Μετρό.



Στην αναμονή των πορισμάτων από τις πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας παραμένει η υπόθεση των κτιρίων στην Κυψέλη , που παρουσίασαν προβλήματα κατά τη διέλευση του μετροπόντικα, ενώ ο Δήμος Αθηναίων ζητά να υπάρξουν άμεσα σαφείς απαντήσεις για την ασφάλεια των κατοίκων και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις απαιτούμενες αποκαταστάσεις.Το ζήτημα συζητήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, παρουσία του υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών Νίκου Ταχιάου εκπροσώπων της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας, καθώς και κατοίκων της περιοχής.Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έκανε λόγο για ένα διαρκώς εντεινόμενο «αίσθημα αβεβαιότητας και ανασφάλειας» μεταξύ των κατοίκων, ζήτησε να ολοκληρωθούν άμεσασε όλα τα κτίρια που έχουν παρουσιάσει προβλήματα, επισημαίνοντας ότι ο δήμος δεν έχει ακόμη στη διάθεσή του όλα τα δεδομένα που έχει ζητήσει. Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητες τουςτη στατική ενίσχυση όπου απαιτείται, τις δίκαιες αποκαταστάσεις, αλλά και τη δυνατότητα προσωρινής διαμονής σε άλλο χώρο, για όσους κατοίκους δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να παραμείνουν στα σπίτια τους.«Δεν καταλαβαίνουμε πότε θα προχωρήσει η διαδικασία» τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι οι κάτοικοι χρειάζονται απαντήσεις για το αν μπορούν να κοιμηθούν με ασφάλεια στα σπίτια τους, πότε θα ξεκινήσουν οι αποκαταστάσεις και τι θα γίνει με τα κτίρια στα οποία απαιτείται απομάκρυνση των ενοίκων.Ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Νίκος Ταχιάος, γνωστοποίησε ότι έχει δοθεί εντολή στην Ελληνικό Μετρό να ζητήσει από την ανάδοχο κοινοπραξίαμε ιδιαίτερη σχολαστικότητα, των απογραφών των κτιρίωναπό όπου πρόκειται να διέλθει ο μετροπόντικας. Ο κ. Ταχιάος αναγνώρισε ότι υπήρξαναπό τη διέλευση του μετροπόντικα στην Κυψέλη, σημειώνοντας ωστόσο ότι το ζητούμενο πλέον είναι η διαχείριση των πολυκατοικιών που έχουν επηρεαστεί.Όπως εξήγησε, έχουν εντοπιστείπάνω από την ασπίδα του μετροπόντικα, ενώ ως ζώνη επιρροής εξετάζεται και περιοχή σε απόσταση περίπου 20 μέτρων πίσω από αυτήν. Για τα κτίρια αυτά, σύμφωνα με τον υφυπουργό, μπορεί να τεθεί ζήτημα αποκατάστασης, με το εύρος των παρεμβάσεων να καθορίζεται από τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών.Ιδιαίτερη σημασία έχει, όπως ανέφερε, και η ηλικία και η κατασκευαστική συμπεριφορά κάθε κτιρίου, καθώς διαφορετικά ανταποκρίνεται σε ένα τέτοιο γεγονός ένα κτίριο ηλικίας 100 ετών και διαφορετικά ένα νεότερο κτίριο.Στόχος των παρεμβάσεων, σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, δεν είναι μόνο η αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και ηκαι η ουσιαστική αναβάθμιση της συμπεριφοράς των κτιρίων.Από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό, ο γενικός διευθυντής της εταιρείας Παναγιώτης Παπαχλιμίντζος, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξηαπό μηχανικούς του ΤΕΕ και ότι η εταιρεία αναμένει τις ενδιάμεσες εκθέσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για τις περαιτέρω ενέργειες.Όπως εξήγησε, οι μηχανικοί της αναδόχου κοινοπραξίας και της Ελληνικό Μετρό βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο και παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης. Παράλληλα, η εταιρεία έχει στη διάθεσή της τα δεδομένα από το σύστημα παρακολούθησης, το οποίο λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο.«Από τις μετρήσεις που έχουμε δεν προκύπτουν περαιτέρω προβλήματα που να προκαλούν ανησυχία» ανέφερε ο κ. Παπαχλιμίντζος, προσθέτοντας ότι η παρακολούθηση δεν περιορίζεται στις αυτοψίες, αλλά γίνεται μέσω μεγάλου αριθμού αυτοματοποιημένων και μη οργάνων.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση, η περιοχή παρακολουθείται σε 24ωρη βάση, με περίπου 700 όργανα και 2.000 αισθητήρες, τα δεδομένα των οποίων μεταδίδονται online στην Ελληνικό Μετρό.

Η επισήμανση ότι δεν καταγράφονται νέες μετακινήσεις προκάλεσε, ωστόσο, την παρέμβαση του τεχνικού συμβούλου και μηχανικού μεταλλείων-μεταλλουργού Δημήτρη Καλιαμπάκου. Όπως σημείωσε, το γεγονός ότι δεν παρατηρούνται νέες μετακινήσεις δεν σημαίνει ότι έχει εξαλειφθεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε κατά το προηγούμενο διάστημα.



«Δεν είπαν όμως ότι οι μετακινήσεις που υπήρξαν είναι εκεί και δεν αλλάζουν» ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι το κρίσιμο ζήτημα πλέον είναι να διαπιστωθεί εάν οι υφιστάμενες μετακινήσεις είναι περιορισμένες και δεν απαιτούν παρέμβαση ή εάν είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να απαιτείται στατική ενίσχυση των κτιρίων.



Με άλλα λόγια, η σταθεροποίηση της κατάστασης δεν αναιρεί την ανάγκη αξιολόγησης των ζημιών που έχουν ήδη προκληθεί, με τις πραγματογνωμοσύνες να καλούνται να προσδιορίσουν την έκταση και το είδος των απαιτούμενων παρεμβάσεων.



Παράλληλα με τους ελέγχους στα κτίρια, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την επανεκκίνηση του μετροπόντικα. Ο ανάδοχος έχει ήδη υποβάλει τη σχετική μεθοδολογία, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ελληνικό Μετρό.



Ο διευθυντής της αναδόχου κοινοπραξίας, Νικόλαος Σπηριδωνάκος, ανέφερε ότι από τον Μάιο έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες στα κτίρια και έχουν ζητηθεί ενδιάμεσες εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες για τα κτίρια που υποδείχθηκαν.



Όπως είπε, η ανάδοχος βρίσκεται πλέον σε φάση αναμονής των σχετικών ελέγχων και των παρατηρήσεων ή της έγκρισης επί της μεθοδολογίας επανεκκίνησης. Οι εργασίες αποκατάστασης θα πρέπει να συνδυαστούν με τα συμπεράσματα των πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ασφαλή επανεκκίνηση του έργου.



Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, με βάση τα δεδομένα του συστήματος monitoring, δεν υπάρχουν αυτή την περίοδο ενδείξεις μετακινήσεων.



Την ανάγκη για συγκεκριμένες απαντήσεις ανέδειξε και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης. Ο τέως δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την εμφάνιση των προβλημάτων, υποστηρίζοντας ότι οι κάτοικοι και το Δημοτικό Συμβούλιο εξακολουθούν να ακούν «ερωτήματα και σενάρια», χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί μια ολοκληρωμένη απάντηση. Ζήτησε, ουσιαστικά, να υπάρξει σαφής ανάληψη ευθύνης και συγκεκριμένη διαβεβαίωση προς τους κατοίκους για την ασφάλεια των κατοικιών τους.