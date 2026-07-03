Ακύλας: Όσο ήμουν στη Eurovision, ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο λόγω της καρδιάς του
Ακύλας: Όσο ήμουν στη Eurovision, ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο λόγω της καρδιάς του
Τον είδα σε μια δύσκολη κατάσταση και ήταν και για εμένα λίγο δύσκολο, είπε ο τραγουδιστής
Σε μία δύσκολη οικογενειακή στιγμή που βίωνε όσο βρισκόταν στη Eurovision, αναφέρθηκε ο Ακύλας, εξηγώντας πως όσο ετοιμαζόταν να ανέβει στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού, ο πατέρας του νοσηλευόταν λόγω προβλήματος που αντιμετωπίζει με την καρδιά του.
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day που προβλήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου, μιλώντας για τη σχέση με τους γονείς του, η οποία όπως τόνισε, είναι και με τους δύο πάρα πολύ καλή.
Εκτός από τη μητέρα του, η οποία αποτέλεσε ξεχωριστή παρουσία κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του στη Eurovision λόγω των συγκινητικών στιγμών που μοιράστηκαν δημόσια με τον κόσμο, ο Ακύλας εξήγησε πως έχει αντίστοιχα πολύ καλή επαφή με τον πατέρα του, που ζει στη Θεσσαλονίκη.
Ο λόγος ωστόσο που δεν εμφανίστηκε σε κάποια εκδήλωση ήταν λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει με την υγεία του, με τον τραγουδιστή να δηλώνει πως παράλληλα με την ευχάριστη εμπειρία του διαγωνισμού, έπρεπε να διαχειριστεί και τις δύσκολες καταστάσεις που βίωνε ο πατέρας του. Όπως είπε ο Ακύλας: «Η μαμά έγινε celebrity από το πουθενά. Οι γονείς μου είναι πολύ χαρούμενοι και συγκινημένοι. Με τον πατέρα μου έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις. Πρόσφατα πήγα και Θεσσαλονίκη για τη συναυλία μας και πήγα και τον είδα. Ήταν μια δύσκολη στιγμή, γιατί ο πατέρας μου είναι αρκετά δύσκολα στην υγεία του. Όσο ήμουν στη Eurovision παράλληλα είχα και αυτό, ήταν στο νοσοκομείο με την καρδιά του, τον βηματοδότη του. Τον είδα σε μια δύσκολη κατάσταση και μου ήταν και για μένα λίγο δύσκολο».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day που προβλήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου, μιλώντας για τη σχέση με τους γονείς του, η οποία όπως τόνισε, είναι και με τους δύο πάρα πολύ καλή.
Εκτός από τη μητέρα του, η οποία αποτέλεσε ξεχωριστή παρουσία κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του στη Eurovision λόγω των συγκινητικών στιγμών που μοιράστηκαν δημόσια με τον κόσμο, ο Ακύλας εξήγησε πως έχει αντίστοιχα πολύ καλή επαφή με τον πατέρα του, που ζει στη Θεσσαλονίκη.
Ο λόγος ωστόσο που δεν εμφανίστηκε σε κάποια εκδήλωση ήταν λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει με την υγεία του, με τον τραγουδιστή να δηλώνει πως παράλληλα με την ευχάριστη εμπειρία του διαγωνισμού, έπρεπε να διαχειριστεί και τις δύσκολες καταστάσεις που βίωνε ο πατέρας του. Όπως είπε ο Ακύλας: «Η μαμά έγινε celebrity από το πουθενά. Οι γονείς μου είναι πολύ χαρούμενοι και συγκινημένοι. Με τον πατέρα μου έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις. Πρόσφατα πήγα και Θεσσαλονίκη για τη συναυλία μας και πήγα και τον είδα. Ήταν μια δύσκολη στιγμή, γιατί ο πατέρας μου είναι αρκετά δύσκολα στην υγεία του. Όσο ήμουν στη Eurovision παράλληλα είχα και αυτό, ήταν στο νοσοκομείο με την καρδιά του, τον βηματοδότη του. Τον είδα σε μια δύσκολη κατάσταση και μου ήταν και για μένα λίγο δύσκολο».
Δείτε το βίντεο
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