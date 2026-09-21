«Ας ζήσει έστω ένα παιδί»: Η απελπισμένη έκκληση του Πάτρικ Κλάνσι, η συγχώρεση στη Λίντσεϊ και η ζωή μετά την τραγωδία

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Τι θα γίνει με τη Λίντσεϊ Κλάνσι

Η πρώτη δίκη ολοκληρώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 χωρίς ετυμηγορία, έπειτα από περισσότερες από επτά ημέρες διαβουλεύσεων των ενόρκων. Ένορκοι που μίλησαν δημόσια μετά τη δίκη ανέφεραν ότι η τελική αναλογία ήταν 11 προς 1 υπέρ της κρίσης ότι η Λίντσεϊ Κλάνσι δεν ήταν ποινικά υπεύθυνη λόγω της ψυχικής της κατάστασης. Η έλλειψη ομοφωνίας, ωστόσο, οδήγησε τον δικαστή στην κήρυξη κακοδικίας.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Πλίμουθ, Τίμοθι Κρουζ, δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής εάν θα επιδιώξει νέα δίκη. Παράλληλα, οι συνήγοροι της Λίντσεϊ ζητούν να απορριφθεί συνολικά η υπόθεση, προβάλλοντας επιχειρήματα που σχετίζονται με την αρχή της απαγόρευσης διπλής δίωξης.

Η σχετική αίτηση αναμένεται να εξεταστεί στην επόμενη δικαστική συνεδρίαση, που έχει προγραμματιστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου 2026.