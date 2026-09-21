Λύγισε η μητέρα της Κλαούντια Λάτα στη δίκη για τα Τέμπη: «Η κόρη μου πέθανε αβοήθητη μέσα σε ένα βαγόνι»

«Ένα σύστημα να λειτουργούσε, το παιδί μου θα ζούσε» κατέθεσε η Άλμα Λάτα εξαπολύοντας δριμύ κατηγορώ για τις συνθήκες λειτουργίας του σιδηρόδρομου - Οι αναφορές στην 22χρονη που «ήθελε να γιατρέψει τον κόσμο»

Άλμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντια Λάτα, που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η μητέρα της 22χρονης μίλησε για την οικογένεια που δημιούργησε στην Ελλάδα πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, για την κόρη της και τα όνειρά της, ενώ στη συνέχεια εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ για τις συνθήκες λειτουργίας του σιδηροδρόμου, τις ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας και όσα, κατά την ίδια, οδήγησαν στην τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου 2023.



Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η κα Λάτα υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και δέχθηκε φροντίδα από εθελοντές διασώστες, ενώ υπήρξε και προσωρινή διακοπή της δίκης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες πάντως, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.







«Τρεισήμισι χρόνια περιμένουμε» «Τρεισήμισι χρόνια περιμένουμε», είπε ξεκινώντας την κατάθεσή της η Άλμα Λάτα. Περιέγραψε πώς ήρθε στην Ελλάδα πριν από 32 χρόνια και εγκαταστάθηκε αρχικά στο Μακρυχώρι και στη συνέχεια στη Λάρισα, όπου μαζί με τον σύζυγό της απέκτησαν τρία παιδιά.



«Προσπαθούσαμε να χτίσουμε μια οικογένεια για να είμαστε πρότυπο στην κοινωνία. Τα τρία μου παιδιά ήταν πρότυπο στο σχολείο, σημαιοφόροι και οι τρεις. Είχαν αγάπη για το διάβασμα», ανέφερε.



“Να γιατρέψω τον κόσμο”, μας έλεγε». Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της παρέδωσε στην έδρα φωτογραφίες της κόρης της. Η Κλαούντια Λάττα ήταν 22 ετών όταν έχασε τη ζωή της στα Τέμπη.



Η μητέρα της Κλαούντιας δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της μιλώντας για όσα ακολούθησαν μετά τη σύγκρουση. «Το κακό είχε γίνει. Μου κατέστρεψαν τη ζωή μου, την οικογένειά μου. Κατέστρεψαν την ψυχή των παιδιών μου. Γιατί να συμβεί κάτι τέτοιο χωρίς να φταίω; Γιατί να φύγουν άδικα 57 ψυχές;», είπε.



Στρέφοντας στη συνέχεια το βλέμμα προς τις θέσεις των κατηγορουμένων, σχολίασε την απουσία πολλών εξ αυτών από τη δικαστική αίθουσα. «Έφυγαν αυτοί, οι 36 που είναι άδειες καρέκλες, που δεν σέβονται ούτε εσάς», ανέφερε.



Κλείσιμο «Ένα σύστημα ασφαλείας να λειτουργούσε, θα ζούσε η κόρη μου» Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, η Άλμα Λάττα αναφέρθηκε στα συστήματα ασφαλείας του σιδηροδρόμου και στις ευθύνες που η ίδια αποδίδει σε στελέχη και αρμόδιους φορείς. «Κύριε Πατέρα, έπρεπε να τρέχουν τα τρένα με 80 χλμ., πήγαιναν όμως με 160 χλμ. Κύριε Πατέρα, έκανες τίποτα για την



Η μητέρα της Κλαούντιας τού καταλόγισε ευθύνες για την κατάσταση του σιδηροδρόμου και την ασφάλεια των επιβατών, λέγοντας: «Ήσασταν ανεύθυνοι για την ασφάλεια των πολιτών. Πάνω από τα λεφτά τους, μας βλέπουν σαν αριθμούς».



«Πώς το 2023 δύο τρένα βρέθηκαν στην ίδια γραμμή;», διερωτήθηκε, κάνοντας λόγο για προειδοποιήσεις εργαζομένων πριν από το δυστύχημα. Αναφέρθηκε ακόμη στον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή, υποστηρίζοντας ότι γνώριζε τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο και δεν έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα. «Όλα αυτά τα συστήματα ασφαλείας, ένα να λειτουργούσε, θα ζούσε η κόρη μου», είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια υποστήριξε ότι το σύστημα συνολικά είχε αποτύχει, αναφέροντας μεταξύ άλλων ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΡΑΣ. «Έκοβε εισιτήρια θανάτου, τίποτα δεν έβλεπε μπροστά», είπε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.



Οι αιχμές για τον σταθμάρχη και τις βάρδιες Η μητέρα της Κλαούντιας αναφέρθηκε εκτενώς και στον σταθμάρχη της Λάρισας



Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με δάκρυα στα μάτια, κατέθεσε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η, μητέρα της, που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η μητέρα της 22χρονης μίλησε για την οικογένεια που δημιούργησε στην Ελλάδα πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, για την κόρη της και τα όνειρά της, ενώ στη συνέχεια εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ για τις συνθήκες λειτουργίας του σιδηροδρόμου, τις ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας και όσα, κατά την ίδια, οδήγησαν στην τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου 2023.Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η κα Λάτα υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και δέχθηκε φροντίδα από εθελοντές διασώστες, ενώ υπήρξε και προσωρινή διακοπή της δίκης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες πάντως, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. δίκη για την τραγωδία των Τεμπών βρίσκεται πλέον στο στάδιο των καταθέσεων μαρτύρων και συγγενών των θυμάτων. Στο εδώλιο έχουν παραπεμφθεί συνολικά 36 πρόσωπα από ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Hellenic Train και Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.«Τρεισήμισι χρόνια περιμένουμε», είπε ξεκινώντας την κατάθεσή της η Άλμα Λάτα. Περιέγραψε πώς ήρθε στην Ελλάδα πριν από 32 χρόνια και εγκαταστάθηκε αρχικά στο Μακρυχώρι και στη συνέχεια στη, όπου μαζί με τον σύζυγό της απέκτησαν τρία παιδιά.«Προσπαθούσαμε να χτίσουμε μια οικογένεια για να είμαστε πρότυπο στην κοινωνία. Τα τρία μου παιδιά ήταν πρότυπο στο σχολείο, σημαιοφόροι και οι τρεις. Είχαν αγάπη για το διάβασμα», ανέφερε.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αγάπη της Κλαούντια για την Ιατρική. «Η Ιατρική ήταν πάντα μέσα στην καρδιά της Κλαούντιας.». Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της παρέδωσε στην έδρα φωτογραφίες της κόρης της. Η Κλαούντια Λάττα ήταν 22 ετών όταν έχασε τη ζωή της στα Τέμπη.Η μητέρα της Κλαούντιας δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της μιλώντας για όσα ακολούθησαν μετά τη σύγκρουση. «Το κακό είχε γίνει. Μου κατέστρεψαν τη ζωή μου, την οικογένειά μου. Κατέστρεψαν την ψυχή των παιδιών μου. Γιατί να συμβεί κάτι τέτοιο χωρίς να φταίω; Γιατί να φύγουν άδικα 57 ψυχές;», είπε.Στρέφοντας στη συνέχεια το βλέμμα προς τις θέσεις των κατηγορουμένων, σχολίασε την απουσία πολλών εξ αυτών από τη δικαστική αίθουσα. «Έφυγαν αυτοί, οι 36 που είναι άδειες καρέκλες, που δεν σέβονται ούτε εσάς», ανέφερε.Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, η Άλμα Λάττα αναφέρθηκε στα συστήματα ασφαλείας του σιδηροδρόμου και στις ευθύνες που η ίδια αποδίδει σε στελέχη και αρμόδιους φορείς. «Κύριε Πατέρα, έπρεπε να τρέχουν τα τρένα με 80 χλμ., πήγαιναν όμως με 160 χλμ. Κύριε Πατέρα, έκανες τίποτα για την ΕΡΓΟΣΕ , για να κάνουν ανάκληση στα τρένα και να κατεβάζουν τις ταχύτητες; Δεν έκανες τίποτα. Ήξερες και δεν έκανες τίποτα», είπε, απευθυνόμενη στον πρώην επικεφαλής του ΟΣΕ Σπυρίδωνα-Κλέαρχο Πατέρα, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των κατηγορουμένων.Η μητέρα της Κλαούντιας τού καταλόγισε ευθύνες για την κατάσταση του σιδηροδρόμου και την ασφάλεια των επιβατών, λέγοντας: «Ήσασταν ανεύθυνοι για την ασφάλεια των πολιτών. Πάνω από τα λεφτά τους, μας βλέπουν σαν αριθμούς».«Πώς το 2023 δύο τρένα βρέθηκαν στην ίδια γραμμή;», διερωτήθηκε, κάνοντας λόγο για προειδοποιήσεις εργαζομένων πριν από το δυστύχημα. Αναφέρθηκε ακόμη στον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή, υποστηρίζοντας ότι γνώριζε τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο και δεν έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα. «Όλα αυτά τα συστήματα ασφαλείας, ένα να λειτουργούσε, θα ζούσε η κόρη μου», είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια υποστήριξε ότι το σύστημα συνολικά είχε αποτύχει, αναφέροντας μεταξύ άλλων ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΡΑΣ. «Έκοβε εισιτήρια θανάτου, τίποτα δεν έβλεπε μπροστά», είπε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.Η μητέρα της Κλαούντιας αναφέρθηκε εκτενώς και στον σταθμάρχη της Λάρισας Βασίλη Σαμαρά , καθώς και στον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, είχε τοποθετηθεί στη συγκεκριμένη θέση. «Δεν έφταιγε μόνο ο Βασίλης Σαμαράς, αυτός ήταν ο τελευταίος», τόνισε, μεταφέροντας το βάρος των ευθυνών και σε ανώτερα επίπεδα λειτουργίας και εποπτείας του σιδηροδρόμου.

Αναφέρθηκε επίσης στους υπόλοιπους σταθμάρχες της βάρδιας και στις συνθήκες υπό τις οποίες έμεινε ο σταθμός της Λάρισας να λειτουργεί πριν από τη μοιραία σύγκρουση, διατυπώνοντας σειρά ερωτημάτων για τον προγραμματισμό των βαρδιών. «Αυτοί μου σκότωσαν την κόρη μου», είπε. Υποστήριξε ακόμη ότι μηχανοδηγοί αναγκάζονταν να επικοινωνούν μέσω προσωπικών κινητών τηλεφώνων, επαναφέροντας το ζήτημα της απουσίας λειτουργικών συστημάτων επικοινωνίας και ασφαλείας.



Η Άλμα Λάτα αναφέρθηκε και στον μηχανοδηγό της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γιώργο Κουτσούμπα. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην κατάθεσή της, ο έμπειρος μηχανοδηγός αντιλήφθηκε ότι το τρένο είχε οδηγηθεί σε λάθος γραμμή, θεωρούσε όμως ότι η γραμμή ήταν ελεύθερη.



Η ίδια παρουσίασε τη δική της εκδοχή για τις κινήσεις της αμαξοστοιχίας πριν από τη σύγκρουση, τονίζοντας ότι υπήρχαν κανόνες που, όπως είπε, επέβαλλαν να μην κινηθεί ένα τρένο όταν βρίσκεται σε λάθος γραμμή χωρίς νέα εντολή. «Γεμάτο το τρένο με φοιτητές», είπε, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές πριν από τη σύγκρουση.



«Δεν ξέρω πόσα λεπτά έζησε η κόρη μου»

Η κατάθεσή της κορυφώθηκε όταν αναφέρθηκε στις τελευταίες στιγμές της Κλαούντιας. «Δεν ξέρω πόσα λεπτά έζησε η κόρη μου. Η κόρη μου πέθανε αβοήθητη μέσα σε ένα βαγόνι», είπε με δάκρυα στα μάτια.



Η Άλμα Λάττα διατύπωσε επίσης ισχυρισμούς σχετικά με τη μεταφορά φορτίων από εμπορικές αμαξοστοιχίες, καθώς και για ενέργειες που, κατά την ίδια, έγιναν μετά το δυστύχημα και είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν ή να αλλοιωθούν στοιχεία. Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν μέρος της κατάθεσής της και εξετάζονται στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.



«Προσπαθούσα κάθε μέρα να μάθω την αλήθεια», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Σ' αυτό το μέρος κάποιοι προσπαθούσαν να κρύψουν τα πάντα. Προσπαθούσαν να σβήσουν τα ίχνη. Προσπαθούσαν από την πρώτη ημέρα να συγκαλύψουν».



Το δικαστήριο διέκοψε για 10 λεπτά.