Σοκαριστική δολοφονία στη Βραζιλία: Πυροβόλησαν 10 φορές και σκότωσαν 41χρονο μπροστά στις κόρες του
ΚΟΣΜΟΣ
Δολοφονία Βραζιλία κόρες

Σοκαριστική δολοφονία στη Βραζιλία: Πυροβόλησαν 10 φορές και σκότωσαν 41χρονο μπροστά στις κόρες του

Δύο οι εκτελεστές που επέβαιναν σε μηχανή - Τρομαγμένο το ένα από τα κορίτσια βγήκε από το αυτοκίνητο  μετά τους πυροβολισμούς

Σοκαριστική δολοφονία στη Βραζιλία: Πυροβόλησαν 10 φορές και σκότωσαν 41χρονο μπροστά στις κόρες του
5 ΣΧΟΛΙΑ
Άγρια δολοφονία με θύμα έναν 41χρονο, ο οποίος εκτελέστηκε μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών του, σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βραζιλία.

Η δολοφονία σημειώθηκε τη στιγμή που ο Εντέσιο Ζεσούς ντος Σάντος που ήταν σε αυτοκίνητο μαζί με τις δύο κόρες του, αναχωρούσε από πρατήριο υγρών καυσίμων.

Όπως φαίνεται από βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρισκόταν ο 41χρονος και τα δύο κορίτσια πλησίασαν δύο κρανοφόροι που επέβαιναν σε μηχανή.

Στη συνέχεια σταμάτησαν δίπλα στο παράθυρο του οδηγού και συνολικά πυροβόλησαν 10 φορές προς τον 41χρονο.

ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΝΤΕΟ



Τρομαγμένη η μια από τις κόρες του θύματος βγήκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να τρέχει, με το κορίτσι να επιστρέφει λίγα δευτερόλεπτα αργότερα στο αυτοκίνητο για την αδελφή της που είχε μείνει «παγωμένη» στο πίσω κάθισμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη για τη δολοφονία, ούτε και έχει δοθεί κάποια πληροφορία για τα κίνητρα των δύο δολοφόνων.

Κλείσιμο
Σοκαριστική δολοφονία στη Βραζιλία: Πυροβόλησαν 10 φορές και σκότωσαν 41χρονο μπροστά στις κόρες του
O 41χρονος Εντέσιο Ζεσούς ντος Σάντος που έπεσε νεκρός
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης