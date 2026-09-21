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Σοκαριστική δολοφονία στη Βραζιλία: Πυροβόλησαν 10 φορές και σκότωσαν 41χρονο μπροστά στις κόρες του
Σοκαριστική δολοφονία στη Βραζιλία: Πυροβόλησαν 10 φορές και σκότωσαν 41χρονο μπροστά στις κόρες του
Δύο οι εκτελεστές που επέβαιναν σε μηχανή - Τρομαγμένο το ένα από τα κορίτσια βγήκε από το αυτοκίνητο μετά τους πυροβολισμούς
Άγρια δολοφονία με θύμα έναν 41χρονο, ο οποίος εκτελέστηκε μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών του, σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βραζιλία.
Η δολοφονία σημειώθηκε τη στιγμή που ο Εντέσιο Ζεσούς ντος Σάντος που ήταν σε αυτοκίνητο μαζί με τις δύο κόρες του, αναχωρούσε από πρατήριο υγρών καυσίμων.
Όπως φαίνεται από βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρισκόταν ο 41χρονος και τα δύο κορίτσια πλησίασαν δύο κρανοφόροι που επέβαιναν σε μηχανή.
Στη συνέχεια σταμάτησαν δίπλα στο παράθυρο του οδηγού και συνολικά πυροβόλησαν 10 φορές προς τον 41χρονο.
ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΝΤΕΟ
Τρομαγμένη η μια από τις κόρες του θύματος βγήκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να τρέχει, με το κορίτσι να επιστρέφει λίγα δευτερόλεπτα αργότερα στο αυτοκίνητο για την αδελφή της που είχε μείνει «παγωμένη» στο πίσω κάθισμα.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη για τη δολοφονία, ούτε και έχει δοθεί κάποια πληροφορία για τα κίνητρα των δύο δολοφόνων.
Η δολοφονία σημειώθηκε τη στιγμή που ο Εντέσιο Ζεσούς ντος Σάντος που ήταν σε αυτοκίνητο μαζί με τις δύο κόρες του, αναχωρούσε από πρατήριο υγρών καυσίμων.
Όπως φαίνεται από βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρισκόταν ο 41χρονος και τα δύο κορίτσια πλησίασαν δύο κρανοφόροι που επέβαιναν σε μηχανή.
Στη συνέχεια σταμάτησαν δίπλα στο παράθυρο του οδηγού και συνολικά πυροβόλησαν 10 φορές προς τον 41χρονο.
ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΝΤΕΟ
Τρομαγμένη η μια από τις κόρες του θύματος βγήκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να τρέχει, με το κορίτσι να επιστρέφει λίγα δευτερόλεπτα αργότερα στο αυτοκίνητο για την αδελφή της που είχε μείνει «παγωμένη» στο πίσω κάθισμα.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη για τη δολοφονία, ούτε και έχει δοθεί κάποια πληροφορία για τα κίνητρα των δύο δολοφόνων.
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