Η Ρωσία σχεδιάζει να αυξήσει κατά 28.000 την ετήσια παραγωγή φονικών drones: Οι ανησυχίες της Ευρώπης

Έως 28.000 επιπλέον Shahed

Η Ρωσία θέλει να παράγει 130.000 drones έως το 2030

«Μπορούν να γίνουν βασικό εργαλείο μελλοντικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη»

Η ανησυχία για την Ευρώπη

Η Rosatom αρνήθηκε να σχολιάσει τα συγκεκριμένα έγγραφα. Αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, ο οποίος γνωρίζει το περιεχόμενό τους, δήλωσε ότι η Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για την Κίνα εξέτασε τα έγγραφα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι αυθεντικά. Την αυθεντικότητά τους επιβεβαίωσε και Ουκρανός αξιωματούχος.Τον Μάιο, η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε τα σχέδια της Rosatom για τη δημιουργία νέας γραμμής στο Alabuga-Volokno, επισήμως «για την παραγωγή χημικών ινών και νημάτων», με δυνατότητα παραγωγής έως 500 τόνων ανθρακονήματος ετησίως.Δορυφορικές εικόνες από τονέως τον Ιούλιο δείχνουν ότι έχει ήδη καθαριστεί έκταση δίπλα στο υφιστάμενο εργοστάσιο ανθρακονημάτων, προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή.«Η θεμελίωση του νέου εργοστασίου προετοιμάζεται», δήλωσε ο ειδικός σε θέματα όπλων, ιδρυτής και πρόεδρος του Institute for Science and International Security στην Ουάσιγκτον, ο οποίος απέκτησε δορυφορικές εικόνες της περιοχής τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του εργοστασίου το 2027 «απαιτεί ταχεία κατασκευή».Η αύξηση της παραγωγής ανθρακονημάτων συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια της Ρωσίας να αυξήσει την παραγωγή των drones Geran-2, τα οποία βασίζονται στον σχεδιασμό των ιρανικών Shahed.εκτιμά ότι η συνολική παραγωγική δυνατότητα του εργοστασίου θα μπορούσε να επαρκεί για την κατασκευή 28.000 αεροσκαφών Shahed-136.ανέφερε και εξήγησε πως η Ρωσία δεν μπορεί να αντικαταστήσει εύκολα το συγκεκριμένο υλικό χωρίς να αυξηθεί το βάρος του drone, καθώς χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των πτερύγων αλλά και εσωτερικών δομών, μεταξύ άλλων εκείνων που αφορούν τη δεξαμενή καυσίμων και τον κινητήρα.Η Μόσχα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν διαθέτει επαρκείς ποσότητες πολυακρυλονιτριλικής ίνας (PAN precursor), η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή ανθρακονημάτων υψηλών προδιαγραφών για αμυντικές εφαρμογές. Μέσω της επέκτασης στο Ταταρστάν, η Ρωσία επιχειρεί να περιορίσει την εξάρτησή της από εισαγωγές του συγκεκριμένου υλικού.Τα εσωτερικά σχέδια της Rosatom προβλέπουν την κατασκευή ενός νέου «σύγχρονου εργοστασίου PAN» στη βιομηχανική ζώνη Alabuga. Βασικό προϊόν της νέας εγκατάστασης θα είναι ανθρακόνημα τύπου UMT42S-3K, το οποίο, σύμφωνα με τα έγγραφα, θα χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική βιομηχανία.Η επέκταση του Alabuga-Volokno εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Μόσχας να αυξήσει την εγχώρια παραγωγή ανθρακονημάτων και να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα.Σύμφωνα με ανάλυση του, η Ρωσία επιδιώκει να κατασκευάσει περίπου 130.000 drones έως το 2030, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματοςΟ στόχος αυξάνεται στις 350.000 μονάδες έως το 2035.Στα έγγραφα της Rosatom αναφέρονται ως βασικοί λόγοι για την επέκταση του εργοστασίου η «υποκατάσταση εισαγωγών προϊόντων διπλής χρήσης» και η κάλυψη της ζήτησης των στρατηγικών τομέων της Ρωσίας, μεταξύ άλλων της αεροπορίας και της αμυντικής βιομηχανίας.Τα drones που παράγονται στη βιομηχανική ζώνη Alabuga έχουν καταστεί βασικό εργαλείο της ρωσικής στρατηγικής, με στόχους τόσο στρατιωτικές εγκαταστάσεις όσο και υποδομές και κατοικημένες περιοχές στην Ουκρανία.«Η παρακολούθηση, ο περιορισμός της προμήθειας κρίσιμων εξαρτημάτων, η επιβολή των κυρώσεων, η διατάραξη των αλυσίδων εφοδιασμού και η μείωση της ανθεκτικότητας της παραγωγής αυτού του συγκροτήματος πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες της κοινής πολιτικής της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων εταίρων της», δήλωσε οεπικεφαλής του Ukrainian Security and Cooperation Centre.Η ανάπτυξη της ρωσικής παραγωγής drones προκαλεί ανησυχία όχι μόνο στο Κίεβο αλλά και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.υποστήριξε ότι η «υβριδική επιθετικότητα» της Ρωσίας μετατοπίζεται ολοένα περισσότερο προς άμεση κλιμάκωση, ιδιαίτερα μέσω ενεργειών που βρίσκονται κάτω από το όριο μιας ανοιχτής πολεμικής σύγκρουσης, με στόχο να δοκιμαστούν οι αντιδράσεις των ευρωπαϊκών χωρών. Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, τις καταγεγραμμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Ρουμανίας από ρωσικά drones.Η Ρωσία έχει πλέον ενσωματώσει και κινητήρες τζετ στον σχεδιασμό των drones Geran, αυξάνοντας την εμβέλεια και την ταχύτητά τους.Τα drones που κατασκευάζονται στη βιομηχανική ζώνη Alabuga, προειδοποίησε ο, «είναι πιθανό να αποτελέσουν το βασικό εργαλείο των μελλοντικών εκστρατειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ευρώπη».Στο μεταξύ, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται χωρίς ορατό τέλος και η Ρωσία αυξάνει τις επιθέσεις της στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ, η επέκταση της παραγωγικής βάσης των drones κλιμακώνει την ανησυχία και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.Η Μόσχα δηλώνει, από την πλευρά της, ότι είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ενώ οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο από τους ειδικούς απεσταλμένους τουκαι, είχαν ως στόχο την αναβίωση της διπλωματικής διαδικασίας.Ο Γουίτκοφ έκανε λόγο για «ουσιαστική πρόοδο», συμπεριλαμβανομένων των βημάτων που έγιναν ως προς τον προγραμματισμό νέων τριμερών συνομιλιών. Ωστόσο, μόλις μία ημέρα μετά την αναχώρηση των Αμερικανών απεσταλμένων από την περιοχή, ρωσικά πλήγματα με πυραύλους και drones στο Κίεβο προκάλεσαν τον θάνατο πέντε ανθρώπων.Οι ρωσικές επιθέσεις με drones εναντίον πολιτικών υποδομών στην Ουκρανία συνεχίστηκαν έκτοτε.«Οι Ρώσοι αποκτούν δυναμική στον αεροπορικό πόλεμο, συνεχίζουν να εξελίσσουν αυτά τα συστήματα και να επεκτείνουν την παραγωγή», δήλωσε ο, αναπληρωτής διευθυντής του προγράμματος Ευρώπης, Ρωσίας και Ευρασίας του CSIS. «Υπάρχει σημαντική ανησυχία για το τι μπορεί να ακολουθήσει» πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι, ακόμη και αν υπάρξει κάποια διπλωματική λύση για την Ουκρανία, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία θα περιορίσει αντίστοιχα τη στρατιωτική της στάση απέναντι στο ΝΑΤΟ και την Ευρώπη.