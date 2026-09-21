Χαλκιδική: Νεκρή 90χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μεταγκίτσι
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική ΕΚΑΒ

Χαλκιδική: Νεκρή 90χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μεταγκίτσι

Η 90χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκιδικής, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της

Χαλκιδική: Νεκρή 90χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μεταγκίτσι
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Την τελευταία της πνοή άφησε μία γυναίκα 90 ετών, η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονος, στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο 52χρονος παρέσυρε την ηλικιωμένη, ενώ εκείνη κινείτο σε κεντρικό δρόμο του οικισμού, που βρίσκεται στα βόρεια όρια του δήμου Σιθωνίας.

Η 90χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκιδικής, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Συνελήφθη ο 52χρονος

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 52χρονος οδηγός, υπήκοος Αλβανίας, συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.
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