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Χαλκιδική: Νεκρή 90χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μεταγκίτσι
Χαλκιδική: Νεκρή 90χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μεταγκίτσι
Η 90χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκιδικής, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της
Την τελευταία της πνοή άφησε μία γυναίκα 90 ετών, η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονος, στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο 52χρονος παρέσυρε την ηλικιωμένη, ενώ εκείνη κινείτο σε κεντρικό δρόμο του οικισμού, που βρίσκεται στα βόρεια όρια του δήμου Σιθωνίας.
Η 90χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκιδικής, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο 52χρονος παρέσυρε την ηλικιωμένη, ενώ εκείνη κινείτο σε κεντρικό δρόμο του οικισμού, που βρίσκεται στα βόρεια όρια του δήμου Σιθωνίας.
Η 90χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκιδικής, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.
Συνελήφθη ο 52χρονοςΣύμφωνα με την Αστυνομία, ο 52χρονος οδηγός, υπήκοος Αλβανίας, συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.
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