Χαλκιδική: Νεκρή 90χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μεταγκίτσι

Συνελήφθη ο 52χρονος

Την τελευταία της πνοή άφησε μία γυναίκα 90 ετών, η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 52χρονος, στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής.Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο 52χρονος παρέσυρε την ηλικιωμένη, ενώ εκείνη κινείτο σε κεντρικό δρόμο του οικισμού, που βρίσκεται στα βόρεια όρια του δήμου Σιθωνίας.Η 90χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκιδικής, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 52χρονος οδηγός, υπήκοος Αλβανίας, συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.