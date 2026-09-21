Η σχολή LE MONDE, απολαμβάνει την κορυφαία αναγνώριση της αγορά εργασίας, των Chefs, των Hotel Managers και των ιδιοκτήτων εστιατορίων.
Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Σητεία, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στη Σητεία, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
Επιχειρούν δύο εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας
Βελτιωμένη καταγράφεται τις τελευταίες ώρες, η εικόνα της πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι (20/9) σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου, στη Σητεία.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αλλά μόνο καπνογόνα σημεία και στο σημείο εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρές δυνάμεις, που επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.
Μάλιστα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες , άρχισαν να επιχειρούν και δύο εναέρια μέσα, καταφέρνοντας να κάνουν ρίψεις και σε δύσβατα σημεία.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αλλά μόνο καπνογόνα σημεία και στο σημείο εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρές δυνάμεις, που επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.
Μάλιστα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες , άρχισαν να επιχειρούν και δύο εναέρια μέσα, καταφέρνοντας να κάνουν ρίψεις και σε δύσβατα σημεία.
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