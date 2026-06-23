«Ρεσιτάλ» από τον Τριαντάφυλλο: Λέει ότι θέλει να κάνει σχέση με την πιο φτωχή και καλή κοπέλα και ότι αγνοεί την Ιωάννα Τούνη
«Ρεσιτάλ» από τον Τριαντάφυλλο: Λέει ότι θέλει να κάνει σχέση με την πιο φτωχή και καλή κοπέλα και ότι αγνοεί την Ιωάννα Τούνη
«Να κάνω σχέση με ποια για να ακουστώ; Με τη Σάρον Στόουν; Ναι, φέρτην. Με την Τζένιφερ Λόπεζ;» ανέφερε ο τραγουδιστής
Σχέση με την «πιο φτωχιά, την πιο γλυκιά και καλή κοπέλα» αποζητά ο Τριαντάφυλλος, όπως είπε ο ίδιος. Για τον τραγουδιστή κάτι τέτοιο θα ήταν επιτυχία. Από την άλλη, ξεκαθάρισε ότι δεν επεδίωξε ποτέ να βρει μία σύντροφο αποσκοπώντας στην προβολή. Στις ίδιες δηλώσεις που ανέφερε τα παραπάνω, παραδέχτηκε επίσης ότι αγνοεί ποια είναι η Ιωάννα Τούνη, εκπλήσσοντας τη δημοσιογράφο, που τον ρώτησε για την Instagrammer.
«Δεν έχω κάνει ποτέ τόσα χρόνια σχέση για αναπαραγωγή. Να κάνω τι; Πατώ στα πόδια μου, ξέρω ποιος είμαι. Είμαι καλός λαϊκός τραγουδιστής, γεμίζουμε τα μαγαζιά, ο κόσμος μας αγαπάει. Να κάνω σχέση με ποια για να ακουστώ; Με τη Σάρον Στόουν; Ναι, φέρε την. Με την Τζένιφερ Λόπεζ; Άντε, φέρε την για μια μέρα, δύο. Αλλά, να κάνω εδώ στην Ελλάδα με ποια;», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «To Πρωινό», με το βίντεο να προβάλλεται την Τρίτη 23 Ιουνίου.
Συνεχίζοντας, ο τραγουδιστής τόνισε πως επιθυμία του είναι να προχωρήσει σε μια αυθεντική σχέση, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Η πιο φτωχή και η πιο γλυκιά και καλή κοπέλα, αυτή θέλω εγώ. Και χτίζεις με αυτήν πολλά πράγματα. Αυτή για μένα είναι επιτυχία», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Ο Τριαντάφυλλος ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για την Ιωάννα Τούνη, με αφορμή την απουσία της από τα φετινά Mad VMA. Τότε, εκείνος απόρησε ποια είναι η Instagrammer. «Δεν την ξέρω, ποια είναι;», ανέφερε.
Όταν του εξήγησαν πως πρόκειται για μία από τις πιο γνωστές Influencers της χώρας, ο τραγουδιστής εξέφρασε την έκπληξή του. «Όπα ρε! Όντως τώρα; Θα με κράξουν… Παιδιά, μπράβο», πρόσθεσε, ενώ προσπαθώντας να κατανοήσει την απήχησή της, ρώτησε: «Είναι ο Μέσι του TikTok;».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Δεν έχω κάνει ποτέ τόσα χρόνια σχέση για αναπαραγωγή. Να κάνω τι; Πατώ στα πόδια μου, ξέρω ποιος είμαι. Είμαι καλός λαϊκός τραγουδιστής, γεμίζουμε τα μαγαζιά, ο κόσμος μας αγαπάει. Να κάνω σχέση με ποια για να ακουστώ; Με τη Σάρον Στόουν; Ναι, φέρε την. Με την Τζένιφερ Λόπεζ; Άντε, φέρε την για μια μέρα, δύο. Αλλά, να κάνω εδώ στην Ελλάδα με ποια;», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής «To Πρωινό», με το βίντεο να προβάλλεται την Τρίτη 23 Ιουνίου.
Συνεχίζοντας, ο τραγουδιστής τόνισε πως επιθυμία του είναι να προχωρήσει σε μια αυθεντική σχέση, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Η πιο φτωχή και η πιο γλυκιά και καλή κοπέλα, αυτή θέλω εγώ. Και χτίζεις με αυτήν πολλά πράγματα. Αυτή για μένα είναι επιτυχία», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Ο Τριαντάφυλλος ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για την Ιωάννα Τούνη, με αφορμή την απουσία της από τα φετινά Mad VMA. Τότε, εκείνος απόρησε ποια είναι η Instagrammer. «Δεν την ξέρω, ποια είναι;», ανέφερε.
Όταν του εξήγησαν πως πρόκειται για μία από τις πιο γνωστές Influencers της χώρας, ο τραγουδιστής εξέφρασε την έκπληξή του. «Όπα ρε! Όντως τώρα; Θα με κράξουν… Παιδιά, μπράβο», πρόσθεσε, ενώ προσπαθώντας να κατανοήσει την απήχησή της, ρώτησε: «Είναι ο Μέσι του TikTok;».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα