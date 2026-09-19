Στουρνάρας για διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας: Οι καλές πολιτικές μπορούν να αλλάξουν τα πάντα

«Πολλοί είχαν προβλέψει ότι η Ελλάδα δεν θα τα κατάφερνε, ωστόσο σήμερα η χώρα αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης», υπογραμμίζει στο Bloomberg ο Διοικητής της TτΕ