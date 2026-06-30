Τριαντάφυλλος για τον τύπο του στις γυναίκες: Θέλω να είναι θηλυκό και κυριλέ
Τριαντάφυλλος για τον τύπο του στις γυναίκες: Θέλω να είναι θηλυκό και κυριλέ
Θέλω να ξέρει να φέρεται όταν θα βγούμε έξω, δεν την έχω βρει ακόμα, είπε ο τραγουδιστής
Τον τύπο γυναικών που τον ελκύει περιέγραψε ο Τριαντάφυλλος, με τον τραγουδιστή να δηλώνει ότι μία μελλοντική του σύντροφος θα πρέπει να είναι «θηλυκό και κυριλέ» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε δηλώσεις που έκανε ο τραγουδιστής στην εκπομπή Πρωινό που προβλήθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου, σχολίασε ότι μετά τον χωρισμό του με τη Δήμητρα Σιαμπάνη, έπειτα από 19 χρόνια σχέσης, είναι ελεύθερος, προσθέτοντας πως δεν έχει βρει ακόμα μία γυναίκα με τα στοιχεία που εκείνος θεωρεί απαραίτητα να έχει.
Πιο συγκεκριμένα, ο Τριαντάφυλλος εξήγησε μεταξύ άλλων, ότι τον γοητεύει όταν μία γυναίκα «ξέρει να φέρεται όταν βγαίνουν έξω»: «Να είναι καλό παιδί, να ξέρει να φέρεται, γλυκιά, να είναι γυναίκα, να είναι θηλυκό. Αυτό μου αρέσει, τα απλά, βασικά πράγματα. Το ψέμα δεν μου αρέσει. Να ξέρει να φέρεται όταν θα βγούμε έξω, να είναι ωραία, να είναι κυριλέ, να είναι κυρία, να είναι σωστή. Δεν την έχω βρει όμως ακόμα. Είναι τελείως ελεύθερος. Ακόμα δεν θα πω ότι ήρθε αυτή που θα σας την παρουσιάσω».
Δείτε το βίντεο
Σε δηλώσεις που έκανε ο τραγουδιστής στην εκπομπή Πρωινό που προβλήθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου, σχολίασε ότι μετά τον χωρισμό του με τη Δήμητρα Σιαμπάνη, έπειτα από 19 χρόνια σχέσης, είναι ελεύθερος, προσθέτοντας πως δεν έχει βρει ακόμα μία γυναίκα με τα στοιχεία που εκείνος θεωρεί απαραίτητα να έχει.
Πιο συγκεκριμένα, ο Τριαντάφυλλος εξήγησε μεταξύ άλλων, ότι τον γοητεύει όταν μία γυναίκα «ξέρει να φέρεται όταν βγαίνουν έξω»: «Να είναι καλό παιδί, να ξέρει να φέρεται, γλυκιά, να είναι γυναίκα, να είναι θηλυκό. Αυτό μου αρέσει, τα απλά, βασικά πράγματα. Το ψέμα δεν μου αρέσει. Να ξέρει να φέρεται όταν θα βγούμε έξω, να είναι ωραία, να είναι κυριλέ, να είναι κυρία, να είναι σωστή. Δεν την έχω βρει όμως ακόμα. Είναι τελείως ελεύθερος. Ακόμα δεν θα πω ότι ήρθε αυτή που θα σας την παρουσιάσω».
Δείτε το βίντεο
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