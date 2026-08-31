Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε στην Ιαπωνία με την οικογένειά της: Όνειρο ζωής, γράφει
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Σταματίνα Τσιμτσιλή Ιαπωνία

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε στην Ιαπωνία με την οικογένειά της: Όνειρο ζωής, γράφει

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι της και μετέφερε τις εντυπώσεις της μέσα από το Instagram

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε στην Ιαπωνία με την οικογένειά της: Όνειρο ζωής, γράφει
77 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Ιαπωνία ταξίδεψε με την οικογένειά της η Σταματίνα Τσιμτσιλή, κάνοντας πραγματικότητα ένα όνειρο ζωής.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε εικόνες από τα ταξίδι της και μετέφερε τις εντυπώσεις της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Ο τόσο διαφορετικός κόσμος που γνώρισε, εξήγησε, την έκανε να νιώσει και πάλι παιδί. Τόνισε μάλιστα πως νιώθει τυχερή που έκανε αυτό το ταξίδι με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, και τα τρία παιδιά τους.

Όπως έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της: «Λίγο πριν αποχαιρετήσω τον Αύγουστο κι επιστρέψω στην καθημερινότητα και στα ''κουτάκια'' μου, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικές εικόνες από ένα ταξίδι που ήταν όνειρο ζωής. Για πρώτη φορά στην Ιαπωνία. Ένα ταξίδι γεμάτο χρώματα, εικόνες που μαγνητίζουν το βλέμμα, διαφορετικές μυρωδιές και γεύσεις. Ένα ταξίδι γεμάτο στιγμές που σε κάνουν να σταματάς για λίγο και να κοιτάς γύρω σου σαν παιδί έχοντας την αίσθηση ότι ανακαλύπτεις έναν κόσμο τελείως διαφορετικό από τον δικό σου. Κάθε ταξίδι είναι ένα παράθυρο στον κόσμο και νιώθω ευγνώμων που αυτό το παράθυρο το άνοιξα με τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους. Την οικογένειά μου».

Δείτε την ανάρτησή της


Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε στην Ιαπωνία με την οικογένειά της: Όνειρο ζωής, γράφει
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε στην Ιαπωνία με την οικογένειά της: Όνειρο ζωής, γράφει
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε στην Ιαπωνία με την οικογένειά της: Όνειρο ζωής, γράφει
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε στην Ιαπωνία με την οικογένειά της: Όνειρο ζωής, γράφει
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε στην Ιαπωνία με την οικογένειά της: Όνειρο ζωής, γράφει
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε στην Ιαπωνία με την οικογένειά της: Όνειρο ζωής, γράφει
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε στην Ιαπωνία με την οικογένειά της: Όνειρο ζωής, γράφει
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε στην Ιαπωνία με την οικογένειά της: Όνειρο ζωής, γράφει
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε στην Ιαπωνία με την οικογένειά της: Όνειρο ζωής, γράφει
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε στην Ιαπωνία με την οικογένειά της: Όνειρο ζωής, γράφει
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε στην Ιαπωνία με την οικογένειά της: Όνειρο ζωής, γράφει
77 ΣΧΟΛΙΑ

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