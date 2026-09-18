«Υπερασπίστηκα τη μαμά μου»: 7χρονος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε και σκότωσε τη θεία του στο Παρίσι
ΚΟΣΜΟΣ
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«Υπερασπίστηκα τη μαμά μου»: 7χρονος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε και σκότωσε τη θεία του στο Παρίσι

Η 50χρονη γυναίκα φέρεται να είχε άγρια διαμάχη με την αδελφή της, η οποία την φιλοξενούσε σπίτι της - «Εγώ το έκανα. Δεν θέλω να πάω φυλακή. Δεν θέλω να βάλετε τη μαμά μου στη φυλακή», είπε ο ανήλικος στις Αρχές

«Υπερασπίστηκα τη μαμά μου»: 7χρονος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε και σκότωσε τη θεία του στο Παρίσι
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Μία οικογενειακή τραγωδία είναι σε εξέλιξη στο Saint-Maur-des-Fossés, στο Val-de-Marne του Παρισίου, καθώς ένας 7χρονος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε και σκότωσε τη θεία του το βράδυ της Πέμπτης (17/9). Όπως υποστηρίζει ο ανήλικος το έκανε για να υπερασπιστεί την μητέρα του.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Le Parisien», το περιστατικό σημειώθηκε στον πρώτο όροφο μιας πολυκατοικίας, όπου μια 34χρονη φιλοξενούσε την 50χρονη αδελφή της. Ξαφνικά φέρεται να ξέσπασε άγρια διαμάχη μεταξύ των δύο αδελφών

Ακούγοντας τη φασαρία, ο 7χρονος γιος της 34χρονης φέρεται να πήρε ένα μαχαίρι και «να μαχαίρωσε στο λαιμό τη θεία του». Όπως ισχυρίζεται η μητέρα του παιδιού αμέσως μετά τη μαχαιριά η αδελφή της τής είπε: «Ο γιος σου με μαχαίρωσε».

Στη συνέχεια η 50χρονη έφυγε από το σπίτι και κάλεσε βοήθεια. Στις 4:30 οι αστυνομικοί εντόπισαν μια γυναίκα που βρισκόταν σε αγωνία στο δρόμο. Ωστόσο, στις 5:17, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από τους πυροσβέστες που έφτασαν γρήγορα στον τόπο του συμβάντος, η 50χρονη κηρύχθηκε νεκρή

«Εγώ το έκανα, δεν θέλω να πάω φυλακή, δεν θέλω να βάλετε τη μαμά μου στη φυλακή»

Κατά την αναζήτηση ενός πιθανού δράστη, οι αστυνομικοί συνέλαβαν αρχικά έναν άνδρα οπλισμένο με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ. Ωστόσο δεν είχε καμία σχέση με το τραγικό συμβάν. Είχε βγει από το σπίτι του οπλισμένος αφού άκουσε τις κραυγές βοήθειας μιας γυναίκας στο δρόμο.

Η RTL αποκαλύπτει στη συνέχεια ότι η μητέρα του μικρού αγοριού κατήγγειλε τον γιο της, λέγοντας ότι είχε ενεργήσει «για να την υπερασπιστεί». Όταν ρωτήθηκε με τη σειρά του από τους αστυνομικούς, ο 7χρονος επιβεβαίωσε ότι είχε μαχαιρώσει τη θεία του. «Εγώ το έκανα. Δεν θέλω να πάω φυλακή. Δεν θέλω να βάλετε τη μαμά μου στη φυλακή, υπερασπίστηκα τη μαμά μου»,
δήλωσε ο ανήλικος .

Κλείσιμο
Η μητέρα και ο γιος της παρέμειναν στον τόπο του συμβάντος, προτού η πρώτη τεθεί υπό κράτηση. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα ανάκριση του παιδιού, ενώ σύμφωνα με το RTL, το πραγματικό κίνητρο της επίθεσης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.
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