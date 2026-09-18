«Υπερασπίστηκα τη μαμά μου»: 7χρονος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε και σκότωσε τη θεία του στο Παρίσι

Η 50χρονη γυναίκα φέρεται να είχε άγρια διαμάχη με την αδελφή της, η οποία την φιλοξενούσε σπίτι της - «Εγώ το έκανα. Δεν θέλω να πάω φυλακή. Δεν θέλω να βάλετε τη μαμά μου στη φυλακή», είπε ο ανήλικος στις Αρχές