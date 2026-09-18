Αστυνομικός στο Καρπενήσι παγίδευσε απατεώνες που του τηλεφώνησαν ως «λογιστές»

το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη διευκόλυνση της παράνομης δράσης.Παράλληλα, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, κρυμμένα κάτω από τη μοκέτα του πατώματος, πίσω από τη θέση του συνοδηγού, εντοπίστηκαν δύο χρυσά κοσμήματα.Πρόκειται για μία καρφίτσα σε σχήμα γάτας και ένα μενταγιόν με αλυσίδα που απεικονίζει την αρχαία Αθηναϊκή κουκουβάγια.ΗΕΛΑΣ αναφέρει ότι ο τρόπος κτήσης και η προέλευση των συγκεκριμένων κοσμημάτων διερευνώνται. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών.