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Αστυνομικός στο Καρπενήσι παγίδευσε απατεώνες που του τηλεφώνησαν ως «λογιστές»
Αστυνομικός στο Καρπενήσι παγίδευσε απατεώνες που του τηλεφώνησαν ως «λογιστές»
Οι δράστες προσπάθησαν να τον πείσουν να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα για δήθεν καταγραφή και αποφυγή προστίμου – Συνελήφθησαν δύο άνδρες
Δύο άνδρες συνελήφθησαν στο Καρπενήσι, καθώς επιχείρησαν να εξαπατήσουν αστυνομικό, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, με το γνωστό πρόσχημα του «λογιστή». Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν όταν πήγαν στην πολυκατοικία όπου διέμενε ο αστυνομικός για να παραλάβουν χρήματα και τιμαλφή.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε εχθές το πρωί της σε περιοχή του Καρπενησίου Ευρυτανίας. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο άγνωστος δράστης τηλεφώνησε στον αστυνομικό, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, και προσποιήθηκε τον «λογιστή». Με το πρόσχημα ότι δήθεν απαιτείται η καταγραφή χρημάτων και κοσμημάτων προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου, προσπάθησε να τον πείσει να παραδώσει χρήματα και τιμαλφή.
Ο αστυνομικός αντιλήφθηκε την απόπειρα εξαπάτησης και ενημέρωσε άμεσα την υπηρεσία του και στη συνέχεια ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση και η πολυκατοικία όπου διαμένει τέθηκε υπό επιτήρηση.
Λίγη ώρα αργότερα, δύο άνδρες έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο. Ο ένας από αυτούς μπήκε στην πολυκατοικία, προκειμένου να παραλάβει την σακούλα με τα αντικείμενα που προσομοίαζαν με κοσμήματα.
Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, ενώ στη συνέχεια συνέλαβαν και τον συνεργό του, ο οποίος τον περίμενε στο αυτοκίνητο ως οδηγός.
Κατά τον έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούσε οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν:
δύο κινητά τηλέφωνα,
196,50 ευρώ,
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε εχθές το πρωί της σε περιοχή του Καρπενησίου Ευρυτανίας. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο άγνωστος δράστης τηλεφώνησε στον αστυνομικό, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, και προσποιήθηκε τον «λογιστή». Με το πρόσχημα ότι δήθεν απαιτείται η καταγραφή χρημάτων και κοσμημάτων προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου, προσπάθησε να τον πείσει να παραδώσει χρήματα και τιμαλφή.
Ο αστυνομικός αντιλήφθηκε την απόπειρα εξαπάτησης και ενημέρωσε άμεσα την υπηρεσία του και στη συνέχεια ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση και η πολυκατοικία όπου διαμένει τέθηκε υπό επιτήρηση.
Λίγη ώρα αργότερα, δύο άνδρες έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο. Ο ένας από αυτούς μπήκε στην πολυκατοικία, προκειμένου να παραλάβει την σακούλα με τα αντικείμενα που προσομοίαζαν με κοσμήματα.
Πήγαν στην πολυκατοικία για να παραλάβουν τη «λεία»
Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, ενώ στη συνέχεια συνέλαβαν και τον συνεργό του, ο οποίος τον περίμενε στο αυτοκίνητο ως οδηγός.
Κατά τον έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούσε οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν:
δύο κινητά τηλέφωνα,
196,50 ευρώ,
το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη διευκόλυνση της παράνομης δράσης.
Παράλληλα, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, κρυμμένα κάτω από τη μοκέτα του πατώματος, πίσω από τη θέση του συνοδηγού, εντοπίστηκαν δύο χρυσά κοσμήματα.
Πρόκειται για μία καρφίτσα σε σχήμα γάτας και ένα μενταγιόν με αλυσίδα που απεικονίζει την αρχαία Αθηναϊκή κουκουβάγια.
ΗΕΛΑΣ αναφέρει ότι ο τρόπος κτήσης και η προέλευση των συγκεκριμένων κοσμημάτων διερευνώνται. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών.
Παράλληλα, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, κρυμμένα κάτω από τη μοκέτα του πατώματος, πίσω από τη θέση του συνοδηγού, εντοπίστηκαν δύο χρυσά κοσμήματα.
Πρόκειται για μία καρφίτσα σε σχήμα γάτας και ένα μενταγιόν με αλυσίδα που απεικονίζει την αρχαία Αθηναϊκή κουκουβάγια.
ΗΕΛΑΣ αναφέρει ότι ο τρόπος κτήσης και η προέλευση των συγκεκριμένων κοσμημάτων διερευνώνται. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών.
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