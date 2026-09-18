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ΟΦΗ: Η αναγέννηση του Αϊτόρ από τον χιαστό και η αποθέωση στην Κρήτη
ΟΦΗ: Η αναγέννηση του Αϊτόρ από τον χιαστό και η αποθέωση στην Κρήτη
Ο Αϊτόρ βρίσκει ξανά τον καλό του εαυτό, είναι πρωταγωνιστής στον ΟΦΗ και έχει αφήσει πίσω το τον χιαστό
Ο ΟΦΗ έχει τραβήξει πάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας με τις εμφανίσεις επιτυχίες του και την πολύ καλή εικόνα που βγάζει στο γήπεδο. Η ομάδα της Κρήτης έχει αρκετούς πρωταγωνιστές, αρκετά πρόσωπα που αξίζει να σταθεί κανείς. Ένα από αυτά είναι ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, ο οποίος στο ματς με τη Χόφενχαϊμ πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας του.
Ο Αϊτόρ σημείωσε ένα ιστορικό γκολ για τους Κρητικούς και άνοιξε το δρόμο για τη νίκη. Ο Ισπανός επέστρεψε στην Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι και πλέον δείχνει ότι βρίσκει ξανά τον καλό του εαυτό. Στη χώρα μας έζησε τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του έχοντας κατακτήσει δύο Κύπελλα Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό κι έχοντας μία παραγωγική σεζόν.
Το καλοκαίρι του 2020 τον απέκτησε ο Παναθηναϊκό ως ελεύθερο από την Τβέντε κι ενώ είχε προηγηθεί το πέρασμα του από τις ακαδημίες των Μπαρτσελόνα, Εσπανιόλ, Βιγιαρεάλ και Σεβίλλη. Η πρώτη του σεζόν δεν ήταν η καλύτερη του, αφού έψαχνε τα πατήματα του μέχρι που στις 21 Μαΐου 2022 στον τελικό με τον ΠΑΟΚ σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.
Η επόμενη σεζόν, ωστόσο ήταν εξαιρετική για τον Αϊτόρ. Έγινε σημείο αναφοράς για τους «πράσινους» με οχτώ γκολ και δύο ασίστ σε 11 παιχνίδια μέχρι τον Οκτώβριο. Ο Ισπανός έδειχνε να έχει αυτοπεποίθηση και να πατάει γερά στα πόδια του.
Όλα αυτά μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2022 και το παιχνίδι με τον Άρη όταν και υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού. Έμεινε εκτός γηπέδων για οκτώ μήνες σε ένα σημείο που η καριέρα του βρισκόταν σε τρομερή άνοδο. Τότε οι «πράσινοι» του ανανέωσαν το συμβόλαιο και τη σεζόν 2023-2024 όταν και επέστρεψε έκανε 23 συμμετοχές με 4 γκολ και μία ασίστ.
Η θητεία του στον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε με τον παίκτη να φεύγει για την Κύπρο και την ΑΕΚ Λάρνακας εκεί που σημείωσε 14 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και πήρε το Κύπελλο της χώρας. Το 2025 έφυγε για τη Βραζιλία και τη Βιτόρια όπου με τη φανέλα της έκανε 36 συμμετοχές και πέτυχε τέσσερα γκολ.
Τον Ιούλιο του 2026 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΟΦΗ και συνεργάζεται ξανά με τον Χρήστο Κόντη. Πλέον και ο ίδιος αισθάνεται πολύ καλά στην Κρήτη και είναι ξεκάθαρο πως και ο Έλληνας προπονητής του δίνει σημαντικό ρόλο. Ο Αϊτόρ βρίσκει τα πατήματα του έχοντας αφήσει πίσω τον σοβαρό τραυματισμό που του έκοψε απότομα την αγωνιστική του άνοδο.
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