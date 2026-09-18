Οι γυναίκες αλλάζουν το πρόσωπο της ναυτιλίας – Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς

Το ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα της ναυτιλιακής κοινότητας Ελλάδας και Κύπρου ανέδειξε η εκδήλωση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας στην Αθήνα – Τα μηνύματα της Πρώτης Κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, της Μαρίνας Χατζημανώλη και του Πόλυ Χατζηιωάννου για τον ρόλο των γυναικών και την παράδοση αλληλεγγύης του κλάδου