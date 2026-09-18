Οι γυναίκες αλλάζουν το πρόσωπο της ναυτιλίας – Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς
Οι γυναίκες αλλάζουν το πρόσωπο της ναυτιλίας – Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς
Το ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα της ναυτιλιακής κοινότητας Ελλάδας και Κύπρου ανέδειξε η εκδήλωση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας στην Αθήνα – Τα μηνύματα της Πρώτης Κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, της Μαρίνας Χατζημανώλη και του Πόλυ Χατζηιωάννου για τον ρόλο των γυναικών και την παράδοση αλληλεγγύης του κλάδου
Την κοινωνική διάσταση της ναυτιλίας και τον ουσιαστικό ρόλο των γυναικών στη διαμόρφωση και τη συνέχιση μιας μακράς παράδοσης προσφοράς ανέδειξε η εκδήλωση «Γυναίκα – Ναυτιλία – Κοινωνική Προσφορά», την οποία διοργάνωσε το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδεται στην ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στη ναυτιλιακή κοινότητα και την κυπριακή κοινωνία.
Η Κύπρος αποτελεί ένα από τα πλέον αξιόπιστα ναυτιλιακά κέντρα διεθνώς, διαθέτοντας ισχυρό και ποιοτικό νηολόγιο, καθώς και μια δυναμική ναυτιλιακή βιομηχανία με παγκόσμια παρουσία. Η ναυτιλία είναι βασικός πυλώνας της κυπριακής οικονομίας, με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην εξωστρέφεια της χώρας. Η σημασία της, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους οικονομικούς δείκτες και στη στρατηγική θέση της Κύπρου στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη.
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Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδεται στην ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στη ναυτιλιακή κοινότητα και την κυπριακή κοινωνία.
Η Κύπρος αποτελεί ένα από τα πλέον αξιόπιστα ναυτιλιακά κέντρα διεθνώς, διαθέτοντας ισχυρό και ποιοτικό νηολόγιο, καθώς και μια δυναμική ναυτιλιακή βιομηχανία με παγκόσμια παρουσία. Η ναυτιλία είναι βασικός πυλώνας της κυπριακής οικονομίας, με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην εξωστρέφεια της χώρας. Η σημασία της, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους οικονομικούς δείκτες και στη στρατηγική θέση της Κύπρου στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη.
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε περισσότερες φωτογραφίες στο newmoney.gr
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