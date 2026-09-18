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Το καλοκαίρι επιστρέφει με 33άρια το Σαββατοκύριακο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Το καλοκαίρι επιστρέφει με 33άρια το Σαββατοκύριακο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές με τοπικές μπόρες στα ορεινά – Aισθητή πτώση της θερμοκρασίας από την επόμενη βδομάδα
Με την αστάθεια παρούσα, κυρίως στα ορεινά, και τη θερμοκρασία σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Μάλιστα, το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα φλερτάρει με τους 33 βαθμούς. Οργανώστε λοιπόν κανένα μπανάκι, γιατί το καλοκαίρι φαίνεται πως δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη.
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό, με εξαίρεση τα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, όπου μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 28 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι κυρίως βόρειοι και θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι δυτικοί και βορειοδυτικοί έως 3 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς το Σαββατοκύριακο η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά.
Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας τοπικά τους 33 βαθμούς.
Τέλος, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, βάζοντας πλέον την Ελλάδα σε πιο φθινοπωρινό σκηνικό
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό, με εξαίρεση τα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, όπου μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 28 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι κυρίως βόρειοι και θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι δυτικοί και βορειοδυτικοί έως 3 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς το Σαββατοκύριακο η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά.
Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας τοπικά τους 33 βαθμούς.
Τέλος, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, βάζοντας πλέον την Ελλάδα σε πιο φθινοπωρινό σκηνικό
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