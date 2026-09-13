Δεν μπορούσε να τραγουδήσει από τη συγκίνηση η Σελίν Ντιόν στην επιστροφή της στη σκηνή: Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι δεν θα κλάψω, αλλά μου λείψατε