Πώς θα συνδέεται από αύριο το μετρό «Αγία Μαρίνα» με τον προαστιακό Μεγάρων, η διαδρομή του λεωφορείου 870 - Όλες οι νέες συνδέσεις και στάσεις

Από αύριο σε λειτουργία οι νέες συγκοινωνιακές συνδέσεις σε Ανατολική και Δυτική Αττική - Ο χάρτης της νέας λεωφορειακής γραμμής 870 του ΟΑΣΑ που συνδέει τα Μέγαρα, τη Νέα Πέραμο και την Ελευσίνα απευθείας με τον σταθμό μετρό της Αγίας Μαρίνας

η νέα λεωφορειακή γραμμή 870 («Στ. Μετρό Αγία Μαρίνα – Μέγαρα»). Για πρώτη φορά, κάτοικοι περιοχών που βρίσκονταν συγκοινωνιακά αποκομμένες, αποκτούν απευθείας σύνδεση με το μετρό και τον προαστιακό, μειώνοντας τον χρόνο μετάβασης στην Αθήνα με χρήση ενιαίου εισιτηρίου.



Οι 4 σημαντικές συγκοινωνιακές παρεμβάσεις Ο Δήμος Λαυρεωτικής και ο Δήμος Μεγαρέων εντάσσονται για πρώτη φορά στο δίκτυο του ΟΑΣΑ, ενώ αναβαθμίζεται η εξυπηρέτηση της Ραφήνας, της Μάνδρας-Ειδυλλίας και του Θριάσιου Νοσοκομείου, μέσα από νέες γραμμές και στοχευμένες επεκτάσεις που ενισχύουν τη διασύνδεση τους με τα μέσα σταθερής τροχιάς.



η σύνδεση των περιαστικών περιοχών με το Μετρό και τον Προαστιακό, καθώς και με σημαντικές υποδομές, όπως τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου και το Θριάσιο Νοσοκομείο.



Οι νέες γραμμές και οι επεκτάσεις προσφέρουν στους επιβάτες τη δυνατότητα να συνδυάζουν τις μετακινήσεις τους με λεωφορεία, τρόλεϊ,



Τι αλλάζει από τις 18 Σεπτεμβρίου 870 «Στ. Μετρό Αγία Μαρίνα - Μέγαρα» Η νέα γραμμή 870 εντάσσει για πρώτη φορά τον Δήμο Μεγαρέων και τις πόλεις των Μεγάρων και της Νέας Περάμου στο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών.



Θα παρέχει απευθείας σύνδεση με τη Γραμμή 3 του Μετρό, στον σταθμό «Αγία Μαρίνα», καθώς και με τον σταθμό του Προαστιακού στα Μέγαρα. Παράλληλα, καλύπτει την παραλιακή ζώνη κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου και συνδέει τα Μέγαρα με την Ελευσίνα, όπου οι επιβάτες μπορούν να μετεπιβιβαστούν σε λεωφορειακές γραμμές προς τον Πειραιά και τις Αχαρνές.



Η διαδρομή: Από το Μετρό στον Προαστιακό



Η γραμμή 870 ακολουθεί δύο βασικές κατευθύνσεις, ενώνοντας κομβικά σημεία της περιοχής:



Κλείσιμο



Προς Αγία Μαρίνα: Το δρομολόγιο της επιστροφής ξεκινά από τον Προαστιακό Μεγάρων, διασχίζει τον κεντρικό ιστό της πόλης (οδούς Μίνωος, 28ης Οκτωβρίου) και συνεχίζει στην Παλαιά Εθνική Οδό. Ακολούθως, μπαίνει ξανά στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, περνάει στη Λεωφόρο Αθηνών και καταλήγει στην Αγία Μαρίνα.



Η συχνότητα των δρομολογίων



-το πρώτο δρομολόγιο από τον Προαστιακό Μεγάρων θα ξεκινά στις 05:30 το πρωί,

-το τελευταίο από την Αγία Μαρίνα προς τα Μέγαρα στις 22:40,

Μια νέα συγκοινωνιακή πραγματικότητα ξημερώνει για τη Δυτική Αττική από την Παρασκευή 18/9/2026, καθώς τίθεται σε λειτουργία(«Στ. Μετρό Αγία Μαρίνα – Μέγαρα»). Για πρώτη φορά, κάτοικοι περιοχών που βρίσκονταν συγκοινωνιακά αποκομμένες, αποκτούν, μειώνοντας τον χρόνο μετάβασης στην Αθήνα με χρήση ενιαίου εισιτηρίου.εντάσσονται για πρώτη φορά στο δίκτυο του ΟΑΣΑ, ενώ αναβαθμίζεται η εξυπηρέτηση της Ραφήνας, της Μάνδρας-Ειδυλλίας και του Θριάσιου Νοσοκομείου, μέσα απόκαι στοχευμένες επεκτάσεις που ενισχύουνΚοινός άξονας του σχεδιασμού είναι, καθώς και με σημαντικές υποδομές, όπως τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου και το Θριάσιο Νοσοκομείο.Οι νέες γραμμές και οι επεκτάσεις προσφέρουν στους επιβάτεςμε λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό , Τραμ και τον Προαστιακό , στο τμήμα Μαγούλα-Πειραιάς-Κορωπί, με το ίδιο εισιτήριο.Η νέα γραμμή 870και τις πόλεις των Μεγάρων και της Νέας Περάμου στο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών.Θα παρέχει απευθείας σύνδεση, στον σταθμό «Αγία Μαρίνα», καθώς και με τον σταθμό του Προαστιακού στα Μέγαρα. Παράλληλα, καλύπτει την παραλιακή ζώνη κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου και συνδέει τα Μέγαρα με την Ελευσίνα, όπου οι επιβάτες μπορούν να μετεπιβιβαστούν σε λεωφορειακές γραμμές προς τον Πειραιά και τις Αχαρνές.Η γραμμή 870 ακολουθεί δύο βασικές κατευθύνσεις, ενώνοντας κομβικά σημεία της περιοχής:Προς Μέγαρα: Η αφετηρία βρίσκεται στην Ιερά Οδό, ακριβώς στον σταθμό του Μετρό «Αγία Μαρίνα». Το λεωφορείο κινείται μέσω της Λεωφόρου Αθηνών και της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου. Περνάει κάτω από την ανισόπεδη διάβαση του Ασπροπύργου, διασχίζει τον κόμβο της Ελευσίνας και προχωρά προς τη Νέα Πέραμο. Τελικός προορισμός είναι ο σταθμός του Προαστιακού στα Μέγαρα.Προς Αγία Μαρίνα: Το δρομολόγιο της επιστροφής ξεκινά από τον Προαστιακό Μεγάρων, διασχίζει τον κεντρικό ιστό της πόλης (οδούς Μίνωος, 28ης Οκτωβρίου) και συνεχίζει στην Παλαιά Εθνική Οδό. Ακολούθως, μπαίνει ξανά στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, περνάει στη Λεωφόρο Αθηνών και καταλήγει στην Αγία Μαρίνα.-το πρώτο δρομολόγιο από τον Προαστιακό Μεγάρων θα ξεκινά στις 05:30 το πρωί,-το τελευταίο από την Αγία Μαρίνα προς τα Μέγαρα στις 22:40,

-Τα δρομολόγια θα γίνονται ανά 40 λεπτά

-Τέσσερα λεωφορεία (2+2) θα βρίσκονται ταυτόχρονα στη γραμμή.



320 «Στ. Προαστιακού Κορωπί - Κερατέα - Λαύριο» Με τη νέα γραμμή 320, ο Δήμος Λαυρεωτικής και οι πόλεις της Κερατέας και του Λαυρίου αποκτούν για πρώτη φορά αστική συγκοινωνία.



Η γραμμή εξασφαλίζει απευθείας πρόσβαση στον σταθμό «Κορωπί», όπου οι επιβάτες μπορούν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους με τη Γραμμή 3 του Μετρό ή τον Προαστιακό. Παράλληλα, εξυπηρετεί το λιμάνι του Λαυρίου και τους οικισμούς κατά μήκος της Λεωφόρου Λαυρίου.



314 «Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας - Παλλήνη - Ραφήνα» Η τροποποίηση της γραμμής 314 ενισχύει τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της Ραφήνας και τη σύνδεσή της με τους σταθμούς Μετρό και Προαστιακού «Δουκίσσης Πλακεντίας» και «Παλλήνη».



Η παρέμβαση διευκολύνει τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων, όσο και την πρόσβαση στο λιμάνι της Ραφήνας, έναν από τους σημαντικότερους ακτοπλοϊκούς κόμβους της Αττικής.



868 «Στ. Αγία Μαρίνα - Θριάσιο Νοσοκομείο - Μάνδρα» Με την επέκταση της γραμμής 868, το κέντρο της Μάνδρας συνδέεται απευθείας με τη Γραμμή 3 του Μετρό, στον σταθμό «Αγία Μαρίνα». Ταυτόχρονα, αυξάνονται τα δρομολόγια που εξυπηρετούν το Θριάσιο Νοσοκομείο, βελτιώνοντας τη σύνδεσή του με το Μετρό και διευκολύνοντας την καθημερινή μετακίνηση εργαζομένων, ασθενών και επισκεπτών ενώ παράλληλα, με την αύξηση των δρομολογίων της 868 στην οποία μετεπιβιβάζονται οι κάτοικοι των Βιλίων καιρών Ερυθρών, αναβαθμίζεται η συγκοινωνιακή διασύνδεση της ευρύτερης περιοχής.



Οι τέσσερις παρεμβάσεις αποτελούν συνέχεια του σχεδιασμού που υλοποιεί ο ΟΑΣΑ με στόχο τη σταδιακή κάλυψη περιοχών που βρίσκονταν εκτός του δικτύου αστικών μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού έχουν ήδη δημιουργηθεί ή επεκταθεί λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τους Δήμους Μάνδρας, Μαραθώνα, Ωρωπού, Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Σαρωνικού και κοινότητες όπως οι Ερυθρές, τα Βίλια, η Νέα Μάκρη, το Γραμματικό, ο Βαρνάβας, το Μαρκόπουλο Ωρωπού, οι Αφίδνες, το Πολυδένδρι, το Καπανδρίτι, το Πόρτο Ράφτη και τα Καλύβια.