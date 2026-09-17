Άφαντος για τέταρτη μέρα ο Ριζάι, οι έρευνες της ΕΛΑΣ και το σενάριο διαφυγής στην Αλβανία
ΕΛΛΑΔΑ
Αλκέτ Ριζάι Πυροβολισμοί Ανάβυσσος Φυλακές Δομοκού

Άφαντος για τέταρτη μέρα ο Ριζάι, οι έρευνες της ΕΛΑΣ και το σενάριο διαφυγής στην Αλβανία

Πληροφορίες που έχουν φτάσει στην ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν πως το τελευταίο στίγμα του Ριζάι εντοπίζεται στη Βόρεια Ελλάδα, από όπου πιθανότατα θα περνούσε παράνομα στη χώρα του

Άφαντος για τέταρτη μέρα ο Ριζάι, οι έρευνες της ΕΛΑΣ και το σενάριο διαφυγής στην Αλβανία
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
14 ΣΧΟΛΙΑ
​Άφαντος παραμένει για τέταρτο εικοσιτετράωρο ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε ποτέ στις φυλακές Δομοκού, από όπου είχε πάρει άδεια που έληγε το πρωί της Δευτέρας.

​Ο Αλβανός βαρυποινίτης, σύμφωνα με τη ΔΑΟΕ, εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό με την ανταλλαγή πυροβολισμών που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβυσσο. Κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μαζί με αστυνομικούς της Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, προσπαθούν να βρουν το κρησφύγετο του Ριζάι, όμως μέχρι αυτή τη στιγμή οι έρευνες παραμένουν άκαρπες.

​Ταυτόχρονα, όσο περνούν οι ημέρες, ενισχύεται το σενάριο ο σκληρός κακοποιός —γνωστός για τη στενή σχέση του με τον Βασίλη Παλαιοκώστα— να έχει περάσει στην Αλβανία. Πληροφορίες που έχουν φτάσει στην ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν πως το τελευταίο στίγμα του Ριζάι εντοπίζεται στη Βόρεια Ελλάδα, από όπου πιθανότατα θα περνούσε παράνομα στη χώρα του. Αυτό δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο, όμως πλέον αποτελεί ένα ενδεχόμενο που συγκεντρώνει όλο και περισσότερες πιθανότητες.

​Ο Αλκέτ Ριζάι, τα ξημερώματα της Κυριακής κατά τη διάρκεια του επεισοδίου έξω από το beach bar, πυροβόλησε —με όλα τα στοιχεία να συγκλίνουν στο ότι πυροβόλησε στον αέρα. Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το αδίκημα της διακεκριμένης περίπτωσης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, το οποίο αποτελεί κακούργημα. Αυτό φαίνεται να το γνωρίζει ο Ριζάι, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα κατηγορία, τη στιγμή που η αποφυλάκισή του ήταν πολύ κοντά χρονικά. Την τελευταία πενταετία, άλλωστε, είχε λάβει 16 άδειες.

​Την ίδια ώρα, η αστυνομία αναζητά και έναν Αφγανό, ο οποίος ήταν εκείνος που πυροβόλησε και τραυμάτισε τους πολίτες στο σημείο. Ο αλλοδαπός φαίνεται να έχει σχέση με την επιχείρηση έξω από την οποία σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
14 ΣΧΟΛΙΑ

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