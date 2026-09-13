Άντονι Ιπολίτο για τη συνομιλία με τον Σταλόνε πριν από τα γυρίσματα του I Play Rocky: Ήταν μια πολύ έντονη εμπειρία
Άντονι Ιπολίτο για τη συνομιλία με τον Σταλόνε πριν από τα γυρίσματα του I Play Rocky: Ήταν μια πολύ έντονη εμπειρία
Ο ηθοποιός, ο οποίος υποδύεται τον σταρ του Χόλιγουντ στην ταινία του Πίτερ Φαρέλι, μετέφερε τη συζήτησή τους
Τη συνομιλία που είχε με τον Σιλβέστερ Σταλόνε στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τη βιογραφική ταινία μετέφερε ο Άντονι Ιπολίτο. Ο νεαρός ηθοποιός υποδύεται τον σταρ του Χόλιγουντ στην ταινία «I Play Rocky».
Ο Ιπολίτο, που βρέθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, δήλωσε στο The Hollywood Reporter ότι η συζήτησή του με τον Σταλόνε για τη ζωή του, τα πρώτα χρόνια της καριέρας του και τη δημιουργία του «Rocky» ήταν μια «συγκλονιστική» εμπειρία.
Η ταινία «I Play Rocky» του Πίτερ Φαρέλι, η οποία αφηγείται την περιπετειώδη πορεία μέχρι την πραγματοποίηση του θρυλικού φιλμ πυγμαχίας του 1976, που κέρδισε τρία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και εκείνο της Καλύτερης Ταινίας. «Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Σταλόνε πριν ξεκινήσουμε την ταινία. Ήταν πολλά αυτά που έπρεπε να επεξεργαστώ, γιατί μέχρι τότε είχα περάσει περισσότερο από έναν χρόνο μελετώντας τον», είπε ο Ιπολίτο στο The Hollywood Reporter.
«Ήταν μια πολύ έντονη και κάπως τρομακτική εμπειρία. Περνούσαν πολλά από το μυαλό μου, αλλά προσπαθούσα κυρίως να ακούσω όσο περισσότερο μπορούσα και να καταλάβω τη δική του οπτική. Προφανώς, το “Rocky” είναι η ιστορία ενός αουτσάιντερ και ο ήρωας της ταινίας είναι αουτσάιντερ, αλλά και ο ίδιος ο Σταλόνε, με πολλούς τρόπους, ήταν αουτσάιντερ στην πραγματική του ζωή», περιέγραψε.
Ο Ιπολίτο αποκάλυψε ότι συζήτησε με τον Σταλόνε για τα παιδικά του χρόνια και για τις πολλές δυσκολίες που χρειάστηκε να ξεπεράσει. Μεταξύ αυτών ήταν και η παράλυση στην κάτω αριστερή πλευρά του προσώπου του, η οποία προκλήθηκε όταν, κατά τη γέννησή του, οι γιατροί τραυμάτισαν κατά λάθος ένα νεύρο. Αυτή η επιπλοκή ήταν που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τη χαρακτηριστική φωνή και την έκφραση του Σταλόνε, στοιχεία που έγιναν παγκοσμίως αναγνωρίσιμα μετά την τεράστια επιτυχία του «Rocky» τη δεκαετία του 1970.
«Από τη γέννησή του είχε αυτή την παράλυση στο πρόσωπο, η οποία έκανε τα πάντα πιο δύσκολα», ανέφερε ο Ιπολίτο. «Προφανώς, έκανε πολύ πιο δύσκολη και την προσπάθειά του να γίνει ηθοποιός. Το να ακούω από τον ίδιο πώς ήταν να το βιώνει αυτό… πραγματικά άντεξε και πέρασε πάρα πολλά. Είναι θαύμα που αυτή η ταινία κατάφερε να γίνει πραγματικότητα και που ο κόσμος εξακολουθεί να τη γιορτάζει 50 χρόνια αργότερα», σημείωσε.
Ο σκηνοθέτης Πίτερ Φαρέλι αναφέρθηκε επίσης στα εμπόδια που αντιμετώπισε ο Σταλόνε στην προσπάθειά του να μεταφέρει το «Rocky» στη μεγάλη οθόνη, εξηγώντας ότι το στούντιο της εποχής τού έβαζε εμπόδια, ελπίζοντας πως τελικά θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει και να βρει άλλον ηθοποιό για τον ρόλο του Ρόκι Μπαλμπόα.
Το τρέιλερ της ταινίας «I Play Rocky»
Ο Σταλόνε είχε γράψει ο ίδιος το σενάριο της ταινίας και επέμενε να κρατήσει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το «Rocky» εξελίχθηκε σε ένα από τα εμπορικότερα κινηματογραφικά franchise αθλητικού περιεχομένου όλων των εποχών, με συνολικές εισπράξεις άνω του 1,7 δισ. δολαρίων παγκοσμίως.
«Νομίζω ότι πολλοί γνωρίζουν ορισμένα κομμάτια αυτής της ιστορίας, αλλά εγώ δεν γνώριζα ολόκληρη την εικόνα»,. Υπήρχαν αμέτρητες ανατροπές. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα, όπως ο τρόπος με τον οποίο το στούντιο — όχι μόνο τον πολεμούσε, αλλά ακόμη και όταν τελικά δέχθηκε να προχωρήσει μαζί του — δεν θέλω να πω ότι προσπαθούσε να τον σαμποτάρει, αλλά του έκανε τα πράγματα δύσκολα, ώστε αν έμενε πίσω από το πρόγραμμα, να μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν με κάποιον άλλον», επισήμανε ο Φαρέλι.
Τελικά, σύμφωνα με τον Φαρέλι, η γνώμη του ίδιου του Σταλόνε για το «I Play Rocky» ήταν εκείνη που είχε τη μεγαλύτερη σημασία για τους συντελεστές της ταινίας. Όπως αποκάλυψε ο σκηνοθέτης, ο ηθοποιός έχει ήδη δει την ταινία και έδωσε την έγκρισή του. «Του άρεσε πολύ. Ήταν τεράστια ανακούφιση. Φοβόμουν, καταρχάς επειδή την είδε μόνος του, ενώ αυτή είναι μια ταινία που λειτουργεί πολύ καλά όταν τη βλέπεις μαζί με κοινό», ανέφερε.
«Είχα αγωνία που καθόταν εκεί μόνος του και για πολλούς ακόμη λόγους. Υπάρχουν αρκετά πράγματα μέσα στην ταινία, ιδιαίτερα στην αρχή, όταν βρίσκεται στα χειρότερά του. Είναι δύσκολο να το παρακολουθείς», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Ο Ιπολίτο, που βρέθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, δήλωσε στο The Hollywood Reporter ότι η συζήτησή του με τον Σταλόνε για τη ζωή του, τα πρώτα χρόνια της καριέρας του και τη δημιουργία του «Rocky» ήταν μια «συγκλονιστική» εμπειρία.
Η ταινία «I Play Rocky» του Πίτερ Φαρέλι, η οποία αφηγείται την περιπετειώδη πορεία μέχρι την πραγματοποίηση του θρυλικού φιλμ πυγμαχίας του 1976, που κέρδισε τρία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και εκείνο της Καλύτερης Ταινίας. «Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Σταλόνε πριν ξεκινήσουμε την ταινία. Ήταν πολλά αυτά που έπρεπε να επεξεργαστώ, γιατί μέχρι τότε είχα περάσει περισσότερο από έναν χρόνο μελετώντας τον», είπε ο Ιπολίτο στο The Hollywood Reporter.
«Ήταν μια πολύ έντονη και κάπως τρομακτική εμπειρία. Περνούσαν πολλά από το μυαλό μου, αλλά προσπαθούσα κυρίως να ακούσω όσο περισσότερο μπορούσα και να καταλάβω τη δική του οπτική. Προφανώς, το “Rocky” είναι η ιστορία ενός αουτσάιντερ και ο ήρωας της ταινίας είναι αουτσάιντερ, αλλά και ο ίδιος ο Σταλόνε, με πολλούς τρόπους, ήταν αουτσάιντερ στην πραγματική του ζωή», περιέγραψε.
Anthony Ippolito on Speaking to Sylvester Stallone Before Filming ‘I Play Rocky’: “Very Overwhelming and Daunting” https://t.co/lyEAK48uxf— The Hollywood Reporter (@THR) September 13, 2026
«Από τη γέννησή του είχε αυτή την παράλυση στο πρόσωπο, η οποία έκανε τα πάντα πιο δύσκολα», ανέφερε ο Ιπολίτο. «Προφανώς, έκανε πολύ πιο δύσκολη και την προσπάθειά του να γίνει ηθοποιός. Το να ακούω από τον ίδιο πώς ήταν να το βιώνει αυτό… πραγματικά άντεξε και πέρασε πάρα πολλά. Είναι θαύμα που αυτή η ταινία κατάφερε να γίνει πραγματικότητα και που ο κόσμος εξακολουθεί να τη γιορτάζει 50 χρόνια αργότερα», σημείωσε.
Ο σκηνοθέτης Πίτερ Φαρέλι αναφέρθηκε επίσης στα εμπόδια που αντιμετώπισε ο Σταλόνε στην προσπάθειά του να μεταφέρει το «Rocky» στη μεγάλη οθόνη, εξηγώντας ότι το στούντιο της εποχής τού έβαζε εμπόδια, ελπίζοντας πως τελικά θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει και να βρει άλλον ηθοποιό για τον ρόλο του Ρόκι Μπαλμπόα.
Το τρέιλερ της ταινίας «I Play Rocky»
Ο Σταλόνε είχε γράψει ο ίδιος το σενάριο της ταινίας και επέμενε να κρατήσει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το «Rocky» εξελίχθηκε σε ένα από τα εμπορικότερα κινηματογραφικά franchise αθλητικού περιεχομένου όλων των εποχών, με συνολικές εισπράξεις άνω του 1,7 δισ. δολαρίων παγκοσμίως.
«Νομίζω ότι πολλοί γνωρίζουν ορισμένα κομμάτια αυτής της ιστορίας, αλλά εγώ δεν γνώριζα ολόκληρη την εικόνα»,. Υπήρχαν αμέτρητες ανατροπές. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα, όπως ο τρόπος με τον οποίο το στούντιο — όχι μόνο τον πολεμούσε, αλλά ακόμη και όταν τελικά δέχθηκε να προχωρήσει μαζί του — δεν θέλω να πω ότι προσπαθούσε να τον σαμποτάρει, αλλά του έκανε τα πράγματα δύσκολα, ώστε αν έμενε πίσω από το πρόγραμμα, να μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν με κάποιον άλλον», επισήμανε ο Φαρέλι.
Τελικά, σύμφωνα με τον Φαρέλι, η γνώμη του ίδιου του Σταλόνε για το «I Play Rocky» ήταν εκείνη που είχε τη μεγαλύτερη σημασία για τους συντελεστές της ταινίας. Όπως αποκάλυψε ο σκηνοθέτης, ο ηθοποιός έχει ήδη δει την ταινία και έδωσε την έγκρισή του. «Του άρεσε πολύ. Ήταν τεράστια ανακούφιση. Φοβόμουν, καταρχάς επειδή την είδε μόνος του, ενώ αυτή είναι μια ταινία που λειτουργεί πολύ καλά όταν τη βλέπεις μαζί με κοινό», ανέφερε.
«Είχα αγωνία που καθόταν εκεί μόνος του και για πολλούς ακόμη λόγους. Υπάρχουν αρκετά πράγματα μέσα στην ταινία, ιδιαίτερα στην αρχή, όταν βρίσκεται στα χειρότερά του. Είναι δύσκολο να το παρακολουθείς», πρόσθεσε στη συνέχεια.
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