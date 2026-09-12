Λίαμ Νίσον: Η υποκριτική μου βελτιώθηκε από τότε που έγινα πατέρας
Λίαμ Νίσον: Η υποκριτική μου βελτιώθηκε από τότε που έγινα πατέρας
Ο ηθοποιός που έχει δύο γιους επισήμανε ότι η πατρότητα άλλαξε τα πάντα στη ζωή του
Ολοκληρωτικά άλλαξε η ζωή του ζωή του Λίαμ Νίσον η πατρότητα. Ο 74χρονος ηθοποιός έχει δύο γιους, τους οποίους είχε αποκτήσει με την αείμνηστη σύζυγό του, Νατάσα Ρίτσαρντσον: τον 31χρονο Μάικλ και τον Ντάνιελ, ο οποίος έγινε 30 ετών πριν από μερικές εβδομάδες. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, δήλωσε πως από τότε που έγινε πατέρας ήδη πολλές αλλαγές, ακόμη και στην υποκριτική του.
«Είμαι πατέρας. Έχω δύο γιους, 30 και 31 ετών, σχεδόν συνομήλικους», είπε ο Νίσον στο PEOPLE, μιλώντας για τη νέα του ταινία «The Fix» μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του, Ζάκαρι Λίβαϊ. «Ξέρω ότι η υποκριτική μου, συγχωρέστε με που το λέω, έχει βελτιωθεί από το γεγονός ότι έγινα πατέρας. Τα πάντα, ακόμη και το να δένω τα κορδόνια των παπουτσιών μου, άλλαξαν από τη μέρα που έγινα πατέρας. Μη με ρωτήσετε γιατί, το κάνω με τον ίδιο τρόπο, αλλά κατά κάποιον τρόπο έχει αλλάξει».
Στο «The Fix», ο 45χρονος Λίβαϊ υποδύεται έναν πράκτορα της CIA που προσπαθεί να διαχειριστεί τη δύσκολη σχέση με την εν διαστάσει σύζυγό του και τον μικρό γιο τους, ενώ κινείται στον κόσμο της κατασκοπείας στη Μέση Ανατολή. Ο Νίσον υποδύεται τον χειριστή και μέντορά του και, όπως είπε, ταυτίστηκε με τη σύγκρουση γύρω από την πατρότητα που παρουσιάζεται στην ταινία.
Ο Νίσον ανέφερε ότι κατάλαβε «σχεδόν αμέσως» πως η ζωή του είχε αλλάξει όταν έγινε πατέρας και θυμήθηκε μια συμβουλή που του είχε δώσει πριν από δεκαετίες ο φίλος του, Γκάμπριελ Μπερν. «Ο Γκάμπριελ κι εγώ είμαστε φίλοι εδώ και πολλά χρόνια. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια να βλέπω τον μικρό γιο του, τον Τζακ, να τρέχει γύρω από μια πισίνα. Τότε δεν ήμουν παντρεμένος ούτε πατέρας. Τον ρώτησα: “Γκάμπριελ, πώς είναι αυτό;”. Και μου είπε: “Θα καταλάβεις τη θέση σου στον κόσμο όταν γεννηθεί το παιδί σου”. Και είχε απόλυτο δίκιο. Κάτι άλλαξε μέσα μου, με έναν υπέροχο και σχεδόν απροσδιόριστο τρόπο, από το γεγονός ότι έγινα πατέρας», μοιράστηκε. «Και εξακολουθώ να το σκέφτομαι, 30 χρόνια μετά. Γιατί τα παιδιά σου είναι πάντα τα παιδιά σου. Πάντα», πρόσθεσε.
Ο μεγαλύτερος γιος του Νίσον και της Ρίτσαρντσον, ο Μάικλ, έχει εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες, μεταξύ των οποίων τα «Cold Pursuit» και «Made in Italy», στα οποία πρωταγωνιστούσε και ο πατέρας του. Πιο πρόσφατα εμφανίστηκε στην ταινία του 2026 «Trauma or, Monsters All» και έχει ακόμη αρκετά πρότζεκτ στα σκαριά.
Ο μικρότερος γιος του ηθοποιού, Ντάνιελ, ασχολήθηκε με τον αθλητισμό μεγαλώνοντας. Σήμερα έχει τη δική του μάρκα τεκίλας, τη De Nada, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 αρραβωνιάστηκε τη σύντροφό του από τα φοιτητικά χρόνια, Νάταλι Άκερμαν.
Φωτογραφία: Shutterstock
«Είμαι πατέρας. Έχω δύο γιους, 30 και 31 ετών, σχεδόν συνομήλικους», είπε ο Νίσον στο PEOPLE, μιλώντας για τη νέα του ταινία «The Fix» μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του, Ζάκαρι Λίβαϊ. «Ξέρω ότι η υποκριτική μου, συγχωρέστε με που το λέω, έχει βελτιωθεί από το γεγονός ότι έγινα πατέρας. Τα πάντα, ακόμη και το να δένω τα κορδόνια των παπουτσιών μου, άλλαξαν από τη μέρα που έγινα πατέρας. Μη με ρωτήσετε γιατί, το κάνω με τον ίδιο τρόπο, αλλά κατά κάποιον τρόπο έχει αλλάξει».
Στο «The Fix», ο 45χρονος Λίβαϊ υποδύεται έναν πράκτορα της CIA που προσπαθεί να διαχειριστεί τη δύσκολη σχέση με την εν διαστάσει σύζυγό του και τον μικρό γιο τους, ενώ κινείται στον κόσμο της κατασκοπείας στη Μέση Ανατολή. Ο Νίσον υποδύεται τον χειριστή και μέντορά του και, όπως είπε, ταυτίστηκε με τη σύγκρουση γύρω από την πατρότητα που παρουσιάζεται στην ταινία.
Liam Neeson Says ‘Everything’ About His Life, from Acting to ‘Tying My Bootlaces’ Changed After Becoming a Father (Exclusive) https://t.co/HP3IDqvkn1— People (@people) September 12, 2026
Ο μεγαλύτερος γιος του Νίσον και της Ρίτσαρντσον, ο Μάικλ, έχει εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες, μεταξύ των οποίων τα «Cold Pursuit» και «Made in Italy», στα οποία πρωταγωνιστούσε και ο πατέρας του. Πιο πρόσφατα εμφανίστηκε στην ταινία του 2026 «Trauma or, Monsters All» και έχει ακόμη αρκετά πρότζεκτ στα σκαριά.
Ο μικρότερος γιος του ηθοποιού, Ντάνιελ, ασχολήθηκε με τον αθλητισμό μεγαλώνοντας. Σήμερα έχει τη δική του μάρκα τεκίλας, τη De Nada, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 αρραβωνιάστηκε τη σύντροφό του από τα φοιτητικά χρόνια, Νάταλι Άκερμαν.
Φωτογραφία: Shutterstock
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