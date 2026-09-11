Ο Λίαμ Νίσον εξήγησε τι λαμβάνει υπόψη του για να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία δράσης
Ο Λίαμ Νίσον εξήγησε τι λαμβάνει υπόψη του για να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία δράσης
Τα τελευταία 20 χρόνια ο 74χρονος ηθοποιός έχει ταυτιστεί κυρίως με το συγκεκριμένο είδος
Τον παράγοντα που λαμβάνει υπόψη του, όταν καλείται να αποφασίσει, αν θα πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ταινία δράσης αποσαφήνισε ο Λίαμ Νίσον.
Τα τελευταία 20 χρόνια, ο 74χρονος ηθοποιός έχει ταυτιστεί κυρίως με ταινίες δράσης, όπως το franchise «Taken». Μόνο την τελευταία τριετία έχει εμφανιστεί σε παραγωγές όπως τα «In the Land of Saints and Sinners», «Absolution», «Ice Road: Vengeance», «Cold Storage», «The Naked Gun» και πλέον το «The Fix», ένα θρίλερ με φόντο τη CIA, στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με τον Ζάκαρι Λιβάι.
«Η συζήτηση με τον ατζέντη μου πάει κάπως έτσι: “Έι, Κρις, το διάβασα. Ναι. Ο χαρακτήρας είναι 52 ετών. Ξέρουν πόσο χρονών είμαι εγώ, έτσι; Εντάξει. Ευχαριστώ”», είπε σε συνέντευξή του στο περιοδικό PEOPLE, περιγράφοντας πώς εξετάζει τις προτάσεις που του γίνονται. «Κάπως έτσι γίνεται».
Μεταξύ άλλων, διευκρίνισε ότι είναι διατεθειμένος να καταπιαστατεί ο Λίαμ Νίσον με οποιοδήποτε είδος, εκτός αν πρόκειται για ταινία τρόμου. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι απολαμβάνει να βρίσκεται στο κινηματογραφικό πλατό, αλλά και η αίσθηση της συντροφικότητας που μοιράζεται με τους συνεργάτες του.
«Προσωπικά, απολαμβάνω απλώς τη διαδικασία, το να βρίσκομαι με άλλους ηθοποιούς και με ένα υπέροχο συνεργείο. Μου αρέσει αυτή η αίσθηση συντροφικότητας, το να αφηγείσαι μια ιστορία. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το είδος, εκτός από τον τρόμο. Ταινία τρόμου δεν θα κάνω», είπε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε για το αν έχει προτίμηση σε κάποιο είδος.
Μέχρι σήμερα, ο Νίσον έχει σχεδόν 50 χρόνια παρουσίας στην οθόνη, από τον πρώτο του κινηματογραφικό ρόλο το 1978 στο «Pilgrim’s Progress». Το 1994 ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη «Λίστα του Σίντλερ» και έχει συμμετάσχει σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς ταινίες των τελευταίων δεκαετιών, όπως τα «The Chronicles of Narnia», «Star Wars», «Batman Begins», «Gangs of New York» και «Love Actually».
Ο ίδιος αποδίδει την επιτυχία του σε έναν παράγοντα: την τύχη. Όπως σημείωσε: «Και το εννοώ. Αλλά, από την άλλη, πιστεύω ότι την τύχη σου τη δημιουργείς. Δεν πρόκειται να έρθει να σε βρει ενώ είσαι ξαπλωμένος στον καναπέ ενός υπόγειου διαμερίσματος στο Λονδίνο. Πρέπει να σηκωθείς και να κάνεις κάτι γι’ αυτό. Να δημιουργήσεις αυτή την τύχη. Εγώ υπήρξα πολύ τυχερός».
Φωτογραφία: Shutterstock
Τα τελευταία 20 χρόνια, ο 74χρονος ηθοποιός έχει ταυτιστεί κυρίως με ταινίες δράσης, όπως το franchise «Taken». Μόνο την τελευταία τριετία έχει εμφανιστεί σε παραγωγές όπως τα «In the Land of Saints and Sinners», «Absolution», «Ice Road: Vengeance», «Cold Storage», «The Naked Gun» και πλέον το «The Fix», ένα θρίλερ με φόντο τη CIA, στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με τον Ζάκαρι Λιβάι.
«Η συζήτηση με τον ατζέντη μου πάει κάπως έτσι: “Έι, Κρις, το διάβασα. Ναι. Ο χαρακτήρας είναι 52 ετών. Ξέρουν πόσο χρονών είμαι εγώ, έτσι; Εντάξει. Ευχαριστώ”», είπε σε συνέντευξή του στο περιοδικό PEOPLE, περιγράφοντας πώς εξετάζει τις προτάσεις που του γίνονται. «Κάπως έτσι γίνεται».
Μεταξύ άλλων, διευκρίνισε ότι είναι διατεθειμένος να καταπιαστατεί ο Λίαμ Νίσον με οποιοδήποτε είδος, εκτός αν πρόκειται για ταινία τρόμου. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι απολαμβάνει να βρίσκεται στο κινηματογραφικό πλατό, αλλά και η αίσθηση της συντροφικότητας που μοιράζεται με τους συνεργάτες του.
Liam Neeson, 74, Asks ‘Do They Know What Age I Am?’ When He Finds New Action Movie Projects (Exclusive) https://t.co/YY5XGEDqia— People (@people) September 11, 2026
Μέχρι σήμερα, ο Νίσον έχει σχεδόν 50 χρόνια παρουσίας στην οθόνη, από τον πρώτο του κινηματογραφικό ρόλο το 1978 στο «Pilgrim’s Progress». Το 1994 ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη «Λίστα του Σίντλερ» και έχει συμμετάσχει σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς ταινίες των τελευταίων δεκαετιών, όπως τα «The Chronicles of Narnia», «Star Wars», «Batman Begins», «Gangs of New York» και «Love Actually».
Ο ίδιος αποδίδει την επιτυχία του σε έναν παράγοντα: την τύχη. Όπως σημείωσε: «Και το εννοώ. Αλλά, από την άλλη, πιστεύω ότι την τύχη σου τη δημιουργείς. Δεν πρόκειται να έρθει να σε βρει ενώ είσαι ξαπλωμένος στον καναπέ ενός υπόγειου διαμερίσματος στο Λονδίνο. Πρέπει να σηκωθείς και να κάνεις κάτι γι’ αυτό. Να δημιουργήσεις αυτή την τύχη. Εγώ υπήρξα πολύ τυχερός».
Φωτογραφία: Shutterstock
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