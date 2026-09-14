Ο Μίλτος Πασχαλίδης έπαιξε το «Ανήκω Σε Μένα» του Μαζωνάκη με την κιθάρα του και το τραγούδησε με τον κόσμο: Γεια σου Γιωργάρα, είπε
Ο Μίλτος Πασχαλίδης έπαιξε το «Ανήκω Σε Μένα» του Μαζωνάκη με την κιθάρα του και το τραγούδησε με τον κόσμο: Γεια σου Γιωργάρα, είπε
Ο καλλιτέχνης τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη που πέθανε στα 54 του χρόνια
Τον Γιώργο Μαζωνάκη αποχαιρέτισε ο Μίλτος Πασχαλίδης, ερμηνεύοντας σε συναυλία του ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του εκλιπόντος καλλιτέχνη, το «Ανήκω Σε Μένα».
Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή, ενώ βρισκόταν στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι. Από την ημέρα που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, οι συνάδελφοί του του τον τιμούν, ερμηνεύοντας κομμάτια του σε εμφανίσεις τους, αλλά και μέσα από αναρτήσεις που κάνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Μίλτος Πασχαλίδης αποφάσισε να πει το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, τραγουδώντας το «Ανήκω Σε Μένα» που κυκλοφόρησε το 1994. Σε βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στο TikTok ο καλλιτέχνης ακούγεται να λέει «Γεια σου Γιωργάρα».
Δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή, ενώ βρισκόταν στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι. Από την ημέρα που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, οι συνάδελφοί του του τον τιμούν, ερμηνεύοντας κομμάτια του σε εμφανίσεις τους, αλλά και μέσα από αναρτήσεις που κάνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Μίλτος Πασχαλίδης αποφάσισε να πει το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, τραγουδώντας το «Ανήκω Σε Μένα» που κυκλοφόρησε το 1994. Σε βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στο TikTok ο καλλιτέχνης ακούγεται να λέει «Γεια σου Γιωργάρα».
Δείτε βίντεο
@elenakalogiannido
Ανήκω σε μένα.. Για το Γιώργο.. Απο τον Μιλτο.. #miltos #mazwnakis #anikwsemena #miltospasxalidis♬ πρωτότυπος ήχος - elenaKalogiannidou
@petroula.karafylli
Το παιδί της νύχτας πήγε στο φως 🕊️♬ πρωτότυπος ήχος - petroula.karafylli
@kath.paratiritis
mazwnakhs mazwakoma♬ πρωτότυπος ήχος - paratiritis.serrwn
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