Σε στάσεις εργασίας προχωρούν από σήμερα οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Πανελλαδικές κυλιόμενεςαπό σήμερα έως και τις 30 Οκτωβρίου προκήρυξε, προκειμένου να στηρίξει συνδικαλιστικά τουςστους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες.Παράλληλα, για το ίδιο χρονικό διάστημα, η ΟΛΜΕ προκήρυξε τρίωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την αποτροπή της εφαρμογής διατάξεων του νόμου που, μεταξύ άλλων, προβλέπουν την παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές.Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι κινητοποιήσεις αφορούν εκπαιδευτικούς που καλούνται να αναλάβουν υποχρεωτικές υπερωρίες, ενώ παράλληλα εντάσσονται στη συνολικότερη αντίδραση της ΟΛΜΕΣε περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός συμμετάσχει σε στάση εργασίας, το μάθημα που έχει αναλάβει ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί για μία ή και περισσότερες ημέρες, ανάλογα με τη διάρκεια και τον τρόπο συμμετοχής στην κινητοποίηση.