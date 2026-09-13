Ο στιχουργός Γιώργος Παυριανός αποκάλυψε το τραγούδι που είχε γράψει για τον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά δεν πρόλαβαν να το βγάλουν
Ο στιχουργός Γιώργος Παυριανός αποκάλυψε το τραγούδι που είχε γράψει για τον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά δεν πρόλαβαν να το βγάλουν
Ο στιχουργός Γιώργος Παυριανός που του είχε γράψει το «Παιδί της νύχτας» αποκάλυψε το κομμάτι που είχε γράψει ειδικά για εκείνον
Ένα τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά δεν πρόλαβε ποτέ να ηχογραφηθεί, αποκάλυψε ο Γιώργος Παυριανός, φωτίζοντας μια άγνωστη πτυχή της μακρόχρονης καλλιτεχνικής σχέσης των δύο ανδρών.
Ο γνωστός στιχουργός, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αποκάλυψε το τραγούδι με τίτλο «Είδα τον Χριστό φαντάρο», το οποίο είχε γράψει ειδικά για τον Μαζωνάκη, χωρίς όμως οι δυο τους να προλάβουν να προχωρήσουν στην ηχογράφησή του.
Την ανάρτησή του συνόδευσε με μία μόνο φράση, αρκετή όμως για να αποτυπώσει το βάρος όσων έμειναν ανολοκλήρωτα:
«Τραγούδι για τον Μαζωνάκη, αλλά δεν προλάβαμε...».
Το «Είδα τον Χριστό φαντάρο» μιλά για έναν άνθρωπο που έχει περάσει μέσα από φωτιά, καταιγίδες, απογοητεύσεις και προσωπικές μάχες, αλλά εξακολουθεί να προσπαθεί να σταθεί όρθιος. Στο κέντρο του τραγουδιού βρίσκεται η συμβολική εικόνα μιας συνάντησης με τον Χριστό, ο οποίος τον προτρέπει να μη διαλύσει τα πάντα γύρω του, αλλά να συνεχίσει να παλεύει.
«Μη τα κάνεις όλα λίμπα, μόνο σκάσε και κολύμπα», είναι ένας από τους χαρακτηριστικούς στίχους του τραγουδιού.
Μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη, οι στίχοι αποκτούν αναπόφευκτα διαφορετικό βάρος. Όχι μόνο επειδή γράφτηκαν για εκείνον, αλλά κυρίως επειδή επρόκειτο για ένα τραγούδι που δεν πρόλαβε να πάρει ποτέ την τελική του μορφή με τη δική του ερμηνεία.
Οι στίχοι του τραγουδιού:
ΕΙΔΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΦΑΝΤΑΡΟ
Με όλα αυτά που πέρασα
και με όλα αυτά που είδα
απ΄την φωτια επέζησα
κι από την καταιγίδα
γιατί μια μέρα Κυριακή
κλεισμένος σε μια φυλακή
Είδα τον Χριστό φαντάρο
και μου είπε πριν φουντάρω:
"Μη τα κάνεις όλα λίμπα
μόνο σκάσε και κολύμπα!"
Στ΄αγκάθια εγώ περπάτησασα
να ΄τανε λουλούδια
κι όλους αυτούς που αγάπησα
τους έκανα τραγούδια
γιατί μια μέρα Κυριακή
κλεισμένος μες στην φυλακή
Είδα τον Χριστό φαντάρο
και μου είπε πριν φουντάρω
"Μη τα κάνεις όλα λίμπα
μόνο σκάσε και κολύμπα!"
Η ανάρτηση του Γιώργου Παυριανού
Η καλλιτεχνική σχέση του Γιώργου Παυριανού με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχε αρχίσει πολλά χρόνια νωρίτερα και είχε ήδη αφήσει πίσω της τραγούδια που συνδέθηκαν έντονα με την πορεία του ερμηνευτή.
Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το «Παιδί της νύχτας», ένα από τα τραγούδια που ταυτίστηκαν με το ιδιαίτερο ύφος και την εικόνα του Μαζωνάκη. Η αρχική ιδέα είχε προέλθει από τον ίδιο τον τραγουδιστή, με τον Παυριανό να αναλαμβάνει να τη μετατρέψει σε στίχους.
Η συνεργασία τους συνεχίστηκε με το «Αλλάξανε τα πλάνα μου», ένα ακόμη τραγούδι που αγαπήθηκε από το κοινό και προστέθηκε σε μια ήδη ιδιαίτερη κοινή διαδρομή.
Ο γνωστός στιχουργός, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αποκάλυψε το τραγούδι με τίτλο «Είδα τον Χριστό φαντάρο», το οποίο είχε γράψει ειδικά για τον Μαζωνάκη, χωρίς όμως οι δυο τους να προλάβουν να προχωρήσουν στην ηχογράφησή του.
Την ανάρτησή του συνόδευσε με μία μόνο φράση, αρκετή όμως για να αποτυπώσει το βάρος όσων έμειναν ανολοκλήρωτα:
«Τραγούδι για τον Μαζωνάκη, αλλά δεν προλάβαμε...».
Το «Είδα τον Χριστό φαντάρο» μιλά για έναν άνθρωπο που έχει περάσει μέσα από φωτιά, καταιγίδες, απογοητεύσεις και προσωπικές μάχες, αλλά εξακολουθεί να προσπαθεί να σταθεί όρθιος. Στο κέντρο του τραγουδιού βρίσκεται η συμβολική εικόνα μιας συνάντησης με τον Χριστό, ο οποίος τον προτρέπει να μη διαλύσει τα πάντα γύρω του, αλλά να συνεχίσει να παλεύει.
«Μη τα κάνεις όλα λίμπα, μόνο σκάσε και κολύμπα», είναι ένας από τους χαρακτηριστικούς στίχους του τραγουδιού.
Μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη, οι στίχοι αποκτούν αναπόφευκτα διαφορετικό βάρος. Όχι μόνο επειδή γράφτηκαν για εκείνον, αλλά κυρίως επειδή επρόκειτο για ένα τραγούδι που δεν πρόλαβε να πάρει ποτέ την τελική του μορφή με τη δική του ερμηνεία.
Οι στίχοι του τραγουδιού:
ΕΙΔΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΦΑΝΤΑΡΟ
Με όλα αυτά που πέρασα
και με όλα αυτά που είδα
απ΄την φωτια επέζησα
κι από την καταιγίδα
γιατί μια μέρα Κυριακή
κλεισμένος σε μια φυλακή
Είδα τον Χριστό φαντάρο
και μου είπε πριν φουντάρω:
"Μη τα κάνεις όλα λίμπα
μόνο σκάσε και κολύμπα!"
Στ΄αγκάθια εγώ περπάτησασα
να ΄τανε λουλούδια
κι όλους αυτούς που αγάπησα
τους έκανα τραγούδια
γιατί μια μέρα Κυριακή
κλεισμένος μες στην φυλακή
Είδα τον Χριστό φαντάρο
και μου είπε πριν φουντάρω
"Μη τα κάνεις όλα λίμπα
μόνο σκάσε και κολύμπα!"
Η ανάρτηση του Γιώργου Παυριανού
Η καλλιτεχνική σχέση του Γιώργου Παυριανού με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχε αρχίσει πολλά χρόνια νωρίτερα και είχε ήδη αφήσει πίσω της τραγούδια που συνδέθηκαν έντονα με την πορεία του ερμηνευτή.
Από το «Παιδί της νύχτας» στο τραγούδι που έμεινε στα χαρτιά
Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το «Παιδί της νύχτας», ένα από τα τραγούδια που ταυτίστηκαν με το ιδιαίτερο ύφος και την εικόνα του Μαζωνάκη. Η αρχική ιδέα είχε προέλθει από τον ίδιο τον τραγουδιστή, με τον Παυριανό να αναλαμβάνει να τη μετατρέψει σε στίχους.
Η συνεργασία τους συνεχίστηκε με το «Αλλάξανε τα πλάνα μου», ένα ακόμη τραγούδι που αγαπήθηκε από το κοινό και προστέθηκε σε μια ήδη ιδιαίτερη κοινή διαδρομή.
Ο Γιώργος Παυριανός, ένας από τους γνωστότερους Έλληνες στιχουργούς, με συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Νταλάρας, ο Δημήτρης Μητροπάνος, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Ρίτα Σακελλαρίου και ο Σάκης Ρουβάς, είχε συνδεθεί δημιουργικά και με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα