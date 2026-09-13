Μάνος Ιωάννου: Δεν περνάει από το μυαλό μου η δημιουργία οικογένειας
Μάνος Ιωάννου: Δεν περνάει από το μυαλό μου η δημιουργία οικογένειας
Νιώθω ακόμη πολύ παιδί, ίσως γι’ αυτό μου φαίνονται όλα αυτά τόσο μακρινά, εξομολογήθηκε ο ηθοποιός
Αρνητικός στην ιδέα της οικογένειας δηλώνει ο Μάνος Ιωάννου. Ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι δεν τον απασχολεί ο γάμος και η πατρότητα. Αντιθέτως, αυτό το σενάριο του φαίνεται πολύ μακρινό. Παράλληλα, όπως τόνισε σε πρόσφατη συνέντευξή του, πολλές φορές νιώθει ο ίδιος ακόμη παιδί.
Ο Μάνος Ιωάννου έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και ρωτήθηκε για το αν σκέφτεται να παντρευτεί και να αποκτήσει παιδιά, με εκείνον να απαντά αρνητικά. Όπως είπε: «Δεν περνάει από το μυαλό μου. Ο μόνος λόγος να παντρευτώ θα ήταν αν υπήρχε ένα παιδί. Όλα αυτά, όμως, μου φαίνονται τόσο μακρινά. Κοιμάμαι και τα ονειρεύομαι, αλλά ξυπνάω και λέω μια χαρά είμαι. Μπορεί να τα σκέφτομαι κάποιες φορές, μπορεί να τα ονειρεύομαι, αλλά όταν ξυπνάω στην πραγματικότητα νιώθω μια χαρά όπως είμαι».
Όσον αφορά στο αν η πατρότητα θα μπορούσε να τον κάνει να αναθεωρήσει την άποψή του, ο ηθοποιός επισήμανε: «Νιώθω ακόμη πολύ παιδί. Οπότε όχι. Ίσως γι’ αυτό μου φαίνονται όλα αυτά τόσο μακρινά. Δεν έχω νιώσει ακόμη αυτή την ανάγκη και δεν μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή με απασχολεί ιδιαίτερα».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ο Μάνος Ιωάννου έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και ρωτήθηκε για το αν σκέφτεται να παντρευτεί και να αποκτήσει παιδιά, με εκείνον να απαντά αρνητικά. Όπως είπε: «Δεν περνάει από το μυαλό μου. Ο μόνος λόγος να παντρευτώ θα ήταν αν υπήρχε ένα παιδί. Όλα αυτά, όμως, μου φαίνονται τόσο μακρινά. Κοιμάμαι και τα ονειρεύομαι, αλλά ξυπνάω και λέω μια χαρά είμαι. Μπορεί να τα σκέφτομαι κάποιες φορές, μπορεί να τα ονειρεύομαι, αλλά όταν ξυπνάω στην πραγματικότητα νιώθω μια χαρά όπως είμαι».
Όσον αφορά στο αν η πατρότητα θα μπορούσε να τον κάνει να αναθεωρήσει την άποψή του, ο ηθοποιός επισήμανε: «Νιώθω ακόμη πολύ παιδί. Οπότε όχι. Ίσως γι’ αυτό μου φαίνονται όλα αυτά τόσο μακρινά. Δεν έχω νιώσει ακόμη αυτή την ανάγκη και δεν μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή με απασχολεί ιδιαίτερα».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα