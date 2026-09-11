Ο Τζέρεμι Κλάρκσον αυτοσαρκάζεται για τον καρκίνο: Έχω κανονίσει τα πράγματα έτσι ώστε να ζήσω τουλάχιστον άλλα επτά χρόνια
Ο Τζέρεμι Κλάρκσον αυτοσαρκάζεται για τον καρκίνο: Έχω κανονίσει τα πράγματα έτσι ώστε να ζήσω τουλάχιστον άλλα επτά χρόνια
«Δεν δούλεψα σαν σκυλί, για να μην έχω καμία χαρά στα γεράματά μου» είπε ο Βρετανός παρουσιαστής, αναφερόμενος στις συνήθειές του, μετά τη διάγνωση με καρκίνο
Με αυτοσακρκαστική διάθεση μίλησε για την κατάσταση της υγείας του ο Τζέρεμι Κλάρκσον, δηλώνοντας «έχω κανονίσει τα πράγματα έτσι ώστε να ζήσω τουλάχιστον άλλα επτά χρόνια».
Τον περασμένο Ιούνιο, ο Βρετανός παρουσιαστής είχε αποκαλύψει ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη. Πλέον η νόσος βρίσκεται σε ύφεση και εκείνος θέλει να χαρεί στιγμές της καθημερινότητας, παρά τις συνήθειες που έχει πλέον αναγκαστεί να υιοθετήσει.
Σε συνέντευξή του στους Sunday Times, ο Κλάρκσον αστειεύτηκε λέγοντας ότι σκοπεύει να μείνει στη ζωή για λίγο ακόμη. «Έχω ένα φορολογικό σχέδιο. Έχω κανονίσει τα πράγματα έτσι ώστε να ζήσω τουλάχιστον άλλα επτά χρόνια», είπε, αναφερόμενος στον βρετανικό φορολογικό νόμο, σύμφωνα με τον οποίο μια δωρεά μπορεί να απαλλαγεί πλήρως από τον φόρο κληρονομιάς, εφόσον ο δωρητής ζήσει τουλάχιστον επτά χρόνια μετά την πραγματοποίησή της. «Στην πραγματικότητα, τώρα είναι άλλα έξι χρόνια. Και μετά, αν τύχει και τα κακαρώσω, θα είμαι ευχαριστημένος», πρόσθεσε.
Στη συνέχεια, ο Κλάρκσον μίλησε πιο σοβαρά για την κατάσταση της υγείας του και παραδέχτηκε ότι το τελευταίο διάστημα αισθάνεται καλά μετά τις θεραπείες στις οποίες υποβλήθηκε. Τώρα, όμως, που οι εξετάσεις του είναι καθαρές, ο πρώην παρουσιαστής του «The Grand Tour» παραδέχτηκε ότι εγκαταλείπει τη διατροφή χαμηλών λιπαρών και υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη που είχε υιοθετήσει όσο έδινε προτεραιότητα στην υγεία του.
«Βεβαίως, μπορώ να τρώω λιγότερο και πιο υγιεινά. Μπορώ να γίνω φυτοφάγος. Και ναι, μπορώ να κάνω πεζοπορίες 20 μιλίων και 20.000 βήματα την ημέρα», εξήγησε.
«Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να υπάρχει και λίγη χαρά στη ζωή. Και το να μην πίνεις και να μην τρως μια χοιρινή μπριζόλα σημαίνει ότι υπάρχει λιγότερη χαρά στη ζωή. Και δεν δούλεψα σαν σκυλί επί 40 χρόνια για να μην έχω καμία χαρά στα γεράματά μου. Οπότε σκοπεύω να απολαμβάνω τη ζωή μου τώρα που μεγάλωσα», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Τον περασμένο Ιούνιο, ο Βρετανός παρουσιαστής είχε αποκαλύψει ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη. Πλέον η νόσος βρίσκεται σε ύφεση και εκείνος θέλει να χαρεί στιγμές της καθημερινότητας, παρά τις συνήθειες που έχει πλέον αναγκαστεί να υιοθετήσει.
Σε συνέντευξή του στους Sunday Times, ο Κλάρκσον αστειεύτηκε λέγοντας ότι σκοπεύει να μείνει στη ζωή για λίγο ακόμη. «Έχω ένα φορολογικό σχέδιο. Έχω κανονίσει τα πράγματα έτσι ώστε να ζήσω τουλάχιστον άλλα επτά χρόνια», είπε, αναφερόμενος στον βρετανικό φορολογικό νόμο, σύμφωνα με τον οποίο μια δωρεά μπορεί να απαλλαγεί πλήρως από τον φόρο κληρονομιάς, εφόσον ο δωρητής ζήσει τουλάχιστον επτά χρόνια μετά την πραγματοποίησή της. «Στην πραγματικότητα, τώρα είναι άλλα έξι χρόνια. Και μετά, αν τύχει και τα κακαρώσω, θα είμαι ευχαριστημένος», πρόσθεσε.
Jeremy Clarkson Jokes He Plans to Live for ‘at Least 7 More Years’ After ‘Aggressive’ Cancer Journey https://t.co/YJXSoU8x1I— People (@people) September 10, 2026
«Βεβαίως, μπορώ να τρώω λιγότερο και πιο υγιεινά. Μπορώ να γίνω φυτοφάγος. Και ναι, μπορώ να κάνω πεζοπορίες 20 μιλίων και 20.000 βήματα την ημέρα», εξήγησε.
«Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να υπάρχει και λίγη χαρά στη ζωή. Και το να μην πίνεις και να μην τρως μια χοιρινή μπριζόλα σημαίνει ότι υπάρχει λιγότερη χαρά στη ζωή. Και δεν δούλεψα σαν σκυλί επί 40 χρόνια για να μην έχω καμία χαρά στα γεράματά μου. Οπότε σκοπεύω να απολαμβάνω τη ζωή μου τώρα που μεγάλωσα», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
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