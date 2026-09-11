Κλέλια Ανδριολάτου: Οι βουτιές της στα λουτρά Πόζαρ, δείτε φωτογραφίες
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Κλέλια Ανδριολάτου Λουτρά

Κλέλια Ανδριολάτου: Οι βουτιές της στα λουτρά Πόζαρ, δείτε φωτογραφίες

Η ηθοποιός συνεχίζει να ποζάρει με καλοκαιρινή διάθεση

Κλέλια Ανδριολάτου: Οι βουτιές της στα λουτρά Πόζαρ, δείτε φωτογραφίες
12 ΣΧΟΛΙΑ
Με καλοκαιρινή διάθεση συνεχίζει να ποζάρει η Κλέλια Ανδριολάτου. Η ηθοποιός, όπως μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους με μία ανάρτηση, επισκέφθηκε τα λουτρά Πόζαρ.

Φορώντας μαύρο μπικίνι, απαθανατίστηκε χαμογελαστή μέσα στο νερό, ενώ σε μερικές φωτογραφίες αποτύπωσε το μέρος. Όπως συνηθίζει, η Κλέλια Ανδριολάτου έδειξε στον κόσμο μερικές εικόνες από την εξόρμησή της, δημοσιεύοντας σχετικά στιγμιότυπα στο Instagram.

Δείτε φωτογραφίες

Κλέλια Ανδριολάτου: Οι βουτιές της στα λουτρά Πόζαρ, δείτε φωτογραφίες


Κλέλια Ανδριολάτου: Οι βουτιές της στα λουτρά Πόζαρ, δείτε φωτογραφίες
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι βουτιές της στα λουτρά Πόζαρ, δείτε φωτογραφίες

Κλέλια Ανδριολάτου: Οι βουτιές της στα λουτρά Πόζαρ, δείτε φωτογραφίες
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι βουτιές της στα λουτρά Πόζαρ, δείτε φωτογραφίες
12 ΣΧΟΛΙΑ

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