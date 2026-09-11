Κλέλια Ανδριολάτου: Οι βουτιές της στα λουτρά Πόζαρ, δείτε φωτογραφίες
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι βουτιές της στα λουτρά Πόζαρ, δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός συνεχίζει να ποζάρει με καλοκαιρινή διάθεση
Με καλοκαιρινή διάθεση συνεχίζει να ποζάρει η Κλέλια Ανδριολάτου. Η ηθοποιός, όπως μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους με μία ανάρτηση, επισκέφθηκε τα λουτρά Πόζαρ.
Φορώντας μαύρο μπικίνι, απαθανατίστηκε χαμογελαστή μέσα στο νερό, ενώ σε μερικές φωτογραφίες αποτύπωσε το μέρος. Όπως συνηθίζει, η Κλέλια Ανδριολάτου έδειξε στον κόσμο μερικές εικόνες από την εξόρμησή της, δημοσιεύοντας σχετικά στιγμιότυπα στο Instagram.
Δείτε φωτογραφίες
Φορώντας μαύρο μπικίνι, απαθανατίστηκε χαμογελαστή μέσα στο νερό, ενώ σε μερικές φωτογραφίες αποτύπωσε το μέρος. Όπως συνηθίζει, η Κλέλια Ανδριολάτου έδειξε στον κόσμο μερικές εικόνες από την εξόρμησή της, δημοσιεύοντας σχετικά στιγμιότυπα στο Instagram.
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα