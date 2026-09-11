Ο Στίβεν Νάιτ αποκάλυψε ότι το πρώτο προσχέδιο του σεναρίου για τη νέα ταινία Τζέιμς Μποντ είναι έτοιμο: Πιστεύω ότι θα είναι εκπληκτικό