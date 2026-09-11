Πετρέλαιο: Εβδομαδιαίο άλμα άνω του 8% και πάνω από τα $100 – Η Μέση Ανατολή κρατά σε συναγερμό τις αγορές

Οι τιμές του αργού υποχώρησαν μετά το ράλι των προηγούμενων ημερών, αλλά κατέγραψε υψηλά εβδομαδιαία κέρδη, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για την προσφορά