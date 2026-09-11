«Θεέ μου, γιατί τον Μαζωνάκη και όχι τον Άδωνι;»: Η ανάρτηση μίσους στα σόσιαλ και η αντίδραση Γεωργιάδη
«Θεέ μου, γιατί τον Μαζωνάκη και όχι τον Άδωνι;»: Η ανάρτηση μίσους στα σόσιαλ και η αντίδραση Γεωργιάδη
«Όλο αυτό σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με όλα αυτά, κρίμα πραγματικά για το πώς έχουμε φθάσει να συγκεντρώνουμε τόσο μίσος ο ένας για τον άλλον», έγραψε ο υπουργός Υγείας σχολιάζοντας την ανάρτηση
Την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε ανάρτηση χρήστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος έγραψε: «Θεέ μου, γιατί τον Μαζωνάκη και όχι τον Άδωνι Γεωργιάδη;».
«Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην Κοινωνία μας», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης στηλιτεύοντας και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση, συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες likes, εκατοντάδες σχόλια, και περισσότερες από 11.000 αναδημοσιεύσεις.
«Καμιά φορά όλο αυτό σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με όλα αυτά. Κρίμα πραγματικά για το πώς έχουμε φθάσει να συγκεντρώνουμε τόσο μίσος ο ένας για τον άλλον», έγραψε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας.
Αναλυτικά η ανάρτησή του
«Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην Κοινωνία μας. Ένας ανεβάζει στο διαδίκτυο αυτή την χυδαία και αποκρουστική ανάρτηση. Ναι εύχεται να είχα πεθάνει στην θέση του Γιώργου Μαζωνάκη. Ένας λοιπόν εύχεται δημοσίως να πεθάνει ένας συνάνθρωπος του. Και αυτή η ανάρτηση λαμβάνει.....50000 like, 234 σχόλια, 839 αποθηκεύσεις στα αγαπημένα, 11227 αναδημοσιεύσεις….
Καμμία φορά όλο αυτό σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με όλα αυτά. Κρίμα πραγματικά για το πώς έχουμε φθάσει να συγκεντρώνουμε τόσο μίσος ο ένας για τον άλλον».
Δείτε την ανάρτησή του
«Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην Κοινωνία μας», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης στηλιτεύοντας και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση, συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες likes, εκατοντάδες σχόλια, και περισσότερες από 11.000 αναδημοσιεύσεις.
«Καμιά φορά όλο αυτό σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με όλα αυτά. Κρίμα πραγματικά για το πώς έχουμε φθάσει να συγκεντρώνουμε τόσο μίσος ο ένας για τον άλλον», έγραψε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας.
Αναλυτικά η ανάρτησή του
«Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην Κοινωνία μας. Ένας ανεβάζει στο διαδίκτυο αυτή την χυδαία και αποκρουστική ανάρτηση. Ναι εύχεται να είχα πεθάνει στην θέση του Γιώργου Μαζωνάκη. Ένας λοιπόν εύχεται δημοσίως να πεθάνει ένας συνάνθρωπος του. Και αυτή η ανάρτηση λαμβάνει.....50000 like, 234 σχόλια, 839 αποθηκεύσεις στα αγαπημένα, 11227 αναδημοσιεύσεις….
Καμμία φορά όλο αυτό σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με όλα αυτά. Κρίμα πραγματικά για το πώς έχουμε φθάσει να συγκεντρώνουμε τόσο μίσος ο ένας για τον άλλον».
Δείτε την ανάρτησή του
Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην Κοινωνία μας. Ένας ανεβάζει στο διαδίκτυο αυτή την χυδαία και αποκρουστική ανάρτηση. Ναι εύχεται να είχα πεθάνει στην θέση του Γιώργου Μαζωνάκη. Ένας λοιπόν εύχεται δημοσίως να πεθάνει ένας συνάνθρωπος του. Και αυτή η ανάρτηση λαμβάνει.....50000 like, 234 σχόλια, 839 αποθηκεύσεις στα αγαπημένα, 11227 αναδημοσιεύσεις…. Καμμία φορά όλο αυτό σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με όλα αυτά. Κρίμα πραγματικά για το πώς έχουμε φθάσει να συγκεντρώνουμε τόσο μίσος ο ένας για τον άλλον.— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 11, 2026
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