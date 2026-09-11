«Θεέ μου, γιατί τον Μαζωνάκη και όχι τον Άδωνι;»: Η ανάρτηση μίσους στα σόσιαλ και η αντίδραση Γεωργιάδη

Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην Κοινωνία μας. Ένας ανεβάζει στο διαδίκτυο αυτή την χυδαία και αποκρουστική ανάρτηση. Ναι εύχεται να είχα πεθάνει στην θέση του Γιώργου Μαζωνάκη. Ένας λοιπόν εύχεται δημοσίως να πεθάνει ένας συνάνθρωπος του. Και αυτή η ανάρτηση λαμβάνει.....50000 like, 234 σχόλια, 839 αποθηκεύσεις στα αγαπημένα, 11227 αναδημοσιεύσεις…. Καμμία φορά όλο αυτό σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με όλα αυτά. Κρίμα πραγματικά για το πώς έχουμε φθάσει να συγκεντρώνουμε τόσο μίσος ο ένας για τον άλλον.