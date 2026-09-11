Οι καταθέσεις δύο ειδικών για την πλασμαφαίρεση μετά τον θάνατο Μαζωνάκη: «Πρέπει να γίνεται αυστηρά εντός νοσοκομείου, ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει αιμοδυναμική αστάθεια»
Οι καταθέσεις δύο ειδικών για την πλασμαφαίρεση μετά τον θάνατο Μαζωνάκη: «Πρέπει να γίνεται αυστηρά εντός νοσοκομείου, ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει αιμοδυναμική αστάθεια»
Τι ανέφεραν στις Αρχές για τη πλασμαφαίρεση καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και ιατρός - Σήμερα στον εισαγγελέα οι γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι
Σε μία καθηγήτρια Πνευμονολογίας του ΕΚΠΑ και σε μία γιατρό του «Ευαγγελισμού» απευθύνθηκαν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από το ζωή ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης προκειμένου να μάθουν περισσότερα για την μέθοδο της πλασμαφαίρεσης.
Στις καταθέσεις τους που παρουσιάζει το protothema.gr, και οι δύο μάρτυρες έκαναν λόγο για μία ιατρική πράξη που γίνεται εντός νοσοκομείου σε ασθενείς που πάσχουν από συγκεκριμένα νοσήματα.
Ειδικότερα, η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ σημείωσε ότι αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για αιματολογικά και νευρολογικά περιστατικά, προσθέτοντας πως τέτοιες θεραπείες ενδείκνυται να πραγματοποιούνται μόνο και αυστηρά εντός νοσοκομειακού περιβάλλοντος διότι θεωρείται υψηλού ρίσκου και ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει αιμοδυναμική αστάθεια και ηλεκτρολυτικές διαταραχές, καταστάσεις που χρειάζονται άμεση παρέμβαση και αντιμετώπιση από αρμόδιους ιατρούς.
«Για να καταλάβετε σε τέτοιες καταστάσεις χρειάζεται και ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός ο οποίος δεν προβλέπεται και απαγορεύεται κατά νόμο να βρίσκεται σε ιδιωτικά ιατρεία. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν πρέπει να γίνεται πλασμαφαίρεση σε οποιοδήποτε περιβάλλον εκτός νοσοκομείου», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Αναφορικά με τη διαδικασία εξήγησε ότι απαιτεί γιατρούς οι οποίοι έχουν εμπειρία στην αντιμετώπιση νοσημάτων και ότι θα μπορούσε να γίνει σε κάποιες ιδιωτικές κλινικές οι οποίες όμως τηρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος.
Στο ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκε και η κατάθεση της ιατρού του Ευαγγελισμού. Η μάρτυρας έκανε λόγο για μια μέθοδο που πρέπει να πραγματοποιείται σε νοσοκομείο και απευθύνεται σε συγκεκριμένους ασθενείς.
Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται, η γυναίκα σημείωσε πως πρόκειται για μια απλή διαδικασία την οποία μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε έχει σπουδάσει Ιατρική.
«Δεν είναι κάποια εξειδικευμένη διαδικασία. Απλά ο ιατρός θα πρέπει να έχει περάσει μια εκπαίδευση για να μάθει πως λειτουργούν τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί για την πλασμαφαίρεση. Εκτός από τον ιατρό, τη διαδικασία αυτή μπορεί να την κάνει και ένας νοσηλευτής, ακόμα και ένας τεχνολόγος, με απαραίτητη βέβαια την επίβλεψη από ιατρό. Τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα», κατέληξε.
Σήμερα στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι
Την ίδια ώρα, ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα (11/9) οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ασφάλεια Αθηνών φαίνεται να δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα τόσο για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή όσο και για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι.
Πρόκειται για τους Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης.
Μετά τη σύλληψή τους αναμένεται να οδηγηθούν στις δικαστικές αρχές, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου ο αρμόδιος εισαγγελέας θα αξιολογήσει το προανακριτικό υλικό και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες.
Μέχρι στιγμής, κρίσιμο βάρος στην έρευνα έχουν αποκτήσει οι καταθέσεις, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και το ζήτημα της αδειοδότησης του εξοπλισμού, ενώ σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η νεκροψία-νεκροτομή παρουσία τεχνικού συμβούλου που όρισε η οικογένεια
Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψη των δύο γιατρών ακολούθησε την πολύωρη έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, όπου από νωρίς το πρωί της Πέμπτης βρίσκονταν αστυνομικοί.
Σήμερα η νεκροψία-νεκροτομή
Καθοριστικής σημασίας στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί να γίνει την Πέμπτη, ωστόσο μεταφέρθηκε για σήμερα, Παρασκευή, ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρευρεθεί και ο τεχνικός σύμβουλος που έχει ορίσει η οικογένεια.
Η εξέταση πρόκειται να διενεργηθεί από τους ιατροδικαστές της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, παρουσία του εκπροσώπου της οικογένειας.
Το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής διερεύνησης αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς μέχρι την προσαγωγή των δύο γιατρών δεν υπήρχε στη δικογραφία ολοκληρωμένο πόρισμα που να προσδιορίζει με σαφήνεια τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στη λεπτομερή ανασύνθεση των γεγονότων, στο κατά πόσο είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και σε ποιο χρονικό σημείο, στις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε, στη νομιμότητα και καταλληλότητα του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, αλλά κυρίως στο αν μπορεί να αποδειχθεί άμεση σύνδεση μεταξύ των ιατρικών ενεργειών που προηγήθηκαν και του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Στις καταθέσεις τους που παρουσιάζει το protothema.gr, και οι δύο μάρτυρες έκαναν λόγο για μία ιατρική πράξη που γίνεται εντός νοσοκομείου σε ασθενείς που πάσχουν από συγκεκριμένα νοσήματα.
Ειδικότερα, η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ σημείωσε ότι αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για αιματολογικά και νευρολογικά περιστατικά, προσθέτοντας πως τέτοιες θεραπείες ενδείκνυται να πραγματοποιούνται μόνο και αυστηρά εντός νοσοκομειακού περιβάλλοντος διότι θεωρείται υψηλού ρίσκου και ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει αιμοδυναμική αστάθεια και ηλεκτρολυτικές διαταραχές, καταστάσεις που χρειάζονται άμεση παρέμβαση και αντιμετώπιση από αρμόδιους ιατρούς.
«Για να καταλάβετε σε τέτοιες καταστάσεις χρειάζεται και ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός ο οποίος δεν προβλέπεται και απαγορεύεται κατά νόμο να βρίσκεται σε ιδιωτικά ιατρεία. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν πρέπει να γίνεται πλασμαφαίρεση σε οποιοδήποτε περιβάλλον εκτός νοσοκομείου», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Αναφορικά με τη διαδικασία εξήγησε ότι απαιτεί γιατρούς οι οποίοι έχουν εμπειρία στην αντιμετώπιση νοσημάτων και ότι θα μπορούσε να γίνει σε κάποιες ιδιωτικές κλινικές οι οποίες όμως τηρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος.
Στο ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκε και η κατάθεση της ιατρού του Ευαγγελισμού. Η μάρτυρας έκανε λόγο για μια μέθοδο που πρέπει να πραγματοποιείται σε νοσοκομείο και απευθύνεται σε συγκεκριμένους ασθενείς.
Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται, η γυναίκα σημείωσε πως πρόκειται για μια απλή διαδικασία την οποία μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε έχει σπουδάσει Ιατρική.
«Δεν είναι κάποια εξειδικευμένη διαδικασία. Απλά ο ιατρός θα πρέπει να έχει περάσει μια εκπαίδευση για να μάθει πως λειτουργούν τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί για την πλασμαφαίρεση. Εκτός από τον ιατρό, τη διαδικασία αυτή μπορεί να την κάνει και ένας νοσηλευτής, ακόμα και ένας τεχνολόγος, με απαραίτητη βέβαια την επίβλεψη από ιατρό. Τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα», κατέληξε.
Σήμερα στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι
Την ίδια ώρα, ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα (11/9) οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ασφάλεια Αθηνών φαίνεται να δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα τόσο για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή όσο και για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι.
Πρόκειται για τους Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης.
Μετά τη σύλληψή τους αναμένεται να οδηγηθούν στις δικαστικές αρχές, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου ο αρμόδιος εισαγγελέας θα αξιολογήσει το προανακριτικό υλικό και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες.
Μέχρι στιγμής, κρίσιμο βάρος στην έρευνα έχουν αποκτήσει οι καταθέσεις, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και το ζήτημα της αδειοδότησης του εξοπλισμού, ενώ σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η νεκροψία-νεκροτομή παρουσία τεχνικού συμβούλου που όρισε η οικογένεια
Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψη των δύο γιατρών ακολούθησε την πολύωρη έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, όπου από νωρίς το πρωί της Πέμπτης βρίσκονταν αστυνομικοί.
Σήμερα η νεκροψία-νεκροτομή
Καθοριστικής σημασίας στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί να γίνει την Πέμπτη, ωστόσο μεταφέρθηκε για σήμερα, Παρασκευή, ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρευρεθεί και ο τεχνικός σύμβουλος που έχει ορίσει η οικογένεια.
Η εξέταση πρόκειται να διενεργηθεί από τους ιατροδικαστές της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, παρουσία του εκπροσώπου της οικογένειας.
Το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής διερεύνησης αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς μέχρι την προσαγωγή των δύο γιατρών δεν υπήρχε στη δικογραφία ολοκληρωμένο πόρισμα που να προσδιορίζει με σαφήνεια τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στη λεπτομερή ανασύνθεση των γεγονότων, στο κατά πόσο είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και σε ποιο χρονικό σημείο, στις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε, στη νομιμότητα και καταλληλότητα του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, αλλά κυρίως στο αν μπορεί να αποδειχθεί άμεση σύνδεση μεταξύ των ιατρικών ενεργειών που προηγήθηκαν και του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
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