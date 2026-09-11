Ο Σάσα Μπάρον Κοέν θα είναι ο πρωταγωνιστής στο θεατρικό έργο του Κουέντιν Ταραντίνο στο West End
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Σάσα Μπάρον Κοέν Κουέντιν Ταραντίνο Γουέστ Εντ West End

Ο Σάσα Μπάρον Κοέν θα είναι ο πρωταγωνιστής στο θεατρικό έργο του Κουέντιν Ταραντίνο στο West End

Η περιπετειώδης κωμωδία εποχής «The Popinjay Cavalier» θα σηκώσει αυλαία την άνοιξη του 2027

Ο Σάσα Μπάρον Κοέν θα είναι ο πρωταγωνιστής στο θεατρικό έργο του Κουέντιν Ταραντίνο στο West End
Ο Σάσα Μπάρον Κοέν αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολυαναμενόμενη θεατρική παραγωγή του Κουέντιν Ταραντίνο «The Popinjay Cavalier», η οποία αναμένεται να σηκώσει αυλαία στο West End του Λονδίνου την άνοιξη του 2027, όπως αποκάλυψε το Deadline.

Την παραγωγή συνυπογράφουν η Sonia Friedman Productions και η Sony Pictures Entertainment. Η παράσταση που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο, περιγράφεται ως μια περιπετειώδης κωμωδία εποχής, τοποθετημένη στην Ευρώπη της δεκαετίας του 1830.

Σύμφωνα με τη σύνοψη, «το ''The Popinjay Cavalier'' είναι μια ξέφρενη κωμωδία μεταμφιέσεων και εξαπάτησης, εμπνευσμένη από τα μεγαλειώδη έργα περιπέτειας του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ένας σαρωτικός εορτασμός του θεάτρου και του έντονου ρομαντισμού του, μέσα από το χαρακτηριστικό στυλ και το αδιαμφισβήτητο χιούμορ του Ταραντίνο».

Ο σκηνοθέτης του «Pulp Fiction», ο οποίος τα τελευταία χρόνια διαμένει στο Τελ Αβίβ, είχε αποκαλύψει τον περασμένο χρόνο πως εργαζόταν πάνω σε ένα θεατρικό έργο και ότι σχεδιάζει να μετακομίσει οικογενειακώς στην Αγγλία για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην προετοιμασία της παράστασης. «Το έργο έχει γραφτεί. Είναι εκατό τοις εκατό το επόμενο βήμα μου. Θα βάλουμε το νερό στο αυλάκι τον Ιανουάριο. Πιθανότατα θα απορροφήσει από ενάμιση έως δύο χρόνια από τη ζωή μου», είχε δηλώσει.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ταραντίνο είχε επιλέξει τον Μπάρον Κοέν για έναν μικρό ρόλο στο γουέστερν «Django Unchained» (2012). Ωστόσο, ο ηθοποιός αποχώρησε από την ταινία για να πρωταγωνιστήσει στη μεταφορά του μιούζικαλ «Les Misérables» από τον Τομ Χούπερ.

Φωτογραφία: Shutterstock

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