Ο Πιρς Μπρόσναν απάντησε για τις φήμες περί ρήξης με τον Τομ Χάρντι στα γυρίσματα του «MobLand»: Μια υπερβολή για το τίποτα
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Πιρς Μπρόσναν Τομ Χάρντι

Ο Πιρς Μπρόσναν απάντησε για τις φήμες περί ρήξης με τον Τομ Χάρντι στα γυρίσματα του «MobLand»: Μια υπερβολή για το τίποτα

Τον λατρεύω αυτόν τον τύπο, πρόσθεσε ο ηθοποιός για τον συμπρωταγωνιστή του

Ο Πιρς Μπρόσναν απάντησε για τις φήμες περί ρήξης με τον Τομ Χάρντι στα γυρίσματα του «MobLand»: Μια υπερβολή για το τίποτα
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Τις αναφορές περί τριβών στα γυρίσματα της σειράς «MobLand» με τον συμπρωταγωνιστή του Τομ Χάρντι υποβάθμισε ο Πιρς Μπρόσναν, χαρακτηρίζοντας τις φημολογούμενες διαφωνίες ως «πολύ κακό για το τίποτα».

Το αστυνομικό δράμα του Γκάι Ρίτσι, στο οποίο συμμετέχει επίσης η Έλεν Μίρεν, τράβηξε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του δεύτερου κύκλου, λόγω αναφορών για συγκρούσεις μεταξύ των πρωταγωνιστών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.

Κυκλοφόρησαν φήμες ότι ο Τομ Χάρντι καθυστερούσε τους υπόλοιπους ηθοποιούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και ότι ήρθε σε ρήξη με τους συνδημιουργούς της σειράς, Ρόναν Μπένετ και Τζεζ Μπάτεργουορθ, γεγονός που προκάλεσε ερωτηματικά σχετικά με το αν θα επέστρεφε σε τρίτο κύκλο.

Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της πρεμιέρας της σειράς στο κέντρο του Λονδίνου, ο Μπρόσναν -ο οποίος επανέλαβε τον ρόλο του Κόνραντ Χάριγκαν, σκληροτράχηλου αρχηγού μιας ισχυρής οικογένειας του οργανωμένου εγκλήματος- δήλωσε: «Θεέ μου, ήταν πραγματικά μια φούσκα, μια υπερβολή για το τίποτα».


«Τον λατρεύω αυτόν τον τύπο. Λατρεύω τον Τομ Χάρντι. Είμαι μεγάλος θαυμαστής της δουλειάς του. Πραγματικά», τόνισε ο Πιρς Μπρόσναν. «Είμαστε ακλόνητοι ως παρέα, ως οικογένεια», συμπλήρωσε.

«Όλοι έρχονται στη δουλειά και είναι απλώς εκεί. Οι ρυθμοί είναι πολύ γρήγοροι, οπότε δεν βγαίνουμε έξω για κοινωνικές επαφές, σε παμπ ή κάτι τέτοιο. Όλοι επιστρέφουν στις οικογένειές τους και, πριν το καταλάβεις, έχεις ολοκληρώσει 10 επεισόδια», είπε ο Ιρλανδός ηθοποιός.

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Ο Τομ Χάρντι δήλωσε ότι αποτελεί «προνόμιο» το γεγονός ότι συνεργάζεται με τον Πιρς Μπρόσναν και την Έλεν Μίρεν και ότι βλέπει τους ηθοποιούς να συνεχίζουν να «διευρύνουν τα όρια» και να ξεπερνούν τα καθιερωμένα.
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