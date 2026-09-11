Ο Ηλίας Βρεττός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μία ιστορία: Εύχομαι να ηρεμήσει η βασανισμένη ψυχή του
Ο Ηλίας Βρεττός αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μία ιστορία: Εύχομαι να ηρεμήσει η βασανισμένη ψυχή του
Ο τραγουδιστής μίλησε για το ντουέτο τους στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από 1,5 χρόνο που θα του μείνει αξέχαστο
Με μία ιστορία αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Ηλίας Βρεττός και ευχήθηκε να ηρεμήσει η «βασανισμένη» του ψυχή.
Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, και ο Ηλίας Βρεττός εξιστόρησε με μία ανάρτηση στο Instagram τη συνομιλία τους πριν από 1,5 χρόνο στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία κατέληξε με τους δύο άντρες να τραγουδούν μαζί το «Όπως θα φεύγεις», το οποίο ερμηνεύει και στο βίντεο που δημοσίευσε.
Ο Ηλίας Βρεττός ανέφερε αρχικά πως είχε συναντηθεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη για να συζητήσουν για μία ενδεχόμενη συνεργασία τους: «Θυμάμαι έντονα από προχθές ένα βράδυ-ξημέρωμα στο σπίτι του Γιώργου πριν από ενάμιση περίπου χρόνο. Ήμασταν στο τραπεζάκι της κουζίνας και μιλούσαμε για τη δουλειά, γιατί εξετάζαμε το ενδεχόμενο να συνεργαστούμε τότε. Είχα την κιθάρα στα χέρια μου και του λέω "ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι σου;". Μου λέει "ποιο;". Και του λέω "μπορεί να μην έχει γίνει τόσο γνωστό αλλά εγώ αγαπάω περισσότερο απ’ όλα το Όπως θα φεύγεις". "Μπορείς σε παρακαλώ να μου το πεις;", μου λέει, "αφού σ’ αρέσει τόσο πες το εσύ"», έγραψε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια πρόσθεσε ποια ήταν η αντίδραση του καλλιτέχνη όταν τον άκουσε να τραγουδά: «Τον θυμάμαι να με κοιτάει οκλαδόν στην καρέκλα, με το τσιγάρο στα χέρια, όσο τραγουδούσα και να έχει μια έκφραση έκπληξης στο πρόσωπό του. Στο δεύτερο κουπλέ δεν άντεξε και ξεκίνησε να τραγουδάει κι εκείνος, στην αρχή με μια υπέροχη βραχνάδα και μέχρι το ρεφρέν το δωμάτιο είχε γεμίσει με τις αρμονικές της φωνής του. Εγώ μαγεμένος του έκανα χαμηλόφωνα δεύτερη φωνή και ίσως αυτό να ήταν το ομορφότερο ντούετο που ‘χω κάνει στη ζωή μου. Όταν τελειώσαμε μου λέει "το είπες εξαιρετικά ρε φίλε". Ένιωσα άβολα και αμήχανα. Του λέω "Γιώργο μετά τη δική σου ερμηνεία δεν υπάρχει καμία άλλη. Αυτό το τραγούδι έχει γράψει στην καρδιά μου με τη φωνή σου". Και μου απαντάει "αλήθεια σου λέω το είπες τέλεια"».
Κλείνοντας, ο Ηλίας Βρεττός εξήγησε πως πλέον το τραγούδι αυτό ηχεί διαφορετικά: «Από προχθές λοιπόν ακούω συνέχεια αυτό το τραγούδι και δεν μπορούσα να φανταστώ πως οι στίχοι του θα γρατζουνούσαν με τόσο διαφορετικό και επώδυνο τρόπο αυτή τη στιγμή την καρδιά μου. Νιώθω πως είναι σαν να του το τραγουδάω ξανά όπως τότε, αλλά τώρα να του το αφιερώνω, μιας και "χάθηκε μέσα στο φως" όπως λέει ο πρώτος στίχος του τραγουδιού που δυστυχώς δεν τραβήχτηκε στο βίντεο. Ο καθένας αποχαιρετάει έναν άνθρωπο του με τον τρόπο του. Αυτός είναι ο δικός μου και εύχομαι εκεί που είναι αυτή τη στιγμή, με ένα τσιγάρο στο χέρι να με ακούει και να χαίρεται όπως χαιρόταν εκείνο το βράδυ, μα πάνω απ’ όλα εύχομαι να ηρεμήσει η βασανισμένη ψυχή του. Πάντα θα σ’ αγαπάμε και πάντα θα σε τραγουδάμε τεράστιε Γιώργο Μαζωνάκη. Αντίο», έγραψε.
Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, και ο Ηλίας Βρεττός εξιστόρησε με μία ανάρτηση στο Instagram τη συνομιλία τους πριν από 1,5 χρόνο στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία κατέληξε με τους δύο άντρες να τραγουδούν μαζί το «Όπως θα φεύγεις», το οποίο ερμηνεύει και στο βίντεο που δημοσίευσε.
Ο Ηλίας Βρεττός ανέφερε αρχικά πως είχε συναντηθεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη για να συζητήσουν για μία ενδεχόμενη συνεργασία τους: «Θυμάμαι έντονα από προχθές ένα βράδυ-ξημέρωμα στο σπίτι του Γιώργου πριν από ενάμιση περίπου χρόνο. Ήμασταν στο τραπεζάκι της κουζίνας και μιλούσαμε για τη δουλειά, γιατί εξετάζαμε το ενδεχόμενο να συνεργαστούμε τότε. Είχα την κιθάρα στα χέρια μου και του λέω "ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι σου;". Μου λέει "ποιο;". Και του λέω "μπορεί να μην έχει γίνει τόσο γνωστό αλλά εγώ αγαπάω περισσότερο απ’ όλα το Όπως θα φεύγεις". "Μπορείς σε παρακαλώ να μου το πεις;", μου λέει, "αφού σ’ αρέσει τόσο πες το εσύ"», έγραψε.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη συνέχεια πρόσθεσε ποια ήταν η αντίδραση του καλλιτέχνη όταν τον άκουσε να τραγουδά: «Τον θυμάμαι να με κοιτάει οκλαδόν στην καρέκλα, με το τσιγάρο στα χέρια, όσο τραγουδούσα και να έχει μια έκφραση έκπληξης στο πρόσωπό του. Στο δεύτερο κουπλέ δεν άντεξε και ξεκίνησε να τραγουδάει κι εκείνος, στην αρχή με μια υπέροχη βραχνάδα και μέχρι το ρεφρέν το δωμάτιο είχε γεμίσει με τις αρμονικές της φωνής του. Εγώ μαγεμένος του έκανα χαμηλόφωνα δεύτερη φωνή και ίσως αυτό να ήταν το ομορφότερο ντούετο που ‘χω κάνει στη ζωή μου. Όταν τελειώσαμε μου λέει "το είπες εξαιρετικά ρε φίλε". Ένιωσα άβολα και αμήχανα. Του λέω "Γιώργο μετά τη δική σου ερμηνεία δεν υπάρχει καμία άλλη. Αυτό το τραγούδι έχει γράψει στην καρδιά μου με τη φωνή σου". Και μου απαντάει "αλήθεια σου λέω το είπες τέλεια"».
Κλείνοντας, ο Ηλίας Βρεττός εξήγησε πως πλέον το τραγούδι αυτό ηχεί διαφορετικά: «Από προχθές λοιπόν ακούω συνέχεια αυτό το τραγούδι και δεν μπορούσα να φανταστώ πως οι στίχοι του θα γρατζουνούσαν με τόσο διαφορετικό και επώδυνο τρόπο αυτή τη στιγμή την καρδιά μου. Νιώθω πως είναι σαν να του το τραγουδάω ξανά όπως τότε, αλλά τώρα να του το αφιερώνω, μιας και "χάθηκε μέσα στο φως" όπως λέει ο πρώτος στίχος του τραγουδιού που δυστυχώς δεν τραβήχτηκε στο βίντεο. Ο καθένας αποχαιρετάει έναν άνθρωπο του με τον τρόπο του. Αυτός είναι ο δικός μου και εύχομαι εκεί που είναι αυτή τη στιγμή, με ένα τσιγάρο στο χέρι να με ακούει και να χαίρεται όπως χαιρόταν εκείνο το βράδυ, μα πάνω απ’ όλα εύχομαι να ηρεμήσει η βασανισμένη ψυχή του. Πάντα θα σ’ αγαπάμε και πάντα θα σε τραγουδάμε τεράστιε Γιώργο Μαζωνάκη. Αντίο», έγραψε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα