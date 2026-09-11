Στοπ στο τετραήμερο καθοδικό σερί από τη Wall Street - Κέρδη σε όλους τους δείκτες

Παρά τη σημερινή άνοδο, ο απολογισμός της εβδομάδας ήταν αρνητικός για όλους τους δείκτες - Τα εντός προβλέψεων στοιχεία πληθωρισμού και η αποκλιμάκωση του πετρελαίου χάρισαν ανάσες στην αγορά ενόψει της συνεδρίασης της Fed, στις 16 Σεπτεμβρίου