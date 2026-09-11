Πολίνα Πορίζκοβα για τον σύζυγό της: Για πρώτη φορά στη ζωή μου επέλεξα εγώ αντί να περιμένω να με επιλέξουν
Πολίνα Πορίζκοβα για τον σύζυγό της: Για πρώτη φορά στη ζωή μου επέλεξα εγώ αντί να περιμένω να με επιλέξουν
Το 61χρονο πρώην μοντέλο και ο σεναριογράφος Τζεφ Γκρίνσταϊν παντρεύτηκαν τον Ιούλιο
Σε στιγμές της προσωπικής της ζωής, κατά την τελευταία δεκαετία, ανέτρεξε η Πολίνα Πορίζκοβα, με αφορμή τον γάμο με τον σύζυγό της. Το 61χρονο πρώην μοντέλο και ο σεναριογράφος Τζεφ Γκρίνσταϊν παντρεύτηκαν τον Ιούλιο μετά από τρία χρόνια σχέσης. Αυτός ήταν και ο πρώτος άντρας που επέλεξε εκείνη. Μέχρι τότε, εξομολογήθηκε, περίμενε να την επιλέξουν άλλοι για σύντροφό τους.
Η Πορίζκοβα δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο μίλησε για τις απογοητεύσεις που βίωσε στα 50 της, αλλά και για την αλλαγή στη στάση της απέναντι στις σχέσεις που τελικά την οδήγησε να γνωρίσει και να ερωτευτεί τον νυν σύζυγό της. Στο βίντεο, η Πολίνα Πορίζκοβα εμφανίζεται μέσα σε αυτοκίνητο φορώντας το νυφικό House of Gilles που επέλεξε για τον γάμο της. Κοιτάζει έξω από το παράθυρο το τοπίο, ενώ αφηγείται τη διαδρομή που ακολούθησε στην προσωπική της ζωή.
«Σήμερα, την ημέρα του γάμου μου, είμαι 61 ετών. Στα 51 μου πίστευα ότι είχα τελειώσει με την αγάπη. Στα 55 μου ήμουν τόσο μόνη, που άνοιξα την καρδιά μου σε κάποιον που τελικά θα τη διέλυε ολοκληρωτικά. Και αυτό ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ, γιατί αυτή η καταστροφή με ανάγκασε να ξαναχτίσω τα πάντα από την αρχή, αλλά αυτή τη φορά έχοντας τη γνώση που είχα αποκτήσει μέσα σε μισή δεκαετία», είπε αρχικά.
Το βίντεο που δημοσίευσε
Όταν είχε συμπληρώσει τα 57, είχε αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τις σχέσεις, αφήνοντας πίσω την έλξη προς ανθρώπους που παλαιότερα την γοήτευαν και αναζητώντας πια ουσία, σταθερότητα και κάτι πραγματικά καλό για την ίδια. «Στα 57 μου δεν έριχνα πια ούτε ματιά στους ανθρώπους που παλαιότερα θεωρούσα τόσο ελκυστικούς, όπως ακριβώς κάποια στιγμή χάνεις την όρεξη για πριγκιπικά φορέματα και γλυκά. Πλέον ήξερα ότι έπρεπε να αναζητώ την ουσία αντί για τη φαντασίωση. Κάτι που να με θρέφει αντί για κάτι τοξικό», εξήγησε.
Συνεχίζοντας, διευκρίνισε ότι αυτή η αλλαγή νοοτροπίας τη βοήθησε τελικά να γνωρίσει τον Γκρίνσταϊν, τον οποίο συνάντησε σε ηλικία 58 ετών μέσω της αποκλειστικής εφαρμογής γνωριμιών Raya, τον Ιανουάριο του 2023. «Για πρώτη φορά στη ζωή μου, επέλεξα εγώ εκείνον αντί να περιμένω να με επιλέξουν», είπε.
«Και όταν μου ζήτησε να τον παντρευτώ, ήταν ο δικός του τρόπος να μου δείξει ότι με είχε επιλέξει. Μου αρέσει να αισθάνομαι ότι με επιλέγουν. Όμως ο γάμος, για μένα, έμοιαζε σαν να σε παγιδεύουν, σαν να δεσμεύεσαι νομικά. Γιατί στο καλό να θέλω να το ξανακάνω αυτό; Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα», συμπλήρωσε.
Ωστόσο, ανέφερε ότι, παρότι αρχικά ήταν αντίθετη με την ιδέα, τελικά άλλαξε στάση. Όπως είπε, όσα έμαθε όλα αυτά τα χρόνια συνέβαλαν στην απόφασή της να παντρευτεί «στο δεύτερο μισό της ζωής της». «Έμαθα να κατανοώ την αξία μου και αυτό με έκανε να επιλέγω διαφορετικά. Επιλέγω έναν διαφορετικό δρόμο, που οδηγεί σε έναν διαφορετικό, καινούργιο κόσμο. Έναν νέο κόσμο στον οποίο υπόσχομαι να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, αυτή τη φορά καταλαβαίνοντας πραγματικά τι σημαίνει αυτό», σημείωσε.
«Μπορώ πλέον να δώσω μια δεσμευτική υπόσχεση με απόλυτη βεβαιότητα, μπροστά στους ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο, στον άνθρωπο που αγαπώ περισσότερο, στα εύκολα και στα δύσκολα», κατέληξε.
Η Πορίζκοβα δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο μίλησε για τις απογοητεύσεις που βίωσε στα 50 της, αλλά και για την αλλαγή στη στάση της απέναντι στις σχέσεις που τελικά την οδήγησε να γνωρίσει και να ερωτευτεί τον νυν σύζυγό της. Στο βίντεο, η Πολίνα Πορίζκοβα εμφανίζεται μέσα σε αυτοκίνητο φορώντας το νυφικό House of Gilles που επέλεξε για τον γάμο της. Κοιτάζει έξω από το παράθυρο το τοπίο, ενώ αφηγείται τη διαδρομή που ακολούθησε στην προσωπική της ζωή.
«Σήμερα, την ημέρα του γάμου μου, είμαι 61 ετών. Στα 51 μου πίστευα ότι είχα τελειώσει με την αγάπη. Στα 55 μου ήμουν τόσο μόνη, που άνοιξα την καρδιά μου σε κάποιον που τελικά θα τη διέλυε ολοκληρωτικά. Και αυτό ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ, γιατί αυτή η καταστροφή με ανάγκασε να ξαναχτίσω τα πάντα από την αρχή, αλλά αυτή τη φορά έχοντας τη γνώση που είχα αποκτήσει μέσα σε μισή δεκαετία», είπε αρχικά.
Το βίντεο που δημοσίευσε
Όταν είχε συμπληρώσει τα 57, είχε αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τις σχέσεις, αφήνοντας πίσω την έλξη προς ανθρώπους που παλαιότερα την γοήτευαν και αναζητώντας πια ουσία, σταθερότητα και κάτι πραγματικά καλό για την ίδια. «Στα 57 μου δεν έριχνα πια ούτε ματιά στους ανθρώπους που παλαιότερα θεωρούσα τόσο ελκυστικούς, όπως ακριβώς κάποια στιγμή χάνεις την όρεξη για πριγκιπικά φορέματα και γλυκά. Πλέον ήξερα ότι έπρεπε να αναζητώ την ουσία αντί για τη φαντασίωση. Κάτι που να με θρέφει αντί για κάτι τοξικό», εξήγησε.
Συνεχίζοντας, διευκρίνισε ότι αυτή η αλλαγή νοοτροπίας τη βοήθησε τελικά να γνωρίσει τον Γκρίνσταϊν, τον οποίο συνάντησε σε ηλικία 58 ετών μέσω της αποκλειστικής εφαρμογής γνωριμιών Raya, τον Ιανουάριο του 2023. «Για πρώτη φορά στη ζωή μου, επέλεξα εγώ εκείνον αντί να περιμένω να με επιλέξουν», είπε.
«Και όταν μου ζήτησε να τον παντρευτώ, ήταν ο δικός του τρόπος να μου δείξει ότι με είχε επιλέξει. Μου αρέσει να αισθάνομαι ότι με επιλέγουν. Όμως ο γάμος, για μένα, έμοιαζε σαν να σε παγιδεύουν, σαν να δεσμεύεσαι νομικά. Γιατί στο καλό να θέλω να το ξανακάνω αυτό; Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα», συμπλήρωσε.
Paulina Porizkova Shares the ‘Wonderful Thing About Getting Married in the Second Half of Life’ 2 Months After Her Wedding https://t.co/OQ6IH1sFmu— People (@people) September 11, 2026
«Μπορώ πλέον να δώσω μια δεσμευτική υπόσχεση με απόλυτη βεβαιότητα, μπροστά στους ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο, στον άνθρωπο που αγαπώ περισσότερο, στα εύκολα και στα δύσκολα», κατέληξε.
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