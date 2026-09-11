Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του «Love of Your Life» με τη Μάργκαρετ Κουάλεϊ
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του «Love of Your Life» με τη Μάργκαρετ Κουάλεϊ
Το ρομαντικό δράμα αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου πριν κυκλοφορήσει στις αίθουσες
Tο πρώτο επίσημο τρέιλερ για το ρομαντικό δράμα «Love of Your Life», με πρωταγωνίστρια την υποψήφια για Emmy, Μάργκαρετ Κουάλεϊ, αποκάλυψε το Prime Video.
Η ταινία αναμένεται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου πριν από την κυκλοφορία της στις αίθουσες και το ψηφιακό της ντεμπούτο στην πλατφόρμα τον Οκτώβριο.
Στο πλευρό της Κουάλεϊ εμφανίζεται ένα δυναμικό καστ που περιλαμβάνει τους Γκάμπριελ Μπάσο, 'Ααρον Πιερ, Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ, Κάθριν Κίνερ, Ταμάρα Λόρενς και Κόρεϊ Τζόνσον.
Δείτε το τρέιλερ
Σε σκηνοθεσία της Ρέιτσελ Μόρισον, το «Love of Your Life» ακολουθεί «τη Maya (Κουάλεϊ), όπου μία τυχαία συνάντησή της με τον Charlie (Μπάσο) πυροδοτεί έναν σαρωτικό έρωτα και ένα μέλλον πέρα από κάθε φαντασία. Όταν όμως η ζωή της ανατρέπεται αναπάντεχα, η Maya καλείται να διαχειριστεί μια νέα πραγματικότητα, μια διαδρομή που θα τη αναγκάσει να αναμετρηθεί με τον εαυτό της, τα θέλω της και τη δύναμη της αγάπης».
Το σενάριο υπογράφει η Τζούλια Κοξ ενώ την παραγωγή ανέλαβαν ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Τζέσι Χέντερσον.
Σύμφωνα με το The Playlist, το «Love of Your Life» θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες αμερικανικές αίθουσες στις 7 Οκτωβρίου προτού γίνει διαθέσιμο στο Prime Video στις 14 του ίδιου μήνα.
Η ταινία αναμένεται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου πριν από την κυκλοφορία της στις αίθουσες και το ψηφιακό της ντεμπούτο στην πλατφόρμα τον Οκτώβριο.
Στο πλευρό της Κουάλεϊ εμφανίζεται ένα δυναμικό καστ που περιλαμβάνει τους Γκάμπριελ Μπάσο, 'Ααρον Πιερ, Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ, Κάθριν Κίνερ, Ταμάρα Λόρενς και Κόρεϊ Τζόνσον.
Δείτε το τρέιλερ
Σε σκηνοθεσία της Ρέιτσελ Μόρισον, το «Love of Your Life» ακολουθεί «τη Maya (Κουάλεϊ), όπου μία τυχαία συνάντησή της με τον Charlie (Μπάσο) πυροδοτεί έναν σαρωτικό έρωτα και ένα μέλλον πέρα από κάθε φαντασία. Όταν όμως η ζωή της ανατρέπεται αναπάντεχα, η Maya καλείται να διαχειριστεί μια νέα πραγματικότητα, μια διαδρομή που θα τη αναγκάσει να αναμετρηθεί με τον εαυτό της, τα θέλω της και τη δύναμη της αγάπης».
Το σενάριο υπογράφει η Τζούλια Κοξ ενώ την παραγωγή ανέλαβαν ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Τζέσι Χέντερσον.
Σύμφωνα με το The Playlist, το «Love of Your Life» θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες αμερικανικές αίθουσες στις 7 Οκτωβρίου προτού γίνει διαθέσιμο στο Prime Video στις 14 του ίδιου μήνα.
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