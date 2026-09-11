Πένθος για την Όλγα Φαρμάκη, πέθανε ο αδελφός της - Πληροφορίες ότι κατέρρευσε στο σπίτι του στο Αγρίνιο
ΕΛΛΑΔΑ
Όλγα Φαρμακή Αδελφός Αγρίνιο

Πένθος για την Όλγα Φαρμάκη, πέθανε ο αδελφός της - Πληροφορίες ότι κατέρρευσε στο σπίτι του στο Αγρίνιο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του, την ώρα που άνοιξε την πόρτα για να παραλάβει παραγγελία delivery

Πένθος για την Όλγα Φαρμάκη, πέθανε ο αδελφός της - Πληροφορίες ότι κατέρρευσε στο σπίτι του στο Αγρίνιο
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Μουδιασμένη είναι η κοινωνία του Αγρινίου από τον ξαφνικό θάνατο του 32χρονου Μανούσου Φαρμάκη, αδελφού της Όλγας και Γωγώς Φαρμάκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του, την ώρα που άνοιξε την πόρτα για να παραλάβει παραγγελία delivery.

Ο εργαζόμενος, που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό, φέρεται να ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο Μανούσος Φαρμάκης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δυστυχώς ο 32χρονος δεν τα κατάφερε.

Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.
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