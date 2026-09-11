Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Πένθος για την Όλγα Φαρμάκη, πέθανε ο αδελφός της - Πληροφορίες ότι κατέρρευσε στο σπίτι του στο Αγρίνιο
Πένθος για την Όλγα Φαρμάκη, πέθανε ο αδελφός της - Πληροφορίες ότι κατέρρευσε στο σπίτι του στο Αγρίνιο
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του, την ώρα που άνοιξε την πόρτα για να παραλάβει παραγγελία delivery
Μουδιασμένη είναι η κοινωνία του Αγρινίου από τον ξαφνικό θάνατο του 32χρονου Μανούσου Φαρμάκη, αδελφού της Όλγας και Γωγώς Φαρμάκη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του, την ώρα που άνοιξε την πόρτα για να παραλάβει παραγγελία delivery.
Ο εργαζόμενος, που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό, φέρεται να ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο Μανούσος Φαρμάκης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δυστυχώς ο 32χρονος δεν τα κατάφερε.
Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του, την ώρα που άνοιξε την πόρτα για να παραλάβει παραγγελία delivery.
Ο εργαζόμενος, που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό, φέρεται να ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο Μανούσος Φαρμάκης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δυστυχώς ο 32χρονος δεν τα κατάφερε.
Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.
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