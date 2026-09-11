Στον τελικό του τουρνουά της Κύπρου ο Ολυμπιακός, 89-87 τον Ερυθρό Αστέρα, βίντεο

Πρώτος σκόρερ με 22 πόντους για τους Πειραιώτες ο Σάσα Βεζένκοφ ο οποίος πέτυχε μόνος του την απόλυτη ανατροπή στο φινάλε - Την Κυριακή κόντρα στην Μακάμπι στον τελικό του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» -