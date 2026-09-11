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Στον τελικό του τουρνουά της Κύπρου ο Ολυμπιακός, 89-87 τον Ερυθρό Αστέρα, βίντεο
Στον τελικό του τουρνουά της Κύπρου ο Ολυμπιακός, 89-87 τον Ερυθρό Αστέρα, βίντεο
Πρώτος σκόρερ με 22 πόντους για τους Πειραιώτες ο Σάσα Βεζένκοφ ο οποίος πέτυχε μόνος του την απόλυτη ανατροπή στο φινάλε - Την Κυριακή κόντρα στην Μακάμπι στον τελικό του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» -
Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 89-87 τον Ερυθρό Αστέρα στην Κύπρο, έχοντας για πρώτο σκόρερ και απόλυτο πρωταγωνιστή τον Σάσα Βεζένκοφ που πέτυχε 22 πόντους, καθώς και τους 6 τελευταίους του αγώνα, ανατρέποντας το σκορ υπέρ της ομάδας του Πειραιά.
Ο Ολυμπιακός την Κυριακή (13/9) θα αντιμετωπίσει την Μακάμπι στον άτυπο τελικό του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Μοντέρο, Φουρνιε, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Χολ και ο Δομινικανός γκαρντ ξεκίνησε «καυτός» για τον Ολυμπιακό ευστοχώντας στα πρώτα δύο τρίποντα που εκτέλεσε. Τη σκυτάλη από τον Μοντέρο, όσον αφορά το σκοράρισμα, πήρε ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού πέτυχε 10 πόντους στην περίοδο, αλλά ένα τρίποντο ξέσπασμα του Μονέκε έδωσε την ευκαιρία στον Ερυθρό Αστέρα να προηγηθεί με τέσσερις (25-29) στην λήξη του δεκαλέπτου.
Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ήταν η στιγμή του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να πάρει πάνω του την ομάδα του Πειραιά. Ο Αμερικανός με εννέα πόντους και μία ασίστ στο πρώτο μισό του δεκαλέπτου «ξεκόλλησε» τον Ολυμπιακό επιθετικά, ενώ πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Νίκου Πλώτα στο ντεμπούτο του.
Στο δεύτερο μισό της περιόδου, οι άμυνες έχασαν το νόημα τους και ο Εβάν Φουρνιέ έδειξε για μία ακόμα φορά ότι βρίσκεται ήδη σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Γάλλος με 12 πόντους έγινε μάλιστα ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα στην ανάπαυλα (56-55).
Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο ρυθμός λογικά έπεσε και αυτό αρχικά βοήθησε τους Σέρβους, που βρήκαν ρυθμό από την περιφέρεια και προηγήθηκαν με οκτώ (64-72), τέσσερα λεπτά πριν την λήξη του δεκαλέπτου. Χαρακτηριστικό ήταν ότι ο Ερυθρός Αστέρας ευστόχησε στα 13 από τα πρώτα 21 τρίποντα που εκτέλεσε (62% ως το 27'). Στη συνέχεια κυριάρχησε η νευρικότητα ως το τέλος της περιόδου, η οποία έκλεισε με την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο να προηγείται με πέντε (71-76).
Ο Κόρι Τζόζεφ μπήκε στην επιθετική εξίσωση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα και έγινε ο τέταρτος διψήφιος της παίκτης ενώ με καλάθι του η διαφορά έφτασε στην ελάχιστη δυνατή τιμή, πέντε λεπτά πριν το τέλος του αγώνα (79-80). Ο Τάισον Γουόρντ ήταν ο πιο επιθετικός παίκτης του Ολυμπιακού στην τελευταία περίοδο και γέμισε τη στατιστική του φτάνοντας τους 8 πόντους, τα 6 ριμπάουντ και τις 4 ασίστ, ωστόσο αστόχησε σε τρεις ελεύθερες βολές, δυσχεραίνοντας την κατάσταση για τους Πρωταθλητές Ευρώπης, που μπήκαν στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα με υπόλειμμα τεσσάρων πόντων (83-87).
Σε αυτό το σημείο όμως, μίλησε ο MVP της EuroLeague. Ο Σάσα Βεζένκοφ με 6 συνεχόμενους πόντους, έφτασε τους 22 προσωπικούς και στο πρώτο του φιλικό στην φετινή προετοιμασία, έδειξε ότι είναι έτοιμος να το πιάσει από εκεί που το άφησε. Ο Ερυθρός Αστέρας αστόχησε στις τελευταίες του προσπάθειες και ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη με 89-87.
Ο Ολυμπιακός την Κυριακή (13/9) θα αντιμετωπίσει την Μακάμπι στον άτυπο τελικό του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Μοντέρο, Φουρνιε, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Χολ και ο Δομινικανός γκαρντ ξεκίνησε «καυτός» για τον Ολυμπιακό ευστοχώντας στα πρώτα δύο τρίποντα που εκτέλεσε. Τη σκυτάλη από τον Μοντέρο, όσον αφορά το σκοράρισμα, πήρε ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού πέτυχε 10 πόντους στην περίοδο, αλλά ένα τρίποντο ξέσπασμα του Μονέκε έδωσε την ευκαιρία στον Ερυθρό Αστέρα να προηγηθεί με τέσσερις (25-29) στην λήξη του δεκαλέπτου.
Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ήταν η στιγμή του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να πάρει πάνω του την ομάδα του Πειραιά. Ο Αμερικανός με εννέα πόντους και μία ασίστ στο πρώτο μισό του δεκαλέπτου «ξεκόλλησε» τον Ολυμπιακό επιθετικά, ενώ πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Νίκου Πλώτα στο ντεμπούτο του.
Στο δεύτερο μισό της περιόδου, οι άμυνες έχασαν το νόημα τους και ο Εβάν Φουρνιέ έδειξε για μία ακόμα φορά ότι βρίσκεται ήδη σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Γάλλος με 12 πόντους έγινε μάλιστα ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα στην ανάπαυλα (56-55).
Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο ρυθμός λογικά έπεσε και αυτό αρχικά βοήθησε τους Σέρβους, που βρήκαν ρυθμό από την περιφέρεια και προηγήθηκαν με οκτώ (64-72), τέσσερα λεπτά πριν την λήξη του δεκαλέπτου. Χαρακτηριστικό ήταν ότι ο Ερυθρός Αστέρας ευστόχησε στα 13 από τα πρώτα 21 τρίποντα που εκτέλεσε (62% ως το 27'). Στη συνέχεια κυριάρχησε η νευρικότητα ως το τέλος της περιόδου, η οποία έκλεισε με την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο να προηγείται με πέντε (71-76).
Ο Κόρι Τζόζεφ μπήκε στην επιθετική εξίσωση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα και έγινε ο τέταρτος διψήφιος της παίκτης ενώ με καλάθι του η διαφορά έφτασε στην ελάχιστη δυνατή τιμή, πέντε λεπτά πριν το τέλος του αγώνα (79-80). Ο Τάισον Γουόρντ ήταν ο πιο επιθετικός παίκτης του Ολυμπιακού στην τελευταία περίοδο και γέμισε τη στατιστική του φτάνοντας τους 8 πόντους, τα 6 ριμπάουντ και τις 4 ασίστ, ωστόσο αστόχησε σε τρεις ελεύθερες βολές, δυσχεραίνοντας την κατάσταση για τους Πρωταθλητές Ευρώπης, που μπήκαν στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα με υπόλειμμα τεσσάρων πόντων (83-87).
Σε αυτό το σημείο όμως, μίλησε ο MVP της EuroLeague. Ο Σάσα Βεζένκοφ με 6 συνεχόμενους πόντους, έφτασε τους 22 προσωπικούς και στο πρώτο του φιλικό στην φετινή προετοιμασία, έδειξε ότι είναι έτοιμος να το πιάσει από εκεί που το άφησε. Ο Ερυθρός Αστέρας αστόχησε στις τελευταίες του προσπάθειες και ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη με 89-87.
Τα δεκάλεπτα: 25-29, 56-55, 71-76, 89-87.
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