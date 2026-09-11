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Εκτροχιασμός τρένου με 180 επιβάτες στη Γαλλία, αναφορές για τουλάχιστον 44 τραυματίες, ένας σοβαρά, βίντεο
Εκτροχιασμός τρένου με 180 επιβάτες στη Γαλλία, αναφορές για τουλάχιστον 44 τραυματίες, ένας σοβαρά, βίντεο
«Το τρένο απογειώθηκε, έσπασαν τζάμια», περιγράφει ένας 15χρονος επιβάτης που ήταν μέσα στην αμαξοστοιχία, ενώ άμεση ήταν η κινητοποίηση πολλών υπηρεσιών διάσωσης
Επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν-Καέν, εκτροχιάστηκε απόψε στο ύψος των κοινοτήτων Κλεόν και Τουρβίγ-λα-Ριβιέρ στη Γαλλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 44 άνθρωποι, ένας σοβαρά, σύμφωνα με έναν πρώτο, προσωρινό απολογισμό, όπως αναφέρει το Ouest-France.fr.
Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό. Μια 18χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.
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Ο Ιλάριο Ιμπέρ, μαθητής αγροτικού λυκείου, ταξίδευε από τη Ρουέν προς το Μπερνέ και βρισκόταν στο βαγόνι 34 όταν, όπως λέει, όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
«Ήμουν στο βαγόνι 34. Ξαφνικά αισθανθήκαμε πολύ δυνατές δονήσεις. Το τρένο απογειώθηκε», περιέγραψε ο 15χρονος στο France - Ouest.
Αμέσως μετά, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο τρομακτική.
«Έσπασαν τζάμια. Μπροστά μας ένα βαγόνι εκτροχιάστηκε και έκανε τούμπα. Εμείς το προσπεράσαμε, ενώ το δικό μας βαγόνι παρέμενε ακόμα πάνω στις ράγες», συνέχισε.
Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό. Μια 18χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.
Πολλές υπηρεσίες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τα θύματα.
Un TER transportant 180 passagers et assurant la liaison Rouen-Caen a déraillé entre Tourville et Elbeuf-Saint-Aubin, au niveau de la commune de Cléon, en Seine-Maritime.— Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) September 11, 2026
À cette heure, le bilan provisoire fait état d’environ vingt blessés.
140 pompiers sont engagés sur place…
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Οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι (SNCF) ανέφεραν ότι λόγω του ατυχήματος δεν εκτελούνται τα δρομολόγια μεταξύ των δύο πόλεων αλλά και αυτά μεταξύ Καέν και Χάβρης.
JUST IN: At least 20 injured after Rouen-Caen train carrying 150+ passengers derails near Cléon in Normandy, France pic.twitter.com/ve7aFmWIRX— Klaxon Wire (@KlaxonWire) September 11, 2026
Ο Ιλάριο Ιμπέρ, μαθητής αγροτικού λυκείου, ταξίδευε από τη Ρουέν προς το Μπερνέ και βρισκόταν στο βαγόνι 34 όταν, όπως λέει, όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
«Το τρένο απογειώθηκε, έσπασαν τζάμια»
«Ήμουν στο βαγόνι 34. Ξαφνικά αισθανθήκαμε πολύ δυνατές δονήσεις. Το τρένο απογειώθηκε», περιέγραψε ο 15χρονος στο France - Ouest.
Αμέσως μετά, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο τρομακτική.
«Έσπασαν τζάμια. Μπροστά μας ένα βαγόνι εκτροχιάστηκε και έκανε τούμπα. Εμείς το προσπεράσαμε, ενώ το δικό μας βαγόνι παρέμενε ακόμα πάνω στις ράγες», συνέχισε.
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