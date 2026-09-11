Εκτροχιασμός τρένου με 180 επιβάτες στη Γαλλία, αναφορές για τουλάχιστον 44 τραυματίες, ένας σοβαρά, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Τρένο Αμαξοστοιχία Εκτροχιασμός τρένου τραυματίες

Εκτροχιασμός τρένου με 180 επιβάτες στη Γαλλία, αναφορές για τουλάχιστον 44 τραυματίες, ένας σοβαρά, βίντεο

«Το τρένο απογειώθηκε, έσπασαν τζάμια», περιγράφει ένας 15χρονος επιβάτης που ήταν μέσα στην αμαξοστοιχία, ενώ άμεση ήταν η κινητοποίηση πολλών υπηρεσιών διάσωσης

Εκτροχιασμός τρένου με 180 επιβάτες στη Γαλλία, αναφορές για τουλάχιστον 44 τραυματίες, ένας σοβαρά, βίντεο
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Επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουέν-Καέν, εκτροχιάστηκε απόψε στο ύψος των κοινοτήτων Κλεόν και Τουρβίγ-λα-Ριβιέρ στη Γαλλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 44 άνθρωποι, ένας σοβαρά, σύμφωνα με έναν πρώτο, προσωρινό απολογισμό, όπως αναφέρει το Ouest-France.fr.

Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό. Μια 18χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

Πολλές υπηρεσίες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τα θύματα.

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Οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι (SNCF) ανέφεραν ότι λόγω του ατυχήματος δεν εκτελούνται τα δρομολόγια μεταξύ των δύο πόλεων αλλά και αυτά μεταξύ Καέν και Χάβρης.


«Το τρένο απογειώθηκε, έσπασαν τζάμια»

Ο Ιλάριο Ιμπέρ, μαθητής αγροτικού λυκείου, ταξίδευε από τη Ρουέν προς το Μπερνέ και βρισκόταν στο βαγόνι 34 όταν, όπως λέει, όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

«Ήμουν στο βαγόνι 34. Ξαφνικά αισθανθήκαμε πολύ δυνατές δονήσεις. Το τρένο απογειώθηκε», περιέγραψε ο 15χρονος στο France - Ouest.

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Αμέσως μετά, η κατάσταση έγινε ακόμη πιο τρομακτική.

«Έσπασαν τζάμια. Μπροστά μας ένα βαγόνι εκτροχιάστηκε και έκανε τούμπα. Εμείς το προσπεράσαμε, ενώ το δικό μας βαγόνι παρέμενε ακόμα πάνω στις ράγες», συνέχισε.
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