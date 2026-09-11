Τουλάχιστον 12 νεκροί και 8 τραυματίες μετά από τροχαίο μίνι λεωφορείου με αυτοκίνητο και φορτηγό
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Τροχαίο δυστύχημα

Τουλάχιστον 12 νεκροί και 8 τραυματίες μετά από τροχαίο μίνι λεωφορείου με αυτοκίνητο και φορτηγό

Το λεωφορείο φέρεται να επιχείρησε να προσπεράσει ένα προπορευόμενο όχημα και συγκρούστηκε με το φορτηγό

Τουλάχιστον 12 νεκροί και 8 τραυματίες μετά από τροχαίο μίνι λεωφορείου με αυτοκίνητο και φορτηγό
Ένα μίνι λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα επιβατικό αυτοκίνητο και με ένα φορτηγό που μετέφερε ξυλεία στην περιφέρεια του Αρχανγκέλσκ, στη βόρεια Ρωσία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ.

Το κρατικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, μετέδωσε ότι το λεωφορείο φέρεται να επιχείρησε να προσπεράσει ένα προπορευόμενο όχημα και συγκρούστηκε με το φορτηγό.

Σύμφωνα με το RIA, μεταξύ των νεκρών από το τροχαίο δυστύχημα είναι και ένα παιδί.

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