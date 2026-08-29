Η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε τόπλες σε παραλία στο Πήλιο, δείτε φωτογραφία
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Κλέλια Ανδριολάτου Πήλιο Τόπλες

Η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε τόπλες σε παραλία στο Πήλιο, δείτε φωτογραφία

Η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram νέα στιγμιότυπα από τις διακοπές της στον τελευταίο προορισμό που επισκέφτηκε - Ανάμεσα στα κλικ βρίσκεται και μία εικόνα της Μαρίας Καβογιάννη

Η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε τόπλες σε παραλία στο Πήλιο, δείτε φωτογραφία
Γεωργία Κοτζιά
67 ΣΧΟΛΙΑ
Τόπλες πόζαρε η Κλέλια Ανδριολάτου σε παραλία στο Πήλιο και δημοσίευσε το στιγμιότυπο στο Instagram.

Η ηθοποιός είχε τοποθετήσει τη φωτογραφία που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα σε έναν ζωγραφισμένο ήλιο και σε αυτή παρουσιάζεται με γυρισμένη την πλάτη της στον φακό, ενώ στα χέρια της κρατούσε μία πετσέτα.

Η Κλέλια Ανδριολάτου το Σάββατο 29 Αυγούστου ανέβασε παράλληλα ένα στιγμιότυπο που γελά δυνατά με φόντο τη θάλασσα, ενώ σε άλλο πόζαρε με πράσινο μαγιό και μπαντάνα στο κεφάλι.

Σε μία από τις φωτογραφίες παρουσιάζεται και η Μαρία Καβογιάννη την οποία συνάντησε στις διακοπές της. Οι δυο γυναίκες συνεργάστηκαν στη σειρά «Maestro» και έκτοτε διατηρούν φιλικές σχέσεις και συχνή επικοινωνία.

Δείτε τις φωτογραφίες

Η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε τόπλες σε παραλία στο Πήλιο, δείτε φωτογραφία
Η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε τόπλες σε παραλία στο Πήλιο, δείτε φωτογραφία
Η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε τόπλες σε παραλία στο Πήλιο, δείτε φωτογραφία
Η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε τόπλες σε παραλία στο Πήλιο, δείτε φωτογραφία
Η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε τόπλες σε παραλία στο Πήλιο, δείτε φωτογραφία
Η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε τόπλες σε παραλία στο Πήλιο, δείτε φωτογραφία
Η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε τόπλες σε παραλία στο Πήλιο, δείτε φωτογραφία
Η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε τόπλες σε παραλία στο Πήλιο, δείτε φωτογραφία
Η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε τόπλες σε παραλία στο Πήλιο, δείτε φωτογραφία
Η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε τόπλες σε παραλία στο Πήλιο, δείτε φωτογραφία
Η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε τόπλες σε παραλία στο Πήλιο, δείτε φωτογραφία
Η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε τόπλες σε παραλία στο Πήλιο, δείτε φωτογραφία
Γεωργία Κοτζιά
67 ΣΧΟΛΙΑ

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