ΔΥΠΑ: Παράταση έως την Τρίτη τα μεσάνυχτα στις αιτήσεις για το Μητρώο Εκπαιδευτικών
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ΔΥΠΑ: Παράταση έως την Τρίτη τα μεσάνυχτα στις αιτήσεις για το Μητρώο Εκπαιδευτικών

Στόχος η άμεση κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των δομών της ΔΥΠΑ με αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς για ένα διδακτικό έτος

ΔΥΠΑ: Παράταση έως την Τρίτη τα μεσάνυχτα στις αιτήσεις για το Μητρώο Εκπαιδευτικών
Από σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 12:00, παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση του Μητρώου Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ, σε ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν εξαντληθεί οι ισχύοντες πίνακες κατάταξης.

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 23:59, με στόχο την άμεση κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των δομών της ΔΥΠΑ με αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, για χρονικό διάστημα έως ενός (1) διδακτικού έτους.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet στην διεύθυνση, εδώ

Διαδρομή

gov.gr

→ Εκπαίδευση

→ Επαγγελματίες Εκπαίδευσης

→ Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα, με πανελλαδικό δίκτυο που περιλαμβάνει:

Κλείσιμο
-50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας
-7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας
-30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ)
-6 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
-2 Εκπαιδευτικά Κέντρα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Οι Σχολές Μαθητείας υλοποιούν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτησή του, επιβεβαιώνοντας τη στενή σύνδεση των προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

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