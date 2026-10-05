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Φυτεία με 330 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε στην Αχαΐα, δείτε φωτογραφίες
Φυτεία με 330 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε στην Αχαΐα, δείτε φωτογραφίες
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των καλλιεργητών της - Κατασχέθηκαν 50 κιλά κάνναβης
Φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή του δήμου Ερυμάνθου στην Αχαΐα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας.
Ειδικότερα, χθες (4/10) το πρωί, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή, κατά την οποία εντοπίστηκε σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, φυτεία κάνναβης, όπου καλλιεργούνταν 330 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,10 μέτρων περίπου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.
Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κλαδίσκοι από τα δενδρύλλια και τμήματα από αυτά, τα οποία είχαν αποκοπεί και απλωθεί για αποξήρανση, συνολικού βάρους 50 κιλών περίπου, καθώς επίσης και αρδευτικός εξοπλισμός.
Το προανακριτικό έργο διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που καλλιεργούσαν την φυτεία.
Ειδικότερα, χθες (4/10) το πρωί, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή, κατά την οποία εντοπίστηκε σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, φυτεία κάνναβης, όπου καλλιεργούνταν 330 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,10 μέτρων περίπου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.
Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κλαδίσκοι από τα δενδρύλλια και τμήματα από αυτά, τα οποία είχαν αποκοπεί και απλωθεί για αποξήρανση, συνολικού βάρους 50 κιλών περίπου, καθώς επίσης και αρδευτικός εξοπλισμός.
Το προανακριτικό έργο διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που καλλιεργούσαν την φυτεία.
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