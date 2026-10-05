Εκτός αρμοδιότητας του υπουργείου Ναυτιλίας τα βασικά αιτήματα των αλιέων, λέει ο γενικός γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής
Εκτός αρμοδιότητας του υπουργείου Ναυτιλίας τα βασικά αιτήματα των αλιέων, λέει ο γενικός γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής
«Θα διαβιβαστούν στα αρμόδια υπουργεία», ανέφερε ο Φώτης Μάγγος που συναντήθηκε με εκπροσώπους του κλάδου
Συνάντηση με αντιπροσωπεία επαγγελματιών αλιέων είχε σήμερα το πρωί ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Μάγγος, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων του κλάδου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των αλιέων παρουσίασαν αναλυτικά τα αιτήματα και τους προβληματισμούς τους, με τον κ. Μάγγο να επισημαίνει ότι τα βασικά ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Όπως διευκρίνισε, τα περισσότερα αιτήματα αφορούν κυρίως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ τα ζητήματα που σχετίζονται με το κόστος καυσίμων και την οικονομική στήριξη του κλάδου εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Ο γενικός γραμματέας διαβεβαίωσε τους αλιείς ότι τα αιτήματά τους θα διαβιβαστούν στα αρμόδια υπουργεία, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι θα αξιολογηθούν και θα εξεταστούν οι δυνατότητες παρεμβάσεων για τη στήριξη του κλάδου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των αλιέων παρουσίασαν αναλυτικά τα αιτήματα και τους προβληματισμούς τους, με τον κ. Μάγγο να επισημαίνει ότι τα βασικά ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Όπως διευκρίνισε, τα περισσότερα αιτήματα αφορούν κυρίως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ τα ζητήματα που σχετίζονται με το κόστος καυσίμων και την οικονομική στήριξη του κλάδου εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Ο γενικός γραμματέας διαβεβαίωσε τους αλιείς ότι τα αιτήματά τους θα διαβιβαστούν στα αρμόδια υπουργεία, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι θα αξιολογηθούν και θα εξεταστούν οι δυνατότητες παρεμβάσεων για τη στήριξη του κλάδου.
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