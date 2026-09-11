Νίκος Βερλέκης για Ειρήνη Παπά: Είχα σχεδόν εγκαταλείψει τη δουλειά, μέσα στην επταετία της σχέσης μας εργάστηκα τρεις ή τέσσερις φορές
Νίκος Βερλέκης για Ειρήνη Παπά: Είχα σχεδόν εγκαταλείψει τη δουλειά, μέσα στην επταετία της σχέσης μας εργάστηκα τρεις ή τέσσερις φορές
Είχα σταματήσει να δουλεύω γιατί ακολουθούσα τον άνθρωπο με τον οποίο ήμουν, είπε ο ηθοποιός
Στη σχέση του με την Ειρήνη Παπά και την επίδρασή της στην επαγγελματική του πορεία αναφέρθηκε ο Νίκος Βερλέκης, δηλώνοντας πως μέσα στα επτά χρόνια που ήταν μαζί, εργάστηκε μόλις τρεις ή τέσσερις φορές, καθώς όπως είπε, είχε σχεδόν εγκαταλείψει τη δουλειά του.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Hello!» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση του με την αείμνηστη Ειρήνη Παπά, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2022, σε ηλικία 96 ετών.
Ο Νίκος Βερλέκης παραδέχτηκε ότι κατά τη διάρκεια του δεσμού τους αποφάσισε να ακολουθήσει τη σύντροφό του, η οποία εκείνη την περίοδο είχε σημαντικότερες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Όπως εξήγησε: «Για κάποια χρόνια, είχα σχεδόν εγκαταλείψει τη δουλειά. Μέσα στην επταετία της σχέσης μας εργάστηκα τρείς ή τέσσερις φορές. Είχα σταματήσει να δουλεύω γιατί ακολουθούσα τον άνθρωπο με τον οποίο ήμουν και ο οποίος είχε πολύ μεγαλύτερες και καλύτερες, αν θέλετε, δουλειές από τις δικές μου εκείνη την εποχή».
Μιλώντας για το πώς βίωσε τη σχέση του με μια γυναίκα με διεθνή καριέρα, ο ηθοποιός εξήγησε ότι δεν αισθάνθηκε ποτέ πως η διαφορά στη φήμη ή την επαγγελματική τους πορεία αποτέλεσε δυσκολία για τον ίδιο: «Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήταν δύσκολο. Γνώρισα έναν άνθρωπο, μου άρεσε και αρχίσαμε να συναντιόμαστε. Κάποια στιγμή, αποφασίσαμε να είμαστε μαζί. Δεν με ενδιέφερε ούτε να κοιτάξω την ταυτότητά της για να δω πόσων χρόνων ήταν, ούτε να ασχοληθώ με το τι δουλειές είχε κάνει και το αν ήταν ανώτερη ή κατώτερη από εμένα. Τίποτα από όλα αυτά. Όταν σου αρέσει ένας άνθρωπος, δεν τον ψάχνεις. Τον ψάχνεις αργότερα στη διαδρομή».
Αναφερόμενος στο αν στη σχέση τους υπήρχε κάποια μορφή εξουσίας από την πλευρά της Ειρήνης Παπά, ο Νίκος Βερλέκης τόνισε ότι δεν ένιωσε ποτέ πως εκείνη προσπάθησε να επιβληθεί, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο ίδιος δεν θεωρεί πως είναι εύκολο να τον εξουσιάσει κάποιος: «Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι με εξουσίασε. Ποτέ. Αισθάνθηκα ότι είχε πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Μόνο αυτό. Όλα τα άλλα δεν είχαν καμία σημασία. Επίσης, δεν είμαι – ούτε υπήρξα ποτέ – ένας εύκολος άνθρωπος για να με εξουσιάσει κάποιος».
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Hello!» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση του με την αείμνηστη Ειρήνη Παπά, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2022, σε ηλικία 96 ετών.
Ο Νίκος Βερλέκης παραδέχτηκε ότι κατά τη διάρκεια του δεσμού τους αποφάσισε να ακολουθήσει τη σύντροφό του, η οποία εκείνη την περίοδο είχε σημαντικότερες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Όπως εξήγησε: «Για κάποια χρόνια, είχα σχεδόν εγκαταλείψει τη δουλειά. Μέσα στην επταετία της σχέσης μας εργάστηκα τρείς ή τέσσερις φορές. Είχα σταματήσει να δουλεύω γιατί ακολουθούσα τον άνθρωπο με τον οποίο ήμουν και ο οποίος είχε πολύ μεγαλύτερες και καλύτερες, αν θέλετε, δουλειές από τις δικές μου εκείνη την εποχή».
Μιλώντας για το πώς βίωσε τη σχέση του με μια γυναίκα με διεθνή καριέρα, ο ηθοποιός εξήγησε ότι δεν αισθάνθηκε ποτέ πως η διαφορά στη φήμη ή την επαγγελματική τους πορεία αποτέλεσε δυσκολία για τον ίδιο: «Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήταν δύσκολο. Γνώρισα έναν άνθρωπο, μου άρεσε και αρχίσαμε να συναντιόμαστε. Κάποια στιγμή, αποφασίσαμε να είμαστε μαζί. Δεν με ενδιέφερε ούτε να κοιτάξω την ταυτότητά της για να δω πόσων χρόνων ήταν, ούτε να ασχοληθώ με το τι δουλειές είχε κάνει και το αν ήταν ανώτερη ή κατώτερη από εμένα. Τίποτα από όλα αυτά. Όταν σου αρέσει ένας άνθρωπος, δεν τον ψάχνεις. Τον ψάχνεις αργότερα στη διαδρομή».
Αναφερόμενος στο αν στη σχέση τους υπήρχε κάποια μορφή εξουσίας από την πλευρά της Ειρήνης Παπά, ο Νίκος Βερλέκης τόνισε ότι δεν ένιωσε ποτέ πως εκείνη προσπάθησε να επιβληθεί, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο ίδιος δεν θεωρεί πως είναι εύκολο να τον εξουσιάσει κάποιος: «Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι με εξουσίασε. Ποτέ. Αισθάνθηκα ότι είχε πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Μόνο αυτό. Όλα τα άλλα δεν είχαν καμία σημασία. Επίσης, δεν είμαι – ούτε υπήρξα ποτέ – ένας εύκολος άνθρωπος για να με εξουσιάσει κάποιος».
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